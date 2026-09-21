Йотова оглавява българската делегация за ООН

Българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН ще бъде оглавена от Илияна Йотова, съобщи БТА. В състава е и министърът на външните работи Велислава Петрова, чиято работа по съпътстващите събития започва още днес.
Дебатите в централата на ООН в Ню Йорк започват утре, 22 септември, и ще продължат до 28 септември, с почивен ден на 27 септември, неделя. В тях ще участват представители на високо равнище от 193-те държави членки на организацията.
По актуализирани данни на ООН близо 130 държави ще бъдат представени от държавен глава или от ръководител на правителство. Темата на сесията е: „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Организация на обединените нации, която дава резултати за всички“.
Председател на 81-вата сесия е министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман. Той беше избран по-рано този месец, а по данни на ООН това е година, в която световната организация отбелязва 81-вата си годишна сесия.
Участието на българската делегация в Ню Йорк идва на фона на по-широкия дневен ред на Общото събрание, където теми като конфликти, международна сигурност, развитие и глобални икономически предизвикателства традиционно заемат централно място.
Източници: БТА, ООН
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