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Зеленски пристигна в Ню Йорк за среща с Тръмп
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна в Ню Йорк за среща с Тръмп

22 Септември, 2026 06:22, обновена 22 Септември, 2026 06:24 470 12

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  • украйна

Украинският президент ще участва в Общото събрание на ООН и в серия двустранни разговори, а в програмата му са около 20 срещи.

Зеленски пристигна в Ню Йорк за среща с Тръмп - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски пристигна в Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН и за серия двустранни срещи, включително с Доналд Тръмп, съобщи Украинская правда, позовавайки се на изявление на украинския президент.

В началото на посещението Зеленски е планирал разговори с група американски законодатели и с Еманюел Макрон.

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Във вторник сутринта той ще поднесе цветя пред Мемориала на 11 септември. През деня са насрочени двустранни срещи, сред които и разговорът с Тръмп.

В сряда Зеленски ще участва в Международната среща на върха за Кримската платформа. По график той ще говори на заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна в 11:00 местно време и на сесията на Общото събрание около 14:00.

По думите на Зеленски в Ню Йорк са планирани около 20 срещи - с Тръмп, европейски лидери, сенатори, членове на Камарата на представителите, ръководители на международни организации, американски компании и аналитични центрове.

Украинската делегация е подготвила за подписване ново споразумение в сферата на безпилотните летателни апарати, наречено Drone Deal.

Със Зеленски в Съединените щати е пристигнала и първата дама Олена Зеленска. Тя ще говори пред студенти и преподаватели в Колумбийския университет и ще представи резултатите от срещата на първите дами и господа в ООН. Предвидени са и нейни срещи с представители на американския бизнес, президента на Световната банка и съпругата на британския премиер.

В съобщението се посочва, че Зеленски и Тръмп са се разбрали за лична среща по време на телефонен разговор на 20 септември.

Източници: Украинская правда, Укринформ


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бате само

    3 0 Отговор
    щи кажа, запомни! До третата среща не ти ли е пуснала не е за тебе!

    06:26 22.09.2026

  • 2 Нека

    5 0 Отговор
    Зеления престъпник само да внимава със самальота !

    06:28 22.09.2026

  • 3 шоу без клоун може ли?

    4 0 Отговор
    тоя екскурзиант зелюНАРКОМАНОВ па кой го е канил някъде?

    пак идва да проси и да се оплаква явно

    06:30 22.09.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор
    зелю е наведен със изсулени гащи и омазан с вазелин и само чака някой да му го натегли и пари да му даде подарък

    06:31 22.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 само питам

    2 0 Отговор
    евтените тролове на галя от козяк от колко часа започват работа?

    06:33 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    3 0 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    06:34 22.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иван

    0 0 Отговор
    Източник : Мешията.

    06:46 22.09.2026