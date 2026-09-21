САЩ подготвят санкции срещу МНС

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е подготвила санкции срещу целия Международен наказателен съд и може да ги обяви скоро, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама информирани източници.

Според агенцията американски чиновници настояват съдът да отмени заповедите за арест срещу израелски високопоставени представители и да прекрати разследването за действията на американски военни в Афганистан. Засега не е ясно кога точно ограниченията ще бъдат оповестени.

Още новини от Украйна

Ройтерс отбелязва, че Вашингтон вече е въвел санкции срещу отделни съдии и прокурори на Международния наказателен съд, но досега се е въздържал от мерки срещу самата институция. По данни на агенцията и The Wall Street Journal възможно е окончателното решение да бъде взето през тази седмица по време на сесията на Общото събрание на ООН.

Председателят и секретарят на съда са предупредили, че санкции срещу цялата организация и структури, които си сътрудничат с нея, могат сериозно да затруднят работата на институцията. Те посочват риск за ИТ услуги, застраховане, наемане на следователи и ежедневни финансови операции.

Международният наказателен съд е създаден през 2002 г. и разглежда дела за военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството. САЩ не са ратифицирали Римския статут и не са член на съда.

Напрежението между Доналд Тръмп и МНС се засили отново след преизбирането му през 2024 г. През август САЩ обявиха санкции срещу председателя на съда Томоко Акане и старши съдебния адвокат Абдулайе Сейе, а по-рано тази година американски представители призоваха съюзниците да излязат от Римския статут.

Източници: Ройтерс, The Wall Street Journal