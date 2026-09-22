Новини
Свят »
Украйна »
Експлозии в Чернигов, 28 дрона свалени над Воронеж
  Тема: Украйна

Експлозии в Чернигов, 28 дрона свалени над Воронеж

22 Септември, 2026 06:53, обновена 22 Септември, 2026 06:55 1 064 3

  • чернигов-
  • въздушна тревога-
  • дронове-
  • воронежска област-
  • украйна

В украинския град е обявена въздушна тревога, а в руската Воронежка област има щети от падащи отломки.

Експлозии в Чернигов, 28 дрона свалени над Воронеж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии са чути в Чернигов, Северна Украйна, а в града е обявена въздушна тревога, съобщи Суспильне Чернигов.

В същото време губернаторът на руската Воронежска област Александър Гусев съобщи, че през нощта над региона са свалени 28 дрона. По думите му те са били унищожени над самия Воронеж и 14 района на областта.

Гусев заяви: „Според предварителните данни няма жертви.“ Той добави, че при падането на отломките е повредена лятна къща във Воронеж.

Руските власти не съобщават за други щети или пострадали в областта към този момент.

Източници: Суспильне Чернигов, Александър Гусев


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В раша само отломки падат

    5 9 Отговор
    А 45% от НПЗ -тата им унищожени.
    Жик так

    07:00 22.09.2026

  • 2 Мишел

    15 3 Отговор
    В мрежата: цяла Украйна е с взривове и пожари .

    07:01 22.09.2026

  • 3 И ЗА НАЙ ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО

    11 3 Отговор
    Окраина едва ли ще изкара зимата.

    07:13 22.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания