Агент на ФБР открадна 1 милион долара и се предаде

Специален агент от контраразузнаването на ФБР се предаде доброволно на властите, след като съзнателно е източил близо 1 милион долара в криптовалута от чуждестранни сметки, които Бюрото е наблюдавало.

Срещу длъжностното лице, идентифицирано като Патрик Стивън Яроч, официално са повдигнати тежки федерални обвинения за незаконно присвояване и трансгранично транспортиране на крадено имущество.

Как е извършена мащабната кражба от сметки на чужденци?

Според съдебните документи, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ, Яроч е работил в Отдела за контраразузнаване и шпионаж в централата на ФБР. Възползвайки се от служебния си достъп и високото си ниво на сигурност, той е запаметил тайните възстановителни фрази на криптовалутни портфейли, свързани с чуждестранни субекти. Тези сметки са били обект на разследване от страна на американските служби като „вражески криптографски адреси“.

В периода между края на 2024 г. и средата на 2026 г. агентът е извършил между 10 и 12 трансакции. Той е прехвърлил дигиталните активи в свой личен портфейл, без това да задейства вътрешните системи за сигурност на ведомството. Общата стойност на откраднатите средства възлиза на точно 925 426,07 щатски долара.

Разкаяние и необичайно самопризнание

Случаят придоби изключително широк медиен отзвук заради начина, по който престъплението е разкрито. Вместо да се опита да изпере парите или да избяга извън страната, Яроч сам е подал онлайн сигнал за нарушение в системата на ФБР и е поискал среща с ръководството.

Пред разследващите той е признал, че се чувства засрамен и че вината „го е изяждала отвътре“. Като мотив за престъплението бившият вече агент е посочил професионално разочарование от „държавното бездействие спрямо злоупотребите с криптовалути“. Преди ареста си той е потърсил съвети от изкуствен интелект (ChatGPT) относно инвестиране и евентуално преместване в чужбина, но в крайна сметка е избрал да се предаде.

Реакция на властите и съдебен процес

От Федералното бюро за разследване реагираха светкавично с официално изявление, в което се посочва, че служителят е незабавно уволнен. „Ние държим на най-високите етични стандарти и подобно поведение няма да бъде толерирано“, заяви говорител на Бюрото.

При обиск в дома на обвиняемия са иззети неговата служебна карта и достъпът до криптопортфейлите, с което властите са успели да възстановят по-голямата част от откраднатите активи. Федералният съд в Източния окръг на Вирджиния разпореди временното му задържане под стража до провеждането на официалното съдебно изслушване.