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Плевнелиев: Радев се стреми към абсолютната власт
  Тема: Избори

Плевнелиев: Радев се стреми към абсолютната власт

20 Септември, 2026 07:38, обновена 20 Септември, 2026 07:40 1 404 82

  • росен плевнелиев-
  • румен радев-
  • избори-
  • българия-
  • политика

Бившият президент обвърза думите си с предстоящата президентска битка и призова проевропейските сили към единство.

Плевнелиев: Радев се стреми към абсолютната власт - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Росен Плевнелиев заяви, че Румен Радев се стреми към „абсолютната власт“ и предупреди, че проевропейските демократични сили не бива да допуснат това. Бившият президент направи коментара си в интервю за Bulgaria ON AIR, излъчено на 19 септември, на фона на напрежението около президентската надпревара и политическите размествания в страната.

Плевнелиев каза още, че след последните парламентарни избори в България се е стигнало до „нова 9 септември“, а институциите били изчистени от проевропейски позиции. Тези твърдения са негов политически коментар и не са представени като факт с отделно потвърждение в самото интервю.

Остра критика за властта и институциите

В изказването си Плевнелиев свърза темата и със случая с помилването на наркотрафиканти, който определи като „огромен скандал“. Той настоя, че случаят трябва да бъде „разплетен“, както и че трябва да има оставки, поне на комисиите, предложили помилването.

Бившият държавен глава посочи още, че международната обстановка е тежка заради войната в Украйна и предупреди за „геополитическа буря“, която засяга и България. По думите му страната е изпратила „евроскептични сигнали“ през последните месеци.

Призив за обединение срещу Радев

Плевнелиев заяви, че му се иска ГЕРБ да се позиционира ясно в тази битка, а проевропейските сили да се мобилизират. Той каза още, че не бива да се допусне „абсолютната власт на министър-председателя Радев“, като използва формулировка, с която политически обобщи влиянието на държавния глава.

Източници: Фокус, Bulgaria ON AIR


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алоооооо...

    87 10 Отговор
    Магарето от коневръза....

    07:44 20.09.2026

  • 2 Дзак

    8 6 Отговор
    Да, с Международният към Балкана!

    07:44 20.09.2026

  • 3 От едно

    24 21 Отговор
    червено котило сте си - на БКП ! Дай ви лъжи и пари ! Колкото ти беше за президент , толкова и той ! Виж , затвора ще ви ходи !

    07:44 20.09.2026

  • 4 ........–

    83 6 Отговор
    Банов изпълзя на припек и почна да съска сороВщини !

    07:46 20.09.2026

  • 5 Шопарски

    85 7 Отговор
    Чехлю пак изпълзя от нафталина.

    07:47 20.09.2026

  • 6 Така е,

    6 38 Отговор
    трябва да вземе цялата власт, за да купува евтино. Деца има да храни

    07:47 20.09.2026

  • 7 Заслужава

    73 8 Отговор
    А тоз на снимка да го видиш- шамар да му шибнеш

    07:48 20.09.2026

  • 8 Име

    78 8 Отговор
    Най тъпото и противно нещо пребивавала в президентството

    Коментиран от #15, #23

    07:48 20.09.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 52 Отговор
    ДРУГАРЯ РУНЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - РЕZИДЕНТ НА КОМУНОФАШИСТКА РУСИЯ Е ......................., ДИКТАТОР КАТО: ЧАУШЕСКУ, СТАЛИН, ХИТЛЕР И ПУТЛЕР ..................... ФАКТ !

    07:49 20.09.2026

  • 10 Колко

    52 4 Отговор
    милиарда европейски гепи и подели с Банкянския и ортака ти и твореца на Алепо, чиято жена за срам и позор Бою направи министър на външните работи , а сега фъфла лапа в Брюксел ? Позорен !

    07:49 20.09.2026

  • 11 Толкова жалко изказване

    56 4 Отговор
    Той, който с нищо добро не не се изяви , сега какво иска да каже не е ясно.
    Това не е политик

    07:49 20.09.2026

  • 12 криза

    58 5 Отговор
    Този като го видя ме хваща срам, че е бил президент на България

    07:49 20.09.2026

  • 13 Чехлю

    36 5 Отговор
    „Прогресивна България“ са гласували общо 1 444 924 избиратели.

