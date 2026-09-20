Плевнелиев: Радев се стреми към абсолютната власт

Росен Плевнелиев заяви, че Румен Радев се стреми към „абсолютната власт“ и предупреди, че проевропейските демократични сили не бива да допуснат това. Бившият президент направи коментара си в интервю за Bulgaria ON AIR, излъчено на 19 септември, на фона на напрежението около президентската надпревара и политическите размествания в страната.
Плевнелиев каза още, че след последните парламентарни избори в България се е стигнало до „нова 9 септември“, а институциите били изчистени от проевропейски позиции. Тези твърдения са негов политически коментар и не са представени като факт с отделно потвърждение в самото интервю.
Остра критика за властта и институциите
В изказването си Плевнелиев свърза темата и със случая с помилването на наркотрафиканти, който определи като „огромен скандал“. Той настоя, че случаят трябва да бъде „разплетен“, както и че трябва да има оставки, поне на комисиите, предложили помилването.
Бившият държавен глава посочи още, че международната обстановка е тежка заради войната в Украйна и предупреди за „геополитическа буря“, която засяга и България. По думите му страната е изпратила „евроскептични сигнали“ през последните месеци.
Призив за обединение срещу Радев
Плевнелиев заяви, че му се иска ГЕРБ да се позиционира ясно в тази битка, а проевропейските сили да се мобилизират. Той каза още, че не бива да се допусне „абсолютната власт на министър-председателя Радев“, като използва формулировка, с която политически обобщи влиянието на държавния глава.
Източници: Фокус, Bulgaria ON AIR
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алоооооо...
07:44 20.09.2026
2 Дзак
07:44 20.09.2026
3 От едно
07:44 20.09.2026
4 ........–
07:46 20.09.2026
5 Шопарски
07:47 20.09.2026
6 Така е,
07:47 20.09.2026
7 Заслужава
07:48 20.09.2026
8 Име
Коментиран от #15, #23
07:48 20.09.2026
9 ЕДГАР КЕЙСИ
07:49 20.09.2026
10 Колко
07:49 20.09.2026
11 Толкова жалко изказване
Това не е политик
07:49 20.09.2026
12 криза
07:49 20.09.2026
13 Чехлю
Коментиран от #30
07:51 20.09.2026
14 поско плиувналиев
07:52 20.09.2026
15 Име
До коментар #8 от "Име":Не вярвам да не сте му се предлагали!
07:54 20.09.2026
16 Ха ха ха
Коментиран от #21
07:54 20.09.2026
17 Факт
07:55 20.09.2026
18 Колю
07:56 20.09.2026
19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Човекът, който даже "Добро утро" не смее да каже,
ако няма разрешение от Бойко или синоптичката...
07:56 20.09.2026
20 Ний ша Ва упрайм
07:56 20.09.2026
21 Име
До коментар #16 от "Ха ха ха":Друго си е било при Георги Илиев!
07:56 20.09.2026
22 Жаба Кикерица
07:57 20.09.2026
23 Охо Бохо
До коментар #8 от "Име":Новия Росен Плевнелиев – Андрей Гюров!
07:57 20.09.2026
24 Слоностозъбест Абракадабър
07:58 20.09.2026
25 Наивник на средна възраст
07:59 20.09.2026
26 Дневникът на един Дръндьо
07:59 20.09.2026
27 свиреп ОХЛЮВ
07:59 20.09.2026
28 Пища ХУФнагел
08:00 20.09.2026
29 проевропейските нацистки сили
08:00 20.09.2026
30 И тотално са сгрешили,
До коментар #13 от "Чехлю":защото са излъгани най-безцеремонно. Всичко което беше обещано не само, че не се изпълнява, а се прави точно обратното.
08:01 20.09.2026
31 Ей, този няма
08:01 20.09.2026
32 Много мъ е страх
08:02 20.09.2026
33 дебеЛ Лебед
Тогава говореше ли , че Мутрата БОЙО е искал и получил АБСОЛЮТНАТА ВЛАСТ ????
08:02 20.09.2026
34 В Беляне ще свърши за вас
08:04 20.09.2026
35 Слоностозъбест Абракадабър
Защо говориш своите обвинения към РАДЕв , а никога не виждаш прегрешенията и заразата на Борисов ?
08:06 20.09.2026
36 То ако се замисли човек
08:06 20.09.2026
37 Анонимен
08:09 20.09.2026
38 На БАБА фърчилото
Защо бе , Росене , сте наречени по този великолепно-цветист начин !?
08:09 20.09.2026
39 И кой закон на
Коментиран от #61
08:10 20.09.2026
40 хер ФЛИК
Така поне щяхме да се посмеем малко , на техен гръб.
08:10 20.09.2026
41 ЕПИхлорХИДРИН
Е , това ли е ЦВЕТА на нацията ни ?
Не трябва ли да се гордеем с тях ?
Трябва ли да ги боготворим ?
Не хора , а полуБОЖЕСТВА ..........
