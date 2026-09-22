Тайфунът Духуан уби трима в Япония

Трима души са загинали, а двама са в неизвестност след преминаването на тайфуна Духуан над централното тихоокеанско крайбрежие на японския остров Хоншу, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местната полиция в префектурите Канагава и Чиба.

В Канагава и Чиба проливните дъждове са предизвикали свлачища и наводнения. В Содегаура, в префектура Чиба, 51-годишен мъж е загинал, след като свлачище е затрупало булдозера, с който е разчиствал паднали камъни и кал. В Йокосука жена е била намерена мъртва в дом, залят от кал.

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Полицията е издирвала и три жени, които не са били открити след свлачище в Йокосука и Миура. По последни данни двама души остават в неизвестност.

Японската метеорологична агенция е предупредила за риск от внезапно влошаване на условията. В някои райони са паднали над 410 милиметра дъжд за два дни.

На 20 септември на повече от 1,6 милиона души в Япония е било препоръчано да се преместят в по-безопасни райони.

Въпреки подобреното време много железопътни линии в района на Токио остават спрени. Операторите планират проверки на релсите и оборудването след проливните дъждове.

Източници: Ройтерс, Японска метеорологична агенция, Местна полиция в Канагава, Местна полиция в Чиба