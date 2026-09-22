Стуб призова Европа да не прекалява с реакциите към Русия

Финландският президент Александър Стуб призова европейските страни да не прекаляват с реакциите си на руските заплахи и саботажи, като заяви пред Politico, че Москва цели да дестабилизира и изплаши Европа.

„Всеки път, когато прекалено реагираме на хибридна атака, те всъщност печелят битката по този начин“, каза Стуб в интервюто, дадено в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН на 21 септември 2026 г.

Още новини от Украйна

По думите му военната ескалация „не е в интереса на Русия, нито в капацитета на Русия“ да стигне до пълномащабен сблъсък. Стуб настоя, че европейските държави трябва да останат „бдителни и будни“, без да подхранват точно онова напрежение, което Кремъл търси.

Финландският президент критикува и част от предупрежденията, идващи от разузнавателни служби, които, както каза той, „по същество сочат: „Вие сте следващите““. Според него това е прекалена реакция, защото в момента няма данни за непосредствена военна заплаха срещу Европа.

Стуб даде за пример Германия, която приписа на Русия отговорност за опит за дронова атака в Лайпциг. „Точно това трябва да правите. Трябва да посочите с пръст и да кажете: знаем какво правите и това са последствията“, каза той.

Изказването идва на фона на нарастващите тревоги в Европа за руски хибридни действия, включително саботаж, дронови инциденти и опити за сплашване на съюзниците на Украйна. Стуб обаче настоя, че отговорът трябва да е премерен и да не дава на Москва символична победа.

Източници: Politico