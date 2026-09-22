Макрон и Тръмп ще координират пазарните енергийни рискове

Франция и САЩ ще координират действията си за намаляване на напрежението на енергийния пазар и за защита на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, заяви Еманюел Макрон след срещата си с Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Френският президент написа в X, че двете страни са решили „да действат заедно, за да намалим напрежението на енергийните пазари, да защитим критично важната инфраструктура в Близкия изток и свободата на корабоплаването в Ормузкия проток“.

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Макрон добави, че Париж и Вашингтон ще търсят и мораториум върху ударите по енергийната инфраструктура на Украйна.

След разговора с Тръмп той каза пред журналисти, че темата за Украйна и Русия е била обсъждана „продължително“ и че е нужна по-бърза и по-силна помощ за Украйна с прехващачи, защото това е „ключов въпрос от отбранителна гледна точка“.

Макрон определи срещата с американския президент като „много добра“ и „много конструктивна“.

Разговорът се проведе в Ню Йорк в навечерието на общополитическите дебати на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН, които започват на 22 септември. В града се очакват държавни и правителствени ръководители, външни министри и други висши представители на страните членки.

Русия ще бъде представена от външния министър Сергей Лавров, който заминава за Ню Йорк на 22 септември, а изказването му в Общото събрание е планирано за 26 септември.

Източници: Ройтерс, ООН