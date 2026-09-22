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Дронове удариха нефтозавод в Самара, гори огромен пожар
  Тема: Украйна

Дронове удариха нефтозавод в Самара, гори огромен пожар

22 Септември, 2026 06:18, обновена 22 Септември, 2026 06:21 763 10

  • самара-
  • куйбишевски нпз-
  • дронове-
  • роснефт-
  • украйна

На територията на Куйбишевския НПЗ избухна пожар, а местните власти не съобщават за последици

Дронове удариха нефтозавод в Самара, гори огромен пожар - 1
Снимка: Telegram \ Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 22 септември безпилотни летателни апарати атакуваха Куйбишевския нефтопреработвателен завод в Самарска област на Русия, а на територията на предприятието избухна мащабен пожар.

Украинская правда съобщи, че местни жители са чули взривове след характерен звук от дронове, а в социалните мрежи са разпространени кадри с голямо възпламеняване и гъст дим над завода.

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Властите в региона и службите за спешна помощ не са коментирали последствията от удара към момента на публикацията.

Какво се знае за завода

Куйбишевският НПЗ е в Куйбишевския район на град Самара и е част от групата на Роснефт.

Предприятието произвежда моторно и дизелово гориво, авиационен керосин, мазут и битуми, а проектният му капацитет е около 7 милиона тона петрол годишно.

Източници: Украинская правда


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Маринов

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  • 3 хаха

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    06:37 22.09.2026

  • 6 Соломон

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    06:38 22.09.2026

  • 8 Оня

    0 0 Отговор
    Добър ще е денят!

    06:44 22.09.2026

  • 9 Мишел

    1 3 Отговор
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    06:45 22.09.2026

  • 10 Мишел

    0 0 Отговор
    Опят обловки или някой е пушил, поне така вика ботокса, 5та година!

    06:51 22.09.2026

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