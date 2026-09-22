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Макрон и Тръмп ще координират пазарните енергийни рискове
  Тема: Украйна

Макрон и Тръмп ще координират пазарните енергийни рискове

22 Септември, 2026 05:28, обновена 22 Септември, 2026 06:48 461 5

  • макрон-
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  • украйна-
  • ормузки проток-
  • общо събрание на оон

Френският президент каза, че разговорът им е включвал и помощ за Украйна с прехващачи

Макрон и Тръмп ще координират пазарните енергийни рискове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция и САЩ ще координират действията си за намаляване на напрежението на енергийния пазар и за защита на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, заяви Еманюел Макрон след срещата си с Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Френският президент написа в X, че двете страни са решили „да действат заедно, за да намалим напрежението на енергийните пазари, да защитим критично важната инфраструктура в Близкия изток и свободата на корабоплаването в Ормузкия проток“.

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Макрон добави, че Париж и Вашингтон ще търсят и мораториум върху ударите по енергийната инфраструктура на Украйна.

След разговора с Тръмп той каза пред журналисти, че темата за Украйна и Русия е била обсъждана „продължително“ и че е нужна по-бърза и по-силна помощ за Украйна с прехващачи, защото това е „ключов въпрос от отбранителна гледна точка“.

Макрон определи срещата с американския президент като „много добра“ и „много конструктивна“.

Разговорът се проведе в Ню Йорк в навечерието на общополитическите дебати на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН, които започват на 22 септември. В града се очакват държавни и правителствени ръководители, външни министри и други висши представители на страните членки.

Русия ще бъде представена от външния министър Сергей Лавров, който заминава за Ню Йорк на 22 септември, а изказването му в Общото събрание е планирано за 26 септември.

Източници: Ройтерс, ООН


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Какъвто президента такава и държавата

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    Макрон
    Тръмп
    Зеленски
    И т.н

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  • 2 Тези "прихващащи"

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  • 5 тоя недодялания макарон , бездетника

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    абе някой знае ли защо тоя бездетник Еманюел Макрон няма деца?

    ами щото дядото или бабата не може да зачене явно

    06:28 22.09.2026