САЩ ще отворят две военни бази в Гренландия

САЩ планират да възстановят бивша база от времето на Студената война в южната част на Гренландия и да разположат военни сили на обект на източното крайбрежие, съобщи Ройтерс.
Става дума за Нарсарсуак, където е била американската авиобаза Bluie West One, закрита в края на 50-те години, и за Местерс-Виг, който сега се използва от датския кучешки патрул Sirius.
Споразумението между Вашингтон, Копенхаген и Нуук трябва да бъде подписано във вторник, 22 септември, в Ню Йорк, по време на сесията на Общото събрание на ООН. Ройтерс посочва, че текстът на договора не е бил публикуван и подробностите му не са окончателно изчистени преди подписването.
На 18 септември Доналд Тръмп заяви, че САЩ, Дания и Гренландия са постигнали договореност, която дава на Вашингтон „постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в Гренландия“. Ден по-късно Дания и Гренландия заявиха, че всяко споразумение няма да накърни суверенитета на острова.
През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписват Договора за защита на Гренландия. На острова днес остава американската база Питуфик, която изпълнява задачи по ранно предупреждение за ракетно нападение и контрол на арктическата зона.
Източници: Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Сега мистър ПуупиБътхол се прави на юнак. И само абсолютни празноглави пит3кантропи го вземат насериозно. Като балкано-ориенталските капуттинки, дебели хамериканоси, московитски орки ...и подобните им.
05:40 22.09.2026
2 хаха
Да не съм ги затварял аз техните бази? ХАХАХА
"новото" споразумение, та "новото" споразумение. ХАХАХА
Не случайно им викат продажни празноглави мисирки.
05:42 22.09.2026
3 Кой
05:44 22.09.2026
4 хаха
Датските официални лица са озадачени от заплахите на Тръмп да прибегне до военна намеса, за да поеме контрола над Гренландия, тъй като вече съществува дългогодишно споразумение, позволяващо на САЩ да увеличат военното си присъствие там. През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.
„Това споразумение е много щедро, много широкообхватно“, коментира пред Fortune Микел Рунге Олесен, старши изследовател в Датския институт за международни изследвания в Копенхаген. „В рамките на това споразумение САЩ биха могли да постигнат почти всяка цел, свързана със сигурността, която можете да си представите.“
Кой да чете бе ганщайги неграмотни? хххх
06:01 22.09.2026
5 хаха
Макар договорът да не споменава изрично ядрените оръжия, тайно писмо от 1957 г., изпратено от датския министър-председател Х. К. Хансен, косвено допуска тяхното присъствие. Това породи спорове, особено след като през 1968 г. бомбардировач B-52, превозващ ядрени бойни глави, катастрофира близо до Туле.
"ново споразумение"... ХАХАХА
06:05 22.09.2026