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Йотова оглавява българската делегация за ООН
  Тема: Служебно правителство

Йотова оглавява българската делегация за ООН

21 Септември, 2026 06:14, обновена 21 Септември, 2026 06:15 548 9

  • илияна йотова-
  • общо събрание на оон-
  • ню йорк-
  • външно министерство-
  • българска делегация

Общите политически дебати в Ню Йорк започват утре и ще съберат представители на 193 държави.

Йотова оглавява българската делегация за ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН ще бъде оглавена от Илияна Йотова, съобщи БТА. В състава е и министърът на външните работи Велислава Петрова, чиято работа по съпътстващите събития започва още днес.

Дебатите в централата на ООН в Ню Йорк започват утре, 22 септември, и ще продължат до 28 септември, с почивен ден на 27 септември, неделя. В тях ще участват представители на високо равнище от 193-те държави членки на организацията.

По актуализирани данни на ООН близо 130 държави ще бъдат представени от държавен глава или от ръководител на правителство. Темата на сесията е: „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Организация на обединените нации, която дава резултати за всички“.

Председател на 81-вата сесия е министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман. Той беше избран по-рано този месец, а по данни на ООН това е година, в която световната организация отбелязва 81-вата си годишна сесия.

Участието на българската делегация в Ню Йорк идва на фона на по-широкия дневен ред на Общото събрание, където теми като конфликти, международна сигурност, развитие и глобални икономически предизвикателства традиционно заемат централно място.

Източници: БТА, ООН


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    7 1 Отговор
    да не забрави да поведе и кандидат Вицето да се учи !

    06:18 21.09.2026

  • 2 0000000

    12 1 Отговор
    Йотова всеки ден я разкарват като мечка на събор. Видимо е много уморена. Торбичките под очите и са като на бай Кольо алкохолика. Трябва да се успокои и да седне да работи за заплатата си. Предизборната кампания още не е започнала, а тя не се спря.

    06:19 21.09.2026

  • 3 Хаха

    12 2 Отговор
    Още една екскурзийка за Йотова - Ескобар.

    06:19 21.09.2026

  • 4 Крум

    8 1 Отговор
    Ей тая направо се побърка от екскурзии ,за които плаща народа. Какво стана с овладяване на цените,какво стана с борбата с олигархия,какви стана с намаляване на администрацията, какво стана с реформите в бюджетните минестерства? Лъжи,лъжи и пак лъжи

    06:53 21.09.2026

  • 5 ЧУБАКА ПАКХАРЧИ НАРОДНА ПАРА

    3 1 Отговор
    КО ША ПРАЙ ТАМ ТАЯ БЕЗГЛАСНА БУКВА...

    07:01 21.09.2026

  • 6 Една

    3 0 Отговор
    от причините да се натискат за Дондуков е тази.Сладки,екскурзии по света допълнително платени навярно и с "командировани".То освен чамова колко още антураж около нея,ум да ви се вие.И каква е ползата от тези сесии,като се извършват престъпления срещу държави и народи без санкцията на това събрание?!Примери всеизвестни-много.

    07:10 21.09.2026

  • 7 Червената

    4 1 Отговор
    баба с милост към наркодилърите и микробиоложката в Ню Йорк.....

    07:11 21.09.2026

  • 8 Една

    3 0 Отговор
    от темите е "Възстановяване на доверието" , тя за възстановяване на доверието към осъден на 15 години наркодилър и помилван от нея ли ще се изкаже ?

    07:15 21.09.2026

  • 9 Само да попитам

    0 0 Отговор
    Колкко наркотърговци ще включи в тази делегация?

    07:22 21.09.2026

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