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Меркел призова ХДС да следва Аденауер
  Тема: Известни личности

Меркел призова ХДС да следва Аденауер

22 Септември, 2026 06:35, обновена 22 Септември, 2026 06:38 498 3

  • ангела меркел-
  • хдс-
  • мекленбург-предна померания-
  • конрад аденауер-
  • бундестаг

Бившата канцлерка говори след провала на ХДС в Мекленбург-Предна Померания и откриването на изложба в Бундестага.

Меркел призова ХДС да следва Аденауер - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият германски канцлер Ангела Меркел призова Християндемократическия съюз да запази обединяващата роля на популярните партии след слабия резултат на формацията на изборите в Мекленбург-Предна Померания, съобщи Ройтерс.

На 20 септември Алтернатива за Германия спечели 38,2 процента от гласовете, Социалдемократическата партия на Германия получи 35,5 процента, а ХДС остана с 4,9 процента. За първи път в съвременната германска история партията не успя да влезе в провинциален парламент.

Германският канцлер Фридрих Мерц определи резултата за ХДС като „катастрофален“.

Ден след вота Меркел говори в Бундестага при откриването на изложбата „Кокошкас Аденауер. Уорхолс Бранд“. Тя направи препратка към първия федерален канцлер на Германия Конрад Аденауер и заяви: „За него беше ясно, трябва да се строят мостове. И едновременно с това от това автоматично произтичаше и с кого не можеш да строиш мостове“.

Изложбата в германския парламент е посветена на връзката между изкуството и политиката и показва портретите на Конрад Аденауер от Оскар Кокошка и на Вили Бранд от Анди Уорхол.

Източници: Ройтерс, Deutscher Bundestag, Welt


Германия
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    Унищожи Германия и Европа. Какво още се обажда? За "добрата" й работа получава на година "пенсия" около 1 милион. Това е цялата перверзна система. На унищожителите дават отровни пари от нас, унищожените... Идиотска система

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  • 2 Жеро

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    Късно е Меркел за китка, а и лъжите все някога свършват!

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