08:14 20.09.2026
42 Кума ЛисА
08:17 20.09.2026
43 ЧЕХЛЮ
08:18 20.09.2026
44 Този
08:21 20.09.2026
45 Фют
08:23 20.09.2026
46 Тъй ли
08:23 20.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Абсолютна
08:26 20.09.2026
49 Мдааа Дааа
08:26 20.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 А до сега как беше?
08:29 20.09.2026
52 дЕсен десЕн
08:29 20.09.2026
53 Хаха
08:30 20.09.2026
54 Смях и Сеир
08:30 20.09.2026
55 ШЕФА
08:31 20.09.2026
56 Васко Делчев
Коментиран от #63, #69
08:31 20.09.2026
57 "И магаре да върже, ще го изберат“
08:33 20.09.2026
58 Сополлиев
Гледах малко от жалкото ти интервю и това което запомних са малките мазни ръчички, които доближени като за молитва размахваше пред себе си!
Абе, аз не ти ли казах повече да не се показваш! Гледай си старите снимки и си купи нов костюм!
08:34 20.09.2026
59 фон Сморхаузен
И този сега да ни говори за МОРАЛ и ЧЕСТ ли ? За ПРАВДА и ИСТИНА ?
Хайде няма нужда !
Коментиран от #71
08:35 20.09.2026
60 Ники
Боже , какво е било президент.
08:38 20.09.2026
61 еврогейските
До коментар #39 от "И кой закон на":демократи помилват наркотрафикантите, обаче в някои страни направо ги бесят, вкл. в истинските демократични....
08:38 20.09.2026
62 Боко
08:39 20.09.2026
63 Не се отчайвай,
До коментар #56 от "Васко Делчев":това са платените тролове. Все пак сме в Абсурдистан...
Коментиран от #68, #70
08:39 20.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Чини ми се
08:43 20.09.2026
66 И тоя обсебен
08:44 20.09.2026
67 Бай Тошо
Искаме празни магазини
Искаме дупки по пътищата
Искаме безработица
Искаме мизерия
Искаме фатмащина
Искаме мутрищина
Искаме Радевщина!
Искаме да сме смотаняците на Балканите и на Европа!
08:49 20.09.2026
68 Така е
До коментар #63 от "Не се отчайвай,":ще ги дадат за доктори и свещи. Оня отгоре гледа и действа.
08:50 20.09.2026
69 Тъпи хора са
До коментар #56 от "Васко Делчев":Тия дето сега гласуваха за Радев и разправят, че Жан Виденов бил най-честният, най-добрият, най-кадърният, но го измамили и затова имаше глад и мизерия... години 1995,1996,1997... помните ли или сте били в гащите на баща си?
08:51 20.09.2026
70 Апсурдистанец
До коментар #63 от "Не се отчайвай,":Апсурт е да те ограбят и фалират комунисти и техните нагли дечица и на демократичните избори пак да си ги избереш тях и да ругаеш "брадатите", американците и всякой друг...
08:52 20.09.2026
71 И кво да говорим
До коментар #59 от "фон Сморхаузен":Лично съм го чул от негов човек служител на ЧЕХЛЮ внесъл лично 600,000 лв в ГЕРП за да го назначат за министър....
08:54 20.09.2026
72 Перо
08:57 20.09.2026
73 Дъглас
08:58 20.09.2026
74 Дъглас
08:59 20.09.2026
75 Роси със значката супер президентка
08:59 20.09.2026
76 Алекс
Коментиран от #80
09:02 20.09.2026
77 ПЛЕВЕЛА БЕШЕ ПРЕЦЕДЕНТ ,
09:03 20.09.2026
78 Истината
Когато човек е заемал най-високия пост в държавата, от него се очакват достойнство, отговорност и защита на националния интерес. А когато обществото вижда действия и позиции, които възприема като отстъпление от българските интереси, разочарованието е огромно.
Това за мен е един от най-болезнените примери как един човек на върха може да остави след себе си не уважение, а дълбоко разочарование.
Жалка картина. Наистина жалка.Идва ми с двете ръце да му забия шамар от двете страни жалък олигфрен!
09:05 20.09.2026
79 Стенли
09:09 20.09.2026
80 АКО СВАЛИМ РАДЕВ , КОЙ ЩЕ ДОЙДЕ И КАКВО
До коментар #76 от "Алекс":ЩЕ ПРАВИ В ТАКА СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ ОСВЕН ДА ТЕГЛИ ОЩЕ ЗАЕМИ И ДА ХРАНТУТИ ТЕЗИ КРАДЦИ КОИТО ЩЕ ГО НАМЕСТЯТ НА СТОЛА И НЕГО ? АКО ТОВА Е ПЛЕВЕЛА , ТОГАВА И ТИКВОЧА ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ............... НАЧИ НАРОДА ПАК ЩЕ ГНИЕ !
09:10 20.09.2026
81 Стенли
09:13 20.09.2026
82 Ядосан
09:15 20.09.2026