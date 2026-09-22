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Тревога в Германия и Великобритания: подозрително вещество край военна база и двама арестувани в Манчестър

Тревога в Германия и Великобритания: подозрително вещество край военна база и двама арестувани в Манчестър

22 Септември, 2026 20:22, обновена 22 Септември, 2026 20:25 490 8

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Два отделни случая привлякоха вниманието на службите за сигурност в Европа – край германски военен обект са открити останки от дрон и вещество, подобно на взривно, а във Великобритания са задържани двама мъже по подозрение за подготовка на терористично нападение

Тревога в Германия и Великобритания: подозрително вещество край военна база и двама арестувани в Манчестър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските служби за сигурност разследват два отделни случая, свързани с потенциални заплахи. В Германия след откриването на части от дрон близо до военен обект са намерени и следи от вещество, наподобяващо взривно. В Манчестър британската контратерористична полиция е задържала двама мъже по подозрение за участие в подготовка на нападение срещу еврейската общност.

И в двата случая разследванията продължават, а властите засега внимават да не правят окончателни заключения за намеренията и произхода на откритите материали.

Подозрително вещество край германски военен обект

Германските следователи са открили вещество, което по своите характеристики наподобява взривно, в близост до мястото, където по-рано са били намерени части от дрон край военния обект Вунсторф в Долна Саксония.

Според информацията на германския вестник „Зюддойче цайтунг“ става дума за район на около два километра от военното летище. Разследващите проверяват дали откритият летателен апарат може да е свързан с по-ранен случай с дрон на летище Лайпциг/Хале.

При първоначалните проверки не са били открити следи от взривни вещества по самите части на дрона. В същото време конструкцията му е била определена като необичайна и различна от стандартните търговски модели.

Това е една от причините германските власти да продължат внимателното обследване на района.

Какво е известно за дрона?

Според информацията, цитирана от германските медии, откритият летателен апарат не е бил обикновен търговски дрон. Част от конструкцията му вероятно е била изработена по поръчка, като е имало елементи, които могат да бъдат произведени чрез 3D принтиране.

Разследващите са проверявали района в продължение на няколко дни, като са търсили допълнителни части от апарата и евентуални следи, които могат да помогнат за установяване на неговия собственик или оператор.

Фактът, че дронът е открит в близост до важен военен обект, допълнително увеличава интереса на службите.

Военният обект във Вунсторф е важна база на германските ВВС и там е разположена флотилията от транспортни самолети A400M.

Германските власти обаче са посочили, че няма данни за непосредствена опасност за населението.

Връзка с по-ранен случай в Лайпциг

Една от версиите, които се проверяват, е възможна връзка между дрона край Вунсторф и инцидента на летище Лайпциг/Хале.

В началото на август там беше открит дрон, който според германските власти е бил снабден с експлозиви и е бил намерен в близост до украински товарни самолети.

По този случай германските федерални власти водят разследване. Германското правителство е свързвало случая с Русия, докато Москва отрича подобна причастност.

При сегашния случай край Вунсторф обаче подобна връзка все още не е доказана.

Двама мъже са задържани в Манчестър

Междувременно във Великобритания контратерористичната полиция е задържала двама мъже в Манчестър.

Арестите са извършени на 20 септември на Нютън Стрийт като част от продължаващо разследване на предполагаем терористичен заговор.

Двамата заподозрени са на около 30 години. Те са били задържани съгласно британския Закон за тероризма и са отведени за допълнителни разпити. Съдът е разрешил задържането им да продължи до 27 септември.

Полицията е извършила и обиски на адреси в Ливърпул и Солфорд.

Според британските власти разследването е свързано с предполагаема подготовка на нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър.

Няма данни за непосредствена по-широка заплаха

Британската полиция подчертава, че към момента няма информация, която да сочи наличие на по-широка непосредствена заплаха за обществото.

Това уточнение е важно, тъй като разследването продължава, а самите арести не означават, че обвиненията срещу задържаните са доказани.

Властите не са разкрили подробности за предполагаемия план, нито са посочили как точно е трябвало да бъде извършено евентуалното нападение.

Двамата мъже остават в ареста, докато полицията събира допълнителни доказателства.


Великобритания
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