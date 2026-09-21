Тръмп търси повече защитници, Харис обмисля следващия си ход

Две нови публикации на The Wall Street Journal и Axios очертават различни, но свързани процеси в американската политика – нарастващото раздразнение на Доналд Тръмп от начина, по който негови съюзници защитават политиката му, и несигурността около бъдещите планове на Камала Харис.

Според The Wall Street Journal Тръмп е казал на свои съветници, че не вижда достатъчно влиятелни политически фигури, които публично да защитават него и постиженията на втория му мандат. Информацията е на хора, запознати с разговорите, цитирани от изданието.

Тръмп иска повече публична защита

Според WSJ президентът е все по-разочарован от начина, по който неговата администрация и политическите му съюзници представят резултатите от управлението му.

Недоволството му се проявява на фона на поредица от политически и правни спорове. Сред тях е конфликтът около опитите му да промени управлението на Kennedy Center, както и решението на Белия дом да ограничи достъпа на няколко медии след критични публикации и телевизионни коментари.

Тръмп е казал на свои помощници, че няма достатъчно политически съюзници, които да го защитават по телевизията и да представят аргументите в полза на политиката му. Говорителят на Белия дом Стивън Чунг отхвърля тази оценка и заявява, че съюзниците на президента вършат „невероятна работа“ в разпространяването на посланията му.

Това се случва в момент, когато администрацията е изправена пред допълнителен политически натиск заради войната с Иран и повишаването на цените на енергията.

WSJ отбелязва и други причини за нарастващото напрежение около президента – решение на Върховния съд срещу част от плановете на администрацията за гласуването по пощата, разминаване с Федералния резерв относно лихвената политика и проблеми с медийното отразяване на втория му мандат.

Харис все още не е взела решение

На другия полюс на американската политическа сцена вниманието вече постепенно се насочва към президентските избори през 2028 г.

Според Axios значителна част от хората, които са работили с Камала Харис, не очакват бившият вицепрезидент да направи нов опит за Белия дом.

Изданието е разговаряло с осем бивши високопоставени съветници и помощници на Харис. Само един от тях смята, че тя вероятно ще се кандидатира. Двама определят шансовете като приблизително равни, а петима очакват тя да не започне нова президентска кампания.

Това обаче не означава, че Харис е решила да се оттегли от националната политика.

Напротив – според Axios тя през последната година е увеличила контактите си с демократически функционери и активисти. Бившият ѝ старши съветник Дейвид Плуф също посочва, че евентуална нова кампания би била изправена пред сериозни предизвикателства.

Един от бившите ѝ помощници определя вероятността тя да се кандидатира като „50 на 50“.

Източници: The Wall Street Journal, Axios