    Коментиран от #30

    07:51 20.09.2026

  • 14 поско плиувналиев

    48 2 Отговор
    Ами, нали ти си бил най-успешния прецедент, що не се кандидатира сега да видиш колко ще гласуват за теб.

    07:52 20.09.2026

  • 15 Име

    3 12 Отговор

    До коментар #8 от "Име":

    Не вярвам да не сте му се предлагали!

    07:54 20.09.2026

  • 16 Ха ха ха

    7 30 Отговор
    За първи път съм съгласен с този смешник.Летящият мишок се стреми точно към това и не му слушайте вече доказаните лъжи.Както ако тръгнеш след торен бръмбар ще те заведе на ако, така и ако сложиш лъжлив лицемерен военен, който се е за обградил от бивши военни, стари партийни муцуни и нови безлични послушковци и нищоправци той ще направи пък казарма от държавата. Дайте му цялата власт чрез Йотова или Гюров и тогава ще ви питам какви ще ги дъвчете и на кого ще се жалвате потурковци.

    Коментиран от #21

    07:54 20.09.2026

  • 17 Факт

    39 4 Отговор
    Когато ми е смотано си пускам ,,Плевнелиев приема парада на Гергьов ден"Цял ден се смея.

    07:55 20.09.2026

  • 18 Колю

    27 2 Отговор
    Черната пиар кампания на жълтопаветните катастрофира и се обърна срещу тях!

    07:56 20.09.2026

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    33 3 Отговор
    И кой го казва това?
    Човекът, който даже "Добро утро" не смее да каже,
    ако няма разрешение от Бойко или синоптичката...

    07:56 20.09.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    27 2 Отговор
    изпълзя и тоя от дупката си активирали са го!

    07:56 20.09.2026

  • 21 Име

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха ха":

    Друго си е било при Георги Илиев!

    07:56 20.09.2026

  • 22 Жаба Кикерица

    33 3 Отговор
    Този човек се превърна в КАРИКАТУРА на самия себе си ! Жалък , абсурден , нелеп , комичен !

    07:57 20.09.2026

  • 23 Охо Бохо

    35 3 Отговор

    До коментар #8 от "Име":

    Новия Росен Плевнелиев – Андрей Гюров!

    07:57 20.09.2026

  • 24 Слоностозъбест Абракадабър

    26 2 Отговор
    Този пък откъде изпълзя ? Като слузесто мекотело след дъжд .

    07:58 20.09.2026

  • 25 Наивник на средна възраст

    21 3 Отговор
    В неделя не може ли нещо друго,което да не буди отвращене?

    07:59 20.09.2026

  • 26 Дневникът на един Дръндьо

    23 2 Отговор
    Свикнал е да го командори Сорос

    07:59 20.09.2026

  • 27 свиреп ОХЛЮВ

    23 2 Отговор
    Простакът Борисов каза по повод безгръбначния Росен - и МАГАРЕ да сложа , ще го изберат !

    07:59 20.09.2026

  • 28 Пища ХУФнагел

    21 1 Отговор
    Оставете го Плевнелиев , той е нещастен и объркан човечец.

    08:00 20.09.2026

  • 29 проевропейските нацистки сили

    18 2 Отговор
    не бива да допуснат това а трябва да допуснат унува ...Плевню заяви

    08:00 20.09.2026

  • 30 И тотално са сгрешили,

    3 10 Отговор

    До коментар #13 от "Чехлю":

    защото са излъгани най-безцеремонно. Всичко което беше обещано не само, че не се изпълнява, а се прави точно обратното.

    08:01 20.09.2026

  • 31 Ей, този няма

    20 2 Отговор
    да се кротне! Минаха десет години откакто напусна президентсвото и десет години не е престанал да говори срещу Радев... Просто е станал до болка досаден и съм сигурен, че едва ли има българин, комуто да е приятен този индивид на снимката, така че защо продължават да го показват по СМИ?

    08:01 20.09.2026

  • 32 Много мъ е страх

    5 3 Отговор
    От „нова 9 септември“..

