Експлозии в Чернигов, 28 дрона свалени над Воронеж

Експлозии са чути в Чернигов, Северна Украйна, а в града е обявена въздушна тревога, съобщи Суспильне Чернигов.
В същото време губернаторът на руската Воронежска област Александър Гусев съобщи, че през нощта над региона са свалени 28 дрона. По думите му те са били унищожени над самия Воронеж и 14 района на областта.
Гусев заяви: „Според предварителните данни няма жертви.“ Той добави, че при падането на отломките е повредена лятна къща във Воронеж.
Руските власти не съобщават за други щети или пострадали в областта към този момент.
Източници: Суспильне Чернигов, Александър Гусев
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В раша само отломки падат
Жик так
07:00 22.09.2026
2 Мишел
07:01 22.09.2026
3 И ЗА НАЙ ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО
07:13 22.09.2026