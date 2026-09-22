САЩ ще отворят две военни бази в Гренландия

САЩ планират да възстановят бивша база от времето на Студената война в южната част на Гренландия и да разположат военни сили на обект на източното крайбрежие, съобщи Ройтерс.

Става дума за Нарсарсуак, където е била американската авиобаза Bluie West One, закрита в края на 50-те години, и за Местерс-Виг, който сега се използва от датския кучешки патрул Sirius.

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Споразумението между Вашингтон, Копенхаген и Нуук трябва да бъде подписано във вторник, 22 септември, в Ню Йорк, по време на сесията на Общото събрание на ООН. Ройтерс посочва, че текстът на договора не е бил публикуван и подробностите му не са окончателно изчистени преди подписването.

На 18 септември Доналд Тръмп заяви, че САЩ, Дания и Гренландия са постигнали договореност, която дава на Вашингтон „постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в Гренландия“. Ден по-късно Дания и Гренландия заявиха, че всяко споразумение няма да накърни суверенитета на острова.

През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписват Договора за защита на Гренландия. На острова днес остава американската база Питуфик, която изпълнява задачи по ранно предупреждение за ракетно нападение и контрол на арктическата зона.

Източници: Ройтерс