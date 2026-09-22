Експлозии в Чернигов, 28 дрона свалени над Воронеж

Експлозии са чути в Чернигов, Северна Украйна, а в града е обявена въздушна тревога, съобщи Суспильне Чернигов.

В същото време губернаторът на руската Воронежска област Александър Гусев съобщи, че през нощта над региона са свалени 28 дрона. По думите му те са били унищожени над самия Воронеж и 14 района на областта.

Гусев заяви: „Според предварителните данни няма жертви.“ Той добави, че при падането на отломките е повредена лятна къща във Воронеж.

Руските власти не съобщават за други щети или пострадали в областта към този момент.

Източници: Суспильне Чернигов, Александър Гусев