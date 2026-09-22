Политическият натиск върху германския канцлер Фридрих Мерц рязко се засили след серията тежки изборни резултати за Християндемократическия съюз (ХДС), но вътре в управляващия консервативен блок засега няма официално решение за смяната му.

Последните регионални избори в Германия превърнаха бъдещето на Мерц в една от основните теми във федералната политика. В същото време социологическите проучвания показват значително недоволство от работата му, докато ръководни представители на ХДС/ХСС демонстрират публична подкрепа за канцлера.

Тежки изборни загуби за ХДС

Най-сериозният удар дойде на изборите в Мекленбург-Предна Померания, където ХДС не успя да премине петпроцентната бариера и остана извън местния парламент. AP отбелязва, че това е първият подобен случай за партията в историята на следвоенната Федерална република.

„Алтернатива за Германия“ (AfD) се превърна в най-силната политическа сила в провинцията. В Берлин ХДС също загуби позиции и остана на второ място след „Левицата“. (apnews.com)

Тези резултати последваха поражението на ХДС в Саксония-Анхалт по-рано през месеца, където AfD също излезе начело.

Reuters определи резултатите като най-тежкото регионално изборно поражение за ХДС в следвоенната история и отбеляза, че те са засилили въпросите около политическото бъдеще на Мерц. (reuters.com)

Само 14% одобряват работата на Мерц

На този фон социологическите данни показват сериозен спад в личната подкрепа за канцлера.

Според проучване на INSA, проведено на 10 и 11 септември, само 14% от анкетираните германци смятат Мерц за подходящ за поста канцлер, докато 78% са на обратното мнение. Сред избирателите на управляващия консервативен блок ХДС/ХСС 36% го подкрепят, а 58% не го одобряват. Друг сондаж на YouGov, проведен за dpa, показва, че 48% от анкетираните очакват Мерц да не бъде канцлер в края на 2026 г., докато 31% смятат, че той ще остане на поста.

Тези данни показват мащаба на общественото недоволство, но сами по себе си не означават, че е започнала процедура за смяна на канцлера.

ХДС/ХСС: Мерц остава

На фона на спекулациите за бъдещето му ръководството на консервативния блок демонстрира подкрепа за Мерц.

Осем премиери на германски провинции от ХДС публикуваха съвместно изявление, в което заявиха подкрепата си за канцлера. Според Reuters целта на декларацията е била да се сложи край на спекулациите за евентуално предсрочно оттегляне на Мерц след изборните загуби.

Лидерът на ХСС и премиер на Бавария Маркус Зьодер също потвърди подкрепата си за Мерц.

След изборите няма данни за официално внесено искане от парламентарната фракция на ХДС/ХСС за смяна на канцлера. Напротив — лидерите на консервативния блок настояват за запазване на стабилността и за продължаване на работата на управляващата коалиция.

Мерц: „Отказването не е опция“

Самият канцлер даде ясно да се разбере, че не възнамерява да се оттегля.

След изборната загуба в Саксония-Анхалт той заяви, че отказването не е опция. След още по-тежките резултати в Мекленбург-Предна Померания и Берлин Мерц отново потвърди намерението си да остане на поста.

AP съобщи, че след последните избори не е имало публично изразено от водещи фигури в ХДС искане за неговата оставка и не се е появил официален претендент за лидерството на партията или правителството. (apnews.com)

В същото време Мерц призна, че ХДС трябва да промени политическия си профил и да намери по-убедителни отговори на въпросите, които тревожат германските избиратели.

Икономиката и реформите са в центъра на спора

Изборните резултати са свързани не само с личната популярност на Мерц, но и с проблемите около програмата на управляващата коалиция.

Правителството се опитва да прокара реформи в пенсионната и здравната система, както и мерки за стимулиране на германската икономика. Част от предложенията обаче срещат съпротива и сред коалиционния партньор — Германската социалдемократическа партия.

Заместник-канцлерът и финансов министър Ларс Клингбайл заяви след изборите, че правителството не може просто да игнорира посланието на избирателите. Социалдемократите настояват реформите да бъдат преразгледани от гледна точка на тяхната социална справедливост. (apnews.com)

Така изборните загуби поставят Мерц пред едновременно политическо и икономическо предизвикателство — да запази коалицията и да продължи реформите, без да задълбочи недоволството сред избирателите.

AfD печели позиции

Другият голям фактор в германската политика е нарастването на подкрепата за AfD.

Партията спечели регионалните избори в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, а в националните проучвания също се движи на високи нива. Reuters отбелязва, че партията остава извън федералната власт заради позицията на останалите основни партии да не си сътрудничат с нея.

Това допълнително усложнява положението на ХДС. Консервативният блок трябва да отговори на нарастващата подкрепа за AfD, без да нарушава досегашната политика на отказ от коалиционно сътрудничество с партията.

Медведев: призив за отстраняване на Мерц

Политическата криза в Германия беше коментирана и от Москва.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев призова германците да се освободят от Мерц, като свърза критиките си към канцлера с неговата политика спрямо Русия и Украйна.

Изявленията на Медведев трябва да се разглеждат като политическа позиция на руски държавен представител, а не като независимо описание на германските обществени нагласи. Самият Медведев многократно е отправял остри критики към германското правителство и към политиката на Мерц. В свои официални публикации той обвинява Берлин в засилване на военната конфронтация с Москва.

На този фон Кремъл също открито противопоставя политиката на Мерц на позициите на AfD. Reuters съобщи, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е приветствал готовността на AfD за диалог с Москва и е определил подхода на Мерц към Русия като конфронтационен.

Какво следва за германския канцлер

Въпреки силния спад в обществената подкрепа и тежките регионални изборни резултати, към момента няма непосредствена смяна на германския канцлер.

Мерц продължава да получава подкрепа от ключови фигури в ХДС/ХСС и заявява намерение да продължи с икономическите и социалните реформи. В същото време резултатите от последните избори показват, че управляващият консервативен блок губи позиции в части от страната, докато AfD увеличава влиянието си.

Следващият период ще бъде важен за способността на Мерц да запази единството на управляващата коалиция и подкрепата в собствената си партия. Засега обаче разликата между общественото недоволство, отчетено в социологическите проучвания, и реалната политическа подкрепа в ХДС/ХСС остава съществена.

Източници: Ройтерс, INSA, Bild, Infratest dimap, ARD