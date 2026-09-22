Меркел призова ХДС да следва Аденауер

Бившият германски канцлер Ангела Меркел призова Християндемократическия съюз да запази обединяващата роля на популярните партии след слабия резултат на формацията на изборите в Мекленбург-Предна Померания, съобщи Ройтерс.
На 20 септември Алтернатива за Германия спечели 38,2 процента от гласовете, Социалдемократическата партия на Германия получи 35,5 процента, а ХДС остана с 4,9 процента. За първи път в съвременната германска история партията не успя да влезе в провинциален парламент.
Германският канцлер Фридрих Мерц определи резултата за ХДС като „катастрофален“.
Ден след вота Меркел говори в Бундестага при откриването на изложбата „Кокошкас Аденауер. Уорхолс Бранд“. Тя направи препратка към първия федерален канцлер на Германия Конрад Аденауер и заяви: „За него беше ясно, трябва да се строят мостове. И едновременно с това от това автоматично произтичаше и с кого не можеш да строиш мостове“.
Изложбата в германския парламент е посветена на връзката между изкуството и политиката и показва портретите на Конрад Аденауер от Оскар Кокошка и на Вили Бранд от Анди Уорхол.
Източници: Ройтерс, Deutscher Bundestag, Welt
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