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САЩ ще отворят две военни бази в Гренландия
  Тема: Украйна

САЩ ще отворят две военни бази в Гренландия

22 Септември, 2026 05:34, обновена 22 Септември, 2026 05:37 505 5

  • гренландия-
  • съединени щати-
  • дания-
  • ню йорк-
  • гренландия и нато

Вашингтон, Копенхаген и Нуук подготвят споразумение, което разширява американското военно присъствие на острова.

САЩ ще отворят две военни бази в Гренландия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ планират да възстановят бивша база от времето на Студената война в южната част на Гренландия и да разположат военни сили на обект на източното крайбрежие, съобщи Ройтерс.

Става дума за Нарсарсуак, където е била американската авиобаза Bluie West One, закрита в края на 50-те години, и за Местерс-Виг, който сега се използва от датския кучешки патрул Sirius.

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Споразумението между Вашингтон, Копенхаген и Нуук трябва да бъде подписано във вторник, 22 септември, в Ню Йорк, по време на сесията на Общото събрание на ООН. Ройтерс посочва, че текстът на договора не е бил публикуван и подробностите му не са окончателно изчистени преди подписването.

На 18 септември Доналд Тръмп заяви, че САЩ, Дания и Гренландия са постигнали договореност, която дава на Вашингтон „постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в Гренландия“. Ден по-късно Дания и Гренландия заявиха, че всяко споразумение няма да накърни суверенитета на острова.

През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписват Договора за защита на Гренландия. На острова днес остава американската база Питуфик, която изпълнява задачи по ранно предупреждение за ракетно нападение и контрол на арктическата зона.

Източници: Ройтерс


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    2 0 Отговор
    Много важно. Те са си ги затваряли сами. ХАХАХА

    Сега мистър ПуупиБътхол се прави на юнак. И само абсолютни празноглави пит3кантропи го вземат насериозно. Като балкано-ориенталските капуттинки, дебели хамериканоси, московитски орки ...и подобните им.

    05:40 22.09.2026

  • 2 хаха

    6 1 Отговор
    Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.

    Да не съм ги затварял аз техните бази? ХАХАХА
    "новото" споразумение, та "новото" споразумение. ХАХАХА
    Не случайно им викат продажни празноглави мисирки.

    05:42 22.09.2026

  • 3 Кой

    2 0 Отговор
    ги е затварял?

    05:44 22.09.2026

  • 4 хаха

    3 0 Отговор
    January 8, 2026

    Датските официални лица са озадачени от заплахите на Тръмп да прибегне до военна намеса, за да поеме контрола над Гренландия, тъй като вече съществува дългогодишно споразумение, позволяващо на САЩ да увеличат военното си присъствие там. През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.

    „Това споразумение е много щедро, много широкообхватно“, коментира пред Fortune Микел Рунге Олесен, старши изследовател в Датския институт за международни изследвания в Копенхаген. „В рамките на това споразумение САЩ биха могли да постигнат почти всяка цел, свързана със сигурността, която можете да си представите.“

    Кой да чете бе ганщайги неграмотни? хххх

    06:01 22.09.2026

  • 5 хаха

    3 0 Отговор
    Ядрената вратичка: тайно писмо от 1957 г.
    Макар договорът да не споменава изрично ядрените оръжия, тайно писмо от 1957 г., изпратено от датския министър-председател Х. К. Хансен, косвено допуска тяхното присъствие. Това породи спорове, особено след като през 1968 г. бомбардировач B-52, превозващ ядрени бойни глави, катастрофира близо до Туле.

    "ново споразумение"... ХАХАХА

    06:05 22.09.2026