    08:02 20.09.2026

  • 33 дебеЛ Лебед

    14 3 Отговор
    Росене , а какво имаше ГЕРБ преди години ? И парламент , и правителство , и президент , и Прокуратура .........ВСИЧКО БЕШЕ В РЪЦЕТЕ ВИ !
    Тогава говореше ли , че Мутрата БОЙО е искал и получил АБСОЛЮТНАТА ВЛАСТ ????

    08:02 20.09.2026

  • 34 В Беляне ще свърши за вас

    11 2 Отговор
    „геополитическа буря“, която засяга и България. Стягай багажа Плевню чи нема време

    08:04 20.09.2026

  • 35 Слоностозъбест Абракадабър

    17 1 Отговор
    Росене , защо не питаш този , който те шляпаше по врата , публично , пред всички , ЗАЩО ОТКАЗА ИЗБОРИТЕ ?
    Защо говориш своите обвинения към РАДЕв , а никога не виждаш прегрешенията и заразата на Борисов ?

    08:06 20.09.2026

  • 36 То ако се замисли човек

    19 1 Отговор
    Тоя не е "Бившият държавен глава" а "Бившият държавен без глава"

    08:06 20.09.2026

  • 37 Анонимен

    19 1 Отговор
    Явно пиарите на Гюров не са наясно, че колкото повече компрометирани политици говорят срещу Радев и Йотова,толкова повече българите се отвращават от Гюров и Кандев.

    08:09 20.09.2026

  • 38 На БАБА фърчилото

    17 1 Отговор
    Може ли Росен , като един виден разбирач , да ни каже защо Антон Тодоров написа цяла книга със заглавието "ШАЙКАТА Герб - Бойко , Цецо , Росен и останалите" ?
    Защо бе , Росене , сте наречени по този великолепно-цветист начин !?

    08:09 20.09.2026

  • 39 И кой закон на

    11 2 Отговор
    проевропейските демократични сили забранява помилването на наркотрафиканти ? А Плевню? Кой?

    Коментиран от #61

    08:10 20.09.2026

  • 40 хер ФЛИК

    14 2 Отговор
    Бойко направи грешка ! Трябваше да предложи Росен за президент . Не пак , а ОТНОВО !
    Така поне щяхме да се посмеем малко , на техен гръб.

    08:10 20.09.2026

  • 41 ЕПИхлорХИДРИН

    11 0 Отговор
    Вижте какви индивиди са били на върха в България ! Безгръбначното мекотело Росен и Просташкия бай Ганьо - Борисов !
    Е , това ли е ЦВЕТА на нацията ни ?
    Не трябва ли да се гордеем с тях ?
    Трябва ли да ги боготворим ?
    Не хора , а полуБОЖЕСТВА ..........

    08:14 20.09.2026

  • 42 Кума ЛисА

    12 1 Отговор
    Този ли беше комсомолския секретар и когато идва "демокрацията" , разказва как отишъл в Германия да върти бизнес и даже спял в колата си , за да пести пари ?

    08:17 20.09.2026

  • 43 ЧЕХЛЮ

    14 1 Отговор
    Магарето на бай0ня пак се изтропа...

    08:18 20.09.2026

  • 44 Този

    16 0 Отговор
    ГЕРБерски охлюв пак ли изпълзя? Радев, Радев, Радев… Само Радев му е сънищата на Плювколиев

    08:21 20.09.2026

  • 45 Фют

    9 0 Отговор
    Даа, не на всеки му се отдава да е надменен.

    08:23 20.09.2026

  • 46 Тъй ли

    13 0 Отговор
    А у вас кой властва, Чехльо?

    08:23 20.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Абсолютна

    6 1 Отговор
    власт ще получи който е достоен, но Радев едва ли би отлъчил страната ни от ЕС, въпреки всичко. Основа за духовността сме от памтивек не само за региона, макар икономически ни направиха джудже и усилно сменят традиционния ни етнос........

    08:26 20.09.2026

  • 49 Мдааа Дааа

    15 0 Отговор
    ЧЕХЛЮ беше най слабия, най смешния пишман преЦедент!!!

    08:26 20.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 А до сега как беше?

    9 1 Отговор
    Тиквата и Шопара 20г.и фалираха държавата.Първо да изчакаме ,после да плюем.Алтернатива няма.

