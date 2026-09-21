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САЩ подготвят санкции срещу МНС
  Тема: Украйна

САЩ подготвят санкции срещу МНС

21 Септември, 2026 04:42, обновена 21 Септември, 2026 04:46 623 6

  • мсн-
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  • международен наказателен съд-
  • сша

Администрацията на Доналд Тръмп планира мярка срещу целия Международен наказателен съд, съобщава Ройтерс.

САЩ подготвят санкции срещу МНС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е подготвила санкции срещу целия Международен наказателен съд и може да ги обяви скоро, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама информирани източници.

Според агенцията американски чиновници настояват съдът да отмени заповедите за арест срещу израелски високопоставени представители и да прекрати разследването за действията на американски военни в Афганистан. Засега не е ясно кога точно ограниченията ще бъдат оповестени.

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Ройтерс отбелязва, че Вашингтон вече е въвел санкции срещу отделни съдии и прокурори на Международния наказателен съд, но досега се е въздържал от мерки срещу самата институция. По данни на агенцията и The Wall Street Journal възможно е окончателното решение да бъде взето през тази седмица по време на сесията на Общото събрание на ООН.

Председателят и секретарят на съда са предупредили, че санкции срещу цялата организация и структури, които си сътрудничат с нея, могат сериозно да затруднят работата на институцията. Те посочват риск за ИТ услуги, застраховане, наемане на следователи и ежедневни финансови операции.

Международният наказателен съд е създаден през 2002 г. и разглежда дела за военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството. САЩ не са ратифицирали Римския статут и не са член на съда.

Напрежението между Доналд Тръмп и МНС се засили отново след преизбирането му през 2024 г. През август САЩ обявиха санкции срещу председателя на съда Томоко Акане и старши съдебния адвокат Абдулайе Сейе, а по-рано тази година американски представители призоваха съюзниците да излязат от Римския статут.

Източници: Ройтерс, The Wall Street Journal


САЩ
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    2 2 Отговор
    Бабапунда победи ли вече ? Че сега ставам да пикам и се сетих.

    04:52 21.09.2026

  • 2 Тоя свят съвсем

    6 2 Отговор
    Изтрещя, чакам с нетърпение Йелоустоун да гръмне и да настане мир по света. Крайно време е природата да покаже че е по силна от разни изкривени откачалки и масови убийци.

    04:55 21.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НА ВОЕНЕН ПАРАД В МЕКСИКО СИТИ БЕШЕ ДЕМОНСТРИРАНО МЕКСИКАНСКО КОПИЕ НА ГЕРАНЬ :)
    ....
    СПОРЕД АМЕРИКАНСКИТЕ ВОЕННИ СПЕЦИАЛИСТИ МОЖЕ ДА ПОКРИЕ ПОЛОВИН САЩ
    И ОСТАВА КАНАДЦИТЕ ДА ПОКРИЯТ ДРУГАТА ПОЛОВИНА С КАНАДСКИ ГЕРАНИ :)

    04:56 21.09.2026

  • 4 Перо

    2 0 Отговор
    Тръмп поставя САЩ като подизпълнител на ционистката държава Израел!

    05:14 21.09.2026

  • 5 И ко прайм ся

    1 1 Отговор
    И Путин ще ги санкционира и на къде отива тоя съд...

    05:23 21.09.2026

  • 6 ГОЛЯМ СМЯХ

    0 0 Отговор
    колко пък да е международен тоя съд, като сащ и русия и още куп държави не го признават тоя съд ?

    05:25 21.09.2026