Плевнелиев: Радев се стреми към абсолютната власт

Росен Плевнелиев заяви, че Румен Радев се стреми към „абсолютната власт“ и предупреди, че проевропейските демократични сили не бива да допуснат това. Бившият президент направи коментара си в интервю за Bulgaria ON AIR, излъчено на 19 септември, на фона на напрежението около президентската надпревара и политическите размествания в страната.

Плевнелиев каза още, че след последните парламентарни избори в България се е стигнало до „нова 9 септември“, а институциите били изчистени от проевропейски позиции. Тези твърдения са негов политически коментар и не са представени като факт с отделно потвърждение в самото интервю.

Остра критика за властта и институциите

В изказването си Плевнелиев свърза темата и със случая с помилването на наркотрафиканти, който определи като „огромен скандал“. Той настоя, че случаят трябва да бъде „разплетен“, както и че трябва да има оставки, поне на комисиите, предложили помилването.

Бившият държавен глава посочи още, че международната обстановка е тежка заради войната в Украйна и предупреди за „геополитическа буря“, която засяга и България. По думите му страната е изпратила „евроскептични сигнали“ през последните месеци.

Призив за обединение срещу Радев

Плевнелиев заяви, че му се иска ГЕРБ да се позиционира ясно в тази битка, а проевропейските сили да се мобилизират. Той каза още, че не бива да се допусне „абсолютната власт на министър-председателя Радев“, като използва формулировка, с която политически обобщи влиянието на държавния глава.

Източници: Фокус, Bulgaria ON AIR