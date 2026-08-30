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ФБР вече не третира използването на услугите на проститутки като автоматична пречка при наемане на работа

ФБР вече не третира използването на услугите на проститутки като автоматична пречка при наемане на работа

30 Август, 2026 06:12 453 3

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Процесът предизвика загриженост от страна на настоящи и бивши агенти относно предполагаемото отпускане на изискванията за набор

ФБР вече не третира използването на услугите на проститутки като автоматична пречка при наемане на работа - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ премахва категоричната забрана за използване на услугите на проститутка за наемане на работа на кандидати. Вместо това ще разглежда по по-цялостен начин поне някои от кандидатите, които са наемали ескорт в миналото, предаде Асошиейтед прес.

Отмяната на автоматичната дисквалификация е част от продължаващата еволюция на стандартите при набиране на кадри във федералните правоохранителни органи и във ФБР специално, което преди няколко години облекчи подхода си към предишна употреба на марихуана от кандидатите, уточни БТА. Процесът предизвика загриженост от страна на настоящи и бивши агенти относно предполагаемото отпускане на изискванията за набор.

Бюрото все пак възнамерява да отхвърля кандидати, за които по време на процеса на проверка се разкрие, че през последните 10 години са се занимавали с проституция три или повече пъти общо или докато са били на позиция на доверие, според насоки, издадени миналата пролет и описани от човек, запознат с въпроса, който е говорил при условие за анонимност. Това би трябвало да позволи да се вземе предвид контекстът на поведението, вместо да се третира като основание за автоматично отхвърляне от процеса на наемане на ФБР.

ФБР заяви, че промяната е предназначена да отчете факта, че някои иначе подходящи кандидати може да са се занимавали с тази практика на места, където е законна.

„Погрешно е да се твърди, че подобно престъпно поведение вече не е дисквалифициращо във ФБР. Всеки кандидат, който е участвал в престъпни сексуални, разбира се, не би отговарял на условията за работа и е нелепо да се твърди друго“, се казва в изявление на ФБР, в което процесът на проверка на миналото е описан като „широкообхватен и обширен“.

„ФБР поддържа и винаги ще поддържа едни от най-високите стандарти за пригодност за своите кандидати и служители в правителството на САЩ“, се добавя в изявлението.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Това не е част от еволюцията на процеса по наемане на кадри, а явна деградация! Когато отпускаш правилата и критериите, това е обратното на еволюцията! Оправете си семантиката, неудачници!

    06:17 30.08.2026

  • 2 При положение

    1 0 Отговор
    че те самите са проститутките на власта и изпълняват всичко, за което им се плаща не виждам какъв е проблема?

    06:29 30.08.2026

  • 3 Преводач

    1 0 Отговор
    К/р8ите стават агенти на ФБР . Но не може да си агент на ФБР , ако си ползвал проститутка : " Вместо това ще разглежда по по-цялостен начин поне някои от кандидатите, които са наемали ескорт в миналото, "

    06:39 30.08.2026