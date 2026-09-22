Новини
Свят »
Финландия »
Стуб призова Европа да не прекалява с реакциите към Русия
  Тема: Украйна

Стуб призова Европа да не прекалява с реакциите към Русия

22 Септември, 2026 06:31, обновена 22 Септември, 2026 06:34 662 12

  • александър стуб-
  • финландия-
  • русия-
  • европа-
  • политико

Финландският президент каза пред Politico, че Москва иска да всява страх, но не е готова за пълномащабна ескалация.

Стуб призова Европа да не прекалява с реакциите към Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб призова европейските страни да не прекаляват с реакциите си на руските заплахи и саботажи, като заяви пред Politico, че Москва цели да дестабилизира и изплаши Европа.

„Всеки път, когато прекалено реагираме на хибридна атака, те всъщност печелят битката по този начин“, каза Стуб в интервюто, дадено в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН на 21 септември 2026 г.

Още новини от Украйна

По думите му военната ескалация „не е в интереса на Русия, нито в капацитета на Русия“ да стигне до пълномащабен сблъсък. Стуб настоя, че европейските държави трябва да останат „бдителни и будни“, без да подхранват точно онова напрежение, което Кремъл търси.

Финландският президент критикува и част от предупрежденията, идващи от разузнавателни служби, които, както каза той, „по същество сочат: „Вие сте следващите““. Според него това е прекалена реакция, защото в момента няма данни за непосредствена военна заплаха срещу Европа.

Стуб даде за пример Германия, която приписа на Русия отговорност за опит за дронова атака в Лайпциг. „Точно това трябва да правите. Трябва да посочите с пръст и да кажете: знаем какво правите и това са последствията“, каза той.

Изказването идва на фона на нарастващите тревоги в Европа за руски хибридни действия, включително саботаж, дронови инциденти и опити за сплашване на съюзниците на Украйна. Стуб обаче настоя, че отговорът трябва да е премерен и да не дава на Москва символична победа.

Източници: Politico


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 0 Отговор
    нужен е нов пакет от санкций дори не пакет ,а цял кашон със санкций ако може

    06:35 22.09.2026

  • 2 САНДОКАН

    12 0 Отговор
    Поредния клоун който обяснява колко е умен

    Коментиран от #3

    06:37 22.09.2026

  • 3 Като

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "САНДОКАН":

    ЕвроУрсулите !

    06:40 22.09.2026

  • 4 Крум

    9 0 Отговор
    Абе стуб, един път ви освобождават от шведите,втори път ви дават независимост от тях,години наред никакви проблеми проблеми като комшии и алъш вериша вървеше. Сега си почнал акъл да ръсиш,но забравяш че в природата има циклично ст,нищо не е само нагоре или надолу.

    06:45 22.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоя глист

    6 0 Отговор
    Зо вчера и той плюваше, но се усети че мини държавицята им без Русия е в канала. Финландия живееше добре с Русия. Но една петнадесет полова Сана ги вкара в нато. А онези там са паразити и Финландия, както и другите членове са само на загуба. Сащ яде от всичките си "съюзници" и не има дава нищо.

    06:46 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кого подкрепя Стуб?

    4 0 Отговор
    Стуб подкрепя украинския възродителен процес, е който на милиони украинци бяха насилствено сменени имената и им беше забранено да говорят на своя майчин език. Бандеровците избиваха украинските граждани с артилерия и бомбардировки, само защото не пожелаха да се откажат от своя майчин език! Режимът на Зеленски надмина по жестокост Хитлер, Пиночет и Пол-Пот взети заедно!

    06:51 22.09.2026

  • 11 Луд

    0 0 Отговор
    До там го докарахме Финландци да казват на Германци какво да правят и как да сочат със пръста си.То бива бива ДЕБИЛЩИНА,Нахалство,Ама бивол за мезе небива.

    07:00 22.09.2026

  • 12 СТУБ Е КАТО СТЪП

    0 0 Отговор
    Братовчед на Коя Калас.

    07:01 22.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания