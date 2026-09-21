Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Удар по Запорожие причини пожари в търговски център и жилищни блокове
  Тема: Украйна

Удар по Запорожие причини пожари в търговски център и жилищни блокове

21 Септември, 2026 04:35, обновена 21 Септември, 2026 04:38 391 1

  • запорожие-
  • украйна-
  • руска атака-
  • торговски център-
  • пожар

При нападението има поне един ранен

Удар по Запорожие причини пожари в търговски център и жилищни блокове - 1
Снимка: Совет обороны Запорожской области
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При руска атака срещу Запорожие тази нощ са били повредени два жилищни блока, учебно заведение и търговски център, съобщиха местните власти. По първоначални данни има поне един ранен.

Информацията беше съобщена от съпредседателя на Съвета за отбрана на Запорожка област Иван Фьодоров и изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна администрация Михаил Семенинин. Те посочиха, че по града е нанесен удар, при който са възникнали и мащабни пожари.

По данни на местните власти един човек е получил травма при атаката. На място работят служители на Държавната служба за извънредни ситуации, медици и други екипи за овладяване на последиците.

Според предварителната информация един от ударите е бил насочен към търговски център „Интрейд“. Към момента няма официални данни за окончателния мащаб на разрушенията и няма информация за други пострадали.

Запорожие остава сред често обстрелваните украински градове в хода на руската война срещу Украйна. Местните власти продължават да събират данни за щетите след последната атака.

Източници: Украинска правда


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    СНИМКАТА Е ПРАВИЛНАТА - ВЗЕТА Е ОТ ВИДЕО В ТЕЛЕГРАМА .. ТОЧНО ТАКА ГОРИ В ЗАПОРОЖИЕ
    .. УАЙЛДБЕРИС НА БУЛЕВАРД ХЕРМАН ГЬОРИНГ :)

    04:40 21.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания