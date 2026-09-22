Дронове удариха нефтозавод в Самара, гори огромен пожар

В нощта на 22 септември безпилотни летателни апарати атакуваха Куйбишевския нефтопреработвателен завод в Самарска област на Русия, а на територията на предприятието избухна мащабен пожар.

Украинская правда съобщи, че местни жители са чули взривове след характерен звук от дронове, а в социалните мрежи са разпространени кадри с голямо възпламеняване и гъст дим над завода.

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Властите в региона и службите за спешна помощ не са коментирали последствията от удара към момента на публикацията.

Какво се знае за завода

Куйбишевският НПЗ е в Куйбишевския район на град Самара и е част от групата на Роснефт.

Предприятието произвежда моторно и дизелово гориво, авиационен керосин, мазут и битуми, а проектният му капацитет е около 7 милиона тона петрол годишно.

Източници: Украинская правда