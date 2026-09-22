Зеленски пристигна в Ню Йорк за среща с Тръмп

Володимир Зеленски пристигна в Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН и за серия двустранни срещи, включително с Доналд Тръмп, съобщи Украинская правда, позовавайки се на изявление на украинския президент.
В началото на посещението Зеленски е планирал разговори с група американски законодатели и с Еманюел Макрон.
Във вторник сутринта той ще поднесе цветя пред Мемориала на 11 септември. През деня са насрочени двустранни срещи, сред които и разговорът с Тръмп.
В сряда Зеленски ще участва в Международната среща на върха за Кримската платформа. По график той ще говори на заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна в 11:00 местно време и на сесията на Общото събрание около 14:00.
По думите на Зеленски в Ню Йорк са планирани около 20 срещи - с Тръмп, европейски лидери, сенатори, членове на Камарата на представителите, ръководители на международни организации, американски компании и аналитични центрове.
Украинската делегация е подготвила за подписване ново споразумение в сферата на безпилотните летателни апарати, наречено Drone Deal.
Със Зеленски в Съединените щати е пристигнала и първата дама Олена Зеленска. Тя ще говори пред студенти и преподаватели в Колумбийския университет и ще представи резултатите от срещата на първите дами и господа в ООН. Предвидени са и нейни срещи с представители на американския бизнес, президента на Световната банка и съпругата на британския премиер.
В съобщението се посочва, че Зеленски и Тръмп са се разбрали за лична среща по време на телефонен разговор на 20 септември.
Източници: Украинская правда, Укринформ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бате само
06:26 22.09.2026
2 Нека
06:28 22.09.2026
3 шоу без клоун може ли?
пак идва да проси и да се оплаква явно
06:30 22.09.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
06:31 22.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 само питам
06:33 22.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с коня
06:34 22.09.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Иван
06:46 22.09.2026