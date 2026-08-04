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Агент на ФБР открадна 1 милион долара и се предаде

Агент на ФБР открадна 1 милион долара и се предаде

4 Август, 2026 06:03, обновена 4 Август, 2026 06:08 852 2

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  • кражба-
  • криптосметки

Патрик Яроч дръпнал сумата от криптосметки

Агент на ФБР открадна 1 милион долара и се предаде - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специален агент от контраразузнаването на ФБР се предаде доброволно на властите, след като съзнателно е източил близо 1 милион долара в криптовалута от чуждестранни сметки, които Бюрото е наблюдавало.

Срещу длъжностното лице, идентифицирано като Патрик Стивън Яроч, официално са повдигнати тежки федерални обвинения за незаконно присвояване и трансгранично транспортиране на крадено имущество.

Как е извършена мащабната кражба от сметки на чужденци?

Според съдебните документи, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ, Яроч е работил в Отдела за контраразузнаване и шпионаж в централата на ФБР. Възползвайки се от служебния си достъп и високото си ниво на сигурност, той е запаметил тайните възстановителни фрази на криптовалутни портфейли, свързани с чуждестранни субекти. Тези сметки са били обект на разследване от страна на американските служби като „вражески криптографски адреси“.

В периода между края на 2024 г. и средата на 2026 г. агентът е извършил между 10 и 12 трансакции. Той е прехвърлил дигиталните активи в свой личен портфейл, без това да задейства вътрешните системи за сигурност на ведомството. Общата стойност на откраднатите средства възлиза на точно 925 426,07 щатски долара.

Разкаяние и необичайно самопризнание

Случаят придоби изключително широк медиен отзвук заради начина, по който престъплението е разкрито. Вместо да се опита да изпере парите или да избяга извън страната, Яроч сам е подал онлайн сигнал за нарушение в системата на ФБР и е поискал среща с ръководството.

Пред разследващите той е признал, че се чувства засрамен и че вината „го е изяждала отвътре“. Като мотив за престъплението бившият вече агент е посочил професионално разочарование от „държавното бездействие спрямо злоупотребите с криптовалути“. Преди ареста си той е потърсил съвети от изкуствен интелект (ChatGPT) относно инвестиране и евентуално преместване в чужбина, но в крайна сметка е избрал да се предаде.

Реакция на властите и съдебен процес

От Федералното бюро за разследване реагираха светкавично с официално изявление, в което се посочва, че служителят е незабавно уволнен. „Ние държим на най-високите етични стандарти и подобно поведение няма да бъде толерирано“, заяви говорител на Бюрото.

При обиск в дома на обвиняемия са иззети неговата служебна карта и достъпът до криптопортфейлите, с което властите са успели да възстановят по-голямата част от откраднатите активи. Федералният съд в Източния окръг на Вирджиния разпореди временното му задържане под стража до провеждането на официалното съдебно изслушване.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    1 3 Отговор
    Съзнателно ги бил източил? А ние тук си помислихме, че съвсем несъзнателно ги е източил! Може да е искал да кандидатства в отдел крипто сигурност! Те там така работят! Ако се справиш добре с нещо хакерско , първо ти предлагат работа, а чак после евентуално те арестуват! Редица бг хакери така започнаха работа в САЩ в зората на интернет! Сериозна школа сме! Ние създадохме и редицата системи за източване на карти чрез скиминг!

    Коментиран от #2

    06:20 04.08.2026

  • 2 Джак Спароу

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    що преди да коментираш не се изтропаш в кенефа бе копейка

    06:51 04.08.2026