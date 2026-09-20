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САЩ съобщиха за четирима убити при удар в Карибите

САЩ съобщиха за четирима убити при удар в Карибите

20 Септември, 2026 07:33, обновена 20 Септември, 2026 07:35 800 0

  • сащ-
  • карибско море-
  • американска армия-
  • наркотрафик-
  • удар по плавателен съд

Американската армия твърди, че е поразила плавателен съд, използван за трафик на наркотици, без да даде подробности за загиналите.

САЩ съобщиха за четирима убити при удар в Карибите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската армия съобщи, че четирима души са загинали при удар срещу плавателен съд в Карибско море, за който твърди, че е бил използван за трафик на наркотици. Информацията беше разпространена от американските военни, а Асошиейтед прес уточнява, че операцията е част от продължаващата кампания на САЩ срещу плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик.

По данни на американската армия ударът е нанесен по лодка, за която е имало съмнение, че превозва наркотици. Военните не са съобщили самоличността на загиналите и не са дали подробности за маршрута на плавателния съд или за това към коя група може да е бил свързан.

Продължава кампанията на САЩ в региона

Асошиейтед прес отбелязва, че това е поредна подобна операция в Карибския басейн в рамките на акцията на американските сили срещу предполагаеми наркотрафиканти. Агенцията посочва още, че при тази серия удари броят на убитите вече е нараснал значително през последните месеци.

Американските военни не са представили публично доказателства, че конкретният плавателен съд е превозвал наркотици, но твърдят, че е бил свързан с трафик. Подобни удари предизвикват критики и въпроси в региона, включително за мащаба на операцията и за правната ѝ основа, но към момента американската армия не е обявила нови подробности.

Източници: БТА, Асошиейтед прес


САЩ
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