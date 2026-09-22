Зеленски пристигна в Ню Йорк за среща с Тръмп

Володимир Зеленски пристигна в Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН и за серия двустранни срещи, включително с Доналд Тръмп, съобщи Украинская правда, позовавайки се на изявление на украинския президент.

В началото на посещението Зеленски е планирал разговори с група американски законодатели и с Еманюел Макрон.

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Във вторник сутринта той ще поднесе цветя пред Мемориала на 11 септември. През деня са насрочени двустранни срещи, сред които и разговорът с Тръмп.

В сряда Зеленски ще участва в Международната среща на върха за Кримската платформа. По график той ще говори на заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна в 11:00 местно време и на сесията на Общото събрание около 14:00.

По думите на Зеленски в Ню Йорк са планирани около 20 срещи - с Тръмп, европейски лидери, сенатори, членове на Камарата на представителите, ръководители на международни организации, американски компании и аналитични центрове.

Украинската делегация е подготвила за подписване ново споразумение в сферата на безпилотните летателни апарати, наречено Drone Deal.

Със Зеленски в Съединените щати е пристигнала и първата дама Олена Зеленска. Тя ще говори пред студенти и преподаватели в Колумбийския университет и ще представи резултатите от срещата на първите дами и господа в ООН. Предвидени са и нейни срещи с представители на американския бизнес, президента на Световната банка и съпругата на британския премиер.

В съобщението се посочва, че Зеленски и Тръмп са се разбрали за лична среща по време на телефонен разговор на 20 септември.

Източници: Украинская правда, Укринформ