    08:29 20.09.2026

  • 52 дЕсен десЕн

    10 1 Отговор
    Единственото , с което ще бъде запомнен този , е с неговите нелепи пози , гафове , клоунски вид и опити да изглежда мъжествен !

    08:29 20.09.2026

  • 53 Хаха

    11 1 Отговор
    Чехльо изпра ли гащите на Деса?

    08:30 20.09.2026

  • 54 Смях и Сеир

    10 0 Отговор
    Този ли нарече посланика на Полша , че е от ЧЕХОСЛОВАКИЯ ? Жалък и трагичен !

    08:30 20.09.2026

  • 55 ШЕФА

    8 4 Отговор
    Плюнка,Радев е нац.предател и лъжец,но защо ти не го каза това за престъпника от Банкя когато ти беше Президент ? Тогава ГРОБ за България бяха на власт и ни загробиха ! Най големият из.од който съсипа държавата и Българският лев се казва Б.Б. или по известен като Тиквонии Банкянски !

    08:31 20.09.2026

  • 56 Васко Делчев

    5 2 Отговор
    Боже, колко т.ъ.п.и. хора!!?!

    Коментиран от #63, #69

    08:31 20.09.2026

  • 57 "И магаре да върже, ще го изберат“

    8 2 Отговор
    И Борисов се стремеше, но с такова мекотело като теб (не магаре) няма как да стане.

    08:33 20.09.2026

  • 58 Сополлиев

    7 2 Отговор
    А към какво да се стреми?
    Гледах малко от жалкото ти интервю и това което запомних са малките мазни ръчички, които доближени като за молитва размахваше пред себе си!
    Абе, аз не ти ли казах повече да не се показваш! Гледай си старите снимки и си купи нов костюм!

    08:34 20.09.2026

  • 59 фон Сморхаузен

    8 2 Отговор
    Росен / когато стана министър / , с целия си акъл имаше наглостта да каже , че когато бил едър бизнесмен са му искали голям подкуп. И когато го питаха - КОй и КОЛКО , той махна с ръка и каза.....няма значение , минала работа !
    И този сега да ни говори за МОРАЛ и ЧЕСТ ли ? За ПРАВДА и ИСТИНА ?
    Хайде няма нужда !

    Коментиран от #71

    08:35 20.09.2026

  • 60 Ники

    9 0 Отговор
    Леле , това нещо , кога изпълзя от под полата на жена си?
    Боже , какво е било президент.

    08:38 20.09.2026

  • 61 еврогейските

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "И кой закон на":

    демократи помилват наркотрафикантите, обаче в някои страни направо ги бесят, вкл. в истинските демократични....

    08:38 20.09.2026

  • 62 Боко

    6 0 Отговор
    Тая педра още ли е жива🤮🪦👌

    08:39 20.09.2026

  • 63 Не се отчайвай,

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Васко Делчев":

    това са платените тролове. Все пак сме в Абсурдистан...

    Коментиран от #68, #70

    08:39 20.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Чини ми се

    7 0 Отговор
    Жалко човече.

    08:43 20.09.2026

  • 66 И тоя обсебен

    6 0 Отговор
    Завист човешка

    08:44 20.09.2026

  • 67 Бай Тошо

    1 3 Отговор
    Искаме режим на тока
    Искаме празни магазини
    Искаме дупки по пътищата
    Искаме безработица
    Искаме мизерия
    Искаме фатмащина
    Искаме мутрищина

    Искаме Радевщина!
    Искаме да сме смотаняците на Балканите и на Европа!

    08:49 20.09.2026

  • 68 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Не се отчайвай,":

    ще ги дадат за доктори и свещи. Оня отгоре гледа и действа.

    08:50 20.09.2026

  • 69 Тъпи хора са

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Васко Делчев":

    Тия дето сега гласуваха за Радев и разправят, че Жан Виденов бил най-честният, най-добрият, най-кадърният, но го измамили и затова имаше глад и мизерия... години 1995,1996,1997... помните ли или сте били в гащите на баща си?

    08:51 20.09.2026

  • 70 Апсурдистанец

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Не се отчайвай,":

    Апсурт е да те ограбят и фалират комунисти и техните нагли дечица и на демократичните избори пак да си ги избереш тях и да ругаеш "брадатите", американците и всякой друг...

