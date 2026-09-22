Бърнам ще иска от Тръмп край на войната в Иран

Анди Бърнам ще призове Доналд Тръмп да сложи край на войната в Иран при първата им лична среща в Ню Йорк на 22 септември, предаде The Guardian.
Британският премиер пътува за Ню Йорк за Общото събрание на ООН, където общият дебат на 81-вата сесия се провежда от 22 до 26 септември и на 28 септември, показва календарът на организацията.
На въпрос дали ще повдигне темата с американския президент, Бърнам заяви: „Разбира се, ние искаме да сложим край на конфликта възможно най-скоро и сме готови да направим своята част“.
Според The Guardian той възнамерява да обсъди и ситуацията в Близкия изток, войната в Украйна и развитието на изкуствения интелект по време на разговорите си в кулоарите на форума.
Изданието пише, че източници от британското правителство описват подхода му към Тръмп като „трети път“ - по-самостоятелен и по-малко конфронтационен от този на канадския премиер Марк Карни, но и без „публичното подмазвачество“, което е белязало ранния подход на Киър Стармър.
Източници: The Guardian
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
05:54 22.09.2026
2 Гост
05:56 22.09.2026
3 Кой го знае
06:08 22.09.2026
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