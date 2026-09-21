Удар по Запорожие причини пожари в търговски център и жилищни блокове

При руска атака срещу Запорожие тази нощ са били повредени два жилищни блока, учебно заведение и търговски център, съобщиха местните власти. По първоначални данни има поне един ранен.

Информацията беше съобщена от съпредседателя на Съвета за отбрана на Запорожка област Иван Фьодоров и изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна администрация Михаил Семенинин. Те посочиха, че по града е нанесен удар, при който са възникнали и мащабни пожари.

По данни на местните власти един човек е получил травма при атаката. На място работят служители на Държавната служба за извънредни ситуации, медици и други екипи за овладяване на последиците.

Според предварителната информация един от ударите е бил насочен към търговски център „Интрейд“. Към момента няма официални данни за окончателния мащаб на разрушенията и няма информация за други пострадали.

Запорожие остава сред често обстрелваните украински градове в хода на руската война срещу Украйна. Местните власти продължават да събират данни за щетите след последната атака.

Източници: Украинска правда