    08:52 20.09.2026

  • 71 И кво да говорим

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "фон Сморхаузен":

    Лично съм го чул от негов човек служител на ЧЕХЛЮ внесъл лично 600,000 лв в ГЕРП за да го назначат за министър....

    08:54 20.09.2026

  • 72 Перо

    4 1 Отговор
    Още един петроханец /ПП/ се обади от коневръза!

    08:57 20.09.2026

  • 73 Дъглас

    1 1 Отговор
    ИРЛАНДСКАТА ПАС .....КА ОТНОВО С ПРАЗНИТЕ СИ ПРИКАЗКИ ПО ДОБРЕ ДА МЛЪКНИ

    08:58 20.09.2026

  • 74 Дъглас

    1 1 Отговор
    ИРЛАНДСКАТА ПАС .....КА ОТНОВО С ПРАЗНИТЕ СИ ПРИКАЗКИ ПО ДОБРЕ ДА МЛЪКНИ

    08:59 20.09.2026

  • 75 Роси със значката супер президентка

    2 1 Отговор
    Аз съм Роси главатарката на всички лудници по света.Сега ще ви агитирам за пътя на психарията да го споделите с мен.Аз ще богатея от измяна а вие ще сте ми опората.

    08:59 20.09.2026

  • 76 Алекс

    2 0 Отговор
    Генерала-шапшал може да бъде свален от българите само за часове, ако излязат поне 50 хиляди и да бъде заменен с "Възраждане". Това трябва да стане и то спешно, защото само за 120 дни е изтеглил 4 млд заеме и продължаваме да влизаме в дълговата спирала, от която излизане няма.

    Коментиран от #80

    09:02 20.09.2026

  • 77 ПЛЕВЕЛА БЕШЕ ПРЕЦЕДЕНТ ,

    3 0 Отговор
    НО НЕ ПОМНЯ ДА Е БИЛ ПРЕЗИДЕНТ ! ТОЙ БЕШЕ НИКОЙ , АМА СЕГА Е ОЩЕ ПО - МАЛКО ! ЕДВА ЛИ МОЖЕ И ДА ПУСНЕ ГАЗ И ТОЙ ИЗЛИЗА ПРЕЗ УСТАТА МУ !

    09:03 20.09.2026

  • 78 Истината

    3 0 Отговор
    Жалка картина! Направо жалка картина за човек, който е бил президент на България.
    Когато човек е заемал най-високия пост в държавата, от него се очакват достойнство, отговорност и защита на националния интерес. А когато обществото вижда действия и позиции, които възприема като отстъпление от българските интереси, разочарованието е огромно.
    Това за мен е един от най-болезнените примери как един човек на върха може да остави след себе си не уважение, а дълбоко разочарование.
    Жалка картина. Наистина жалка.Идва ми с двете ръце да му забия шамар от двете страни жалък олигфрен!

    09:05 20.09.2026

  • 79 Стенли

    1 0 Отговор
    Този индивид е срам за България , бивш български президент закичил осраинското знаме на ревера си , айде нема нужда ,аман от такива демократи

    09:09 20.09.2026

  • 80 АКО СВАЛИМ РАДЕВ , КОЙ ЩЕ ДОЙДЕ И КАКВО

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Алекс":

    ЩЕ ПРАВИ В ТАКА СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ ОСВЕН ДА ТЕГЛИ ОЩЕ ЗАЕМИ И ДА ХРАНТУТИ ТЕЗИ КРАДЦИ КОИТО ЩЕ ГО НАМЕСТЯТ НА СТОЛА И НЕГО ? АКО ТОВА Е ПЛЕВЕЛА , ТОГАВА И ТИКВОЧА ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ............... НАЧИ НАРОДА ПАК ЩЕ ГНИЕ !

    09:10 20.09.2026

  • 81 Стенли

    1 0 Отговор
    Не съм гласувал за Радев , но това мекотело е много противно същество , и с право тиквата го переше през врата😁😁

    09:13 20.09.2026

  • 82 Ядосан

    0 0 Отговор
    Плевньо, да ти го позиционира магарето Марко в онуй място!

    09:15 20.09.2026

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