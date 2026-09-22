Дронове удариха нефтозавод в Самара, гори огромен пожар

В нощта на 22 септември безпилотни летателни апарати атакуваха Куйбишевския нефтопреработвателен завод в Самарска област на Русия, а на територията на предприятието избухна мащабен пожар.
Украинская правда съобщи, че местни жители са чули взривове след характерен звук от дронове, а в социалните мрежи са разпространени кадри с голямо възпламеняване и гъст дим над завода.
Властите в региона и службите за спешна помощ не са коментирали последствията от удара към момента на публикацията.
Какво се знае за завода
Куйбишевският НПЗ е в Куйбишевския район на град Самара и е част от групата на Роснефт.
Предприятието произвежда моторно и дизелово гориво, авиационен керосин, мазут и битуми, а проектният му капацитет е около 7 милиона тона петрол годишно.
Източници: Украинская правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото
06:24 22.09.2026
2 Маринов
Коментиран от #4, #6
06:25 22.09.2026
3 хаха
06:28 22.09.2026
4 Дядо
До коментар #2 от "Маринов":Що пищиш като гей на гей парад?
Коментиран от #7
06:30 22.09.2026
5 Механик
06:37 22.09.2026
6 Соломон
До коментар #2 от "Маринов":Иска да каже че спре когато и руснаците спрат.Елементарно е
06:37 22.09.2026
7 А бре,
До коментар #4 от "Дядо":не си ли дедо, бре ?
06:38 22.09.2026
8 Оня
06:44 22.09.2026
9 Мишел
06:45 22.09.2026
10 Мишел
06:51 22.09.2026