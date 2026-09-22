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Г-7 поиска хусите да спрат атаките в Йемен
  Тема: Украйна

Г-7 поиска хусите да спрат атаките в Йемен

22 Септември, 2026 06:48, обновена 22 Септември, 2026 06:50 296 3

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  • ансар аллах-
  • червено море

Външните министри заявиха, че Иран трябва да прекрати подкрепата си за Ансар Аллах.

Г-7 поиска хусите да спрат атаките в Йемен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Ню Йорк външните министри на страните от Г-7 призоваха хусите незабавно да прекратят всички военни действия, заплахи и атаки срещу граждански кораби, съобщи Ройтерс.

В съвместно изявление те осъдиха „неприемливите атаки“, които хусите продължават да извършват в Йемен и Саудитска Арабия. „Призоваваме хусите незабавно да прекратят всички военни действия, всички заплахи и атаки срещу граждански кораби и да се върнат към истинско политическо споразумение“, заявиха министрите.

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В документа страните от Г-7 посочват и че Иран трябва да прекрати подкрепата си за Ансар Аллах.

Срещата се проведе на 21 септември 2026 г. в Ню Йорк, в навечерието на общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, който започва на 22 септември.

Хусите, известни и като Ансар Аллах, са във въоръжен конфликт в Йемен от август 2014 г. В началото на септември 2026 г. движението започна нова офанзива в югозападната част на страната.

Според описаната хронология хусите са провели ракетни и дронови удари по крайбрежието на Червено море и покрайнините на Таиз, с цел да отрежат достъпа до пристанището Моха и да напреднат към района на Баб ел-Мандеб.

На 12 септември 2026 г. Хузам ал-Асад, член на политическото бюро на Ансар Аллах, заяви пред ТАСС, че хусите са завършили операцията си за установяване на контрол над западните йеменски територии, достигащи до пролива.

Източници: Ройтерс, ООН, ТАСС


Йемен
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