Германците искат промяна, но ХДС/ХСС подкрепя Мерц

Политическият натиск върху германския канцлер Фридрих Мерц рязко се засили след серията тежки изборни резултати за Християндемократическия съюз (ХДС), но вътре в управляващия консервативен блок засега няма официално решение за смяната му.
Последните регионални избори в Германия превърнаха бъдещето на Мерц в една от основните теми във федералната политика. В същото време социологическите проучвания показват значително недоволство от работата му, докато ръководни представители на ХДС/ХСС демонстрират публична подкрепа за канцлера.
Тежки изборни загуби за ХДС
Най-сериозният удар дойде на изборите в Мекленбург-Предна Померания, където ХДС не успя да премине петпроцентната бариера и остана извън местния парламент. AP отбелязва, че това е първият подобен случай за партията в историята на следвоенната Федерална република.
„Алтернатива за Германия“ (AfD) се превърна в най-силната политическа сила в провинцията. В Берлин ХДС също загуби позиции и остана на второ място след „Левицата“. (apnews.com)
Тези резултати последваха поражението на ХДС в Саксония-Анхалт по-рано през месеца, където AfD също излезе начело.
Reuters определи резултатите като най-тежкото регионално изборно поражение за ХДС в следвоенната история и отбеляза, че те са засилили въпросите около политическото бъдеще на Мерц. (reuters.com)
Само 14% одобряват работата на Мерц
На този фон социологическите данни показват сериозен спад в личната подкрепа за канцлера.
Според проучване на INSA, проведено на 10 и 11 септември, само 14% от анкетираните германци смятат Мерц за подходящ за поста канцлер, докато 78% са на обратното мнение. Сред избирателите на управляващия консервативен блок ХДС/ХСС 36% го подкрепят, а 58% не го одобряват. Друг сондаж на YouGov, проведен за dpa, показва, че 48% от анкетираните очакват Мерц да не бъде канцлер в края на 2026 г., докато 31% смятат, че той ще остане на поста.
Тези данни показват мащаба на общественото недоволство, но сами по себе си не означават, че е започнала процедура за смяна на канцлера.
ХДС/ХСС: Мерц остава
На фона на спекулациите за бъдещето му ръководството на консервативния блок демонстрира подкрепа за Мерц.
Осем премиери на германски провинции от ХДС публикуваха съвместно изявление, в което заявиха подкрепата си за канцлера. Според Reuters целта на декларацията е била да се сложи край на спекулациите за евентуално предсрочно оттегляне на Мерц след изборните загуби.
Лидерът на ХСС и премиер на Бавария Маркус Зьодер също потвърди подкрепата си за Мерц.
След изборите няма данни за официално внесено искане от парламентарната фракция на ХДС/ХСС за смяна на канцлера. Напротив — лидерите на консервативния блок настояват за запазване на стабилността и за продължаване на работата на управляващата коалиция.
Мерц: „Отказването не е опция“
Самият канцлер даде ясно да се разбере, че не възнамерява да се оттегля.
След изборната загуба в Саксония-Анхалт той заяви, че отказването не е опция. След още по-тежките резултати в Мекленбург-Предна Померания и Берлин Мерц отново потвърди намерението си да остане на поста.
AP съобщи, че след последните избори не е имало публично изразено от водещи фигури в ХДС искане за неговата оставка и не се е появил официален претендент за лидерството на партията или правителството. (apnews.com)
В същото време Мерц призна, че ХДС трябва да промени политическия си профил и да намери по-убедителни отговори на въпросите, които тревожат германските избиратели.
Икономиката и реформите са в центъра на спора
Изборните резултати са свързани не само с личната популярност на Мерц, но и с проблемите около програмата на управляващата коалиция.
Правителството се опитва да прокара реформи в пенсионната и здравната система, както и мерки за стимулиране на германската икономика. Част от предложенията обаче срещат съпротива и сред коалиционния партньор — Германската социалдемократическа партия.
Заместник-канцлерът и финансов министър Ларс Клингбайл заяви след изборите, че правителството не може просто да игнорира посланието на избирателите. Социалдемократите настояват реформите да бъдат преразгледани от гледна точка на тяхната социална справедливост. (apnews.com)
Така изборните загуби поставят Мерц пред едновременно политическо и икономическо предизвикателство — да запази коалицията и да продължи реформите, без да задълбочи недоволството сред избирателите.
AfD печели позиции
Другият голям фактор в германската политика е нарастването на подкрепата за AfD.
Партията спечели регионалните избори в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, а в националните проучвания също се движи на високи нива. Reuters отбелязва, че партията остава извън федералната власт заради позицията на останалите основни партии да не си сътрудничат с нея.
Това допълнително усложнява положението на ХДС. Консервативният блок трябва да отговори на нарастващата подкрепа за AfD, без да нарушава досегашната политика на отказ от коалиционно сътрудничество с партията.
Медведев: призив за отстраняване на Мерц
Политическата криза в Германия беше коментирана и от Москва.
Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев призова германците да се освободят от Мерц, като свърза критиките си към канцлера с неговата политика спрямо Русия и Украйна.
Изявленията на Медведев трябва да се разглеждат като политическа позиция на руски държавен представител, а не като независимо описание на германските обществени нагласи. Самият Медведев многократно е отправял остри критики към германското правителство и към политиката на Мерц. В свои официални публикации той обвинява Берлин в засилване на военната конфронтация с Москва.
На този фон Кремъл също открито противопоставя политиката на Мерц на позициите на AfD. Reuters съобщи, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е приветствал готовността на AfD за диалог с Москва и е определил подхода на Мерц към Русия като конфронтационен.
Какво следва за германския канцлер
Въпреки силния спад в обществената подкрепа и тежките регионални изборни резултати, към момента няма непосредствена смяна на германския канцлер.
Мерц продължава да получава подкрепа от ключови фигури в ХДС/ХСС и заявява намерение да продължи с икономическите и социалните реформи. В същото време резултатите от последните избори показват, че управляващият консервативен блок губи позиции в части от страната, докато AfD увеличава влиянието си.
Следващият период ще бъде важен за способността на Мерц да запази единството на управляващата коалиция и подкрепата в собствената си партия. Засега обаче разликата между общественото недоволство, отчетено в социологическите проучвания, и реалната политическа подкрепа в ХДС/ХСС остава съществена.
Източници: Ройтерс, INSA, Bild, Infratest dimap, ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #21
20:00 22.09.2026
2 колчо
Коментиран от #6, #12
20:02 22.09.2026
3 немците
20:02 22.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
20:03 22.09.2026
5 КопфшМерц
20:06 22.09.2026
6 Залита
До коментар #2 от "колчо":Ти ряпата .
Икономиката се руши , скъпи Газ , дизел бензин .
Мигранти .
Аре ходи залитай към ЦРУ и МИ 6.
Коментиран от #7
20:07 22.09.2026
7 тръмп
До коментар #6 от "Залита":мигрантите ги пусна източногерманката меркел,а газ и нефт аз ще им дам,и то даже руски!
20:17 22.09.2026
8 не може да бъде
20:20 22.09.2026
9 На втори план гледайте марионетка
20:21 22.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Странно
20:23 22.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Другаря
20:26 22.09.2026
14 Василеску
20:29 22.09.2026
15 хит
Защо не призове за отстраняване на путин - той си е в неговата държава!
20:30 22.09.2026
16 Теслатъ
20:39 22.09.2026
17 МЕРЦ Е ГЕРМАНСКИЯ МАКРОН
20:40 22.09.2026
18 ото фон
Коментиран от #22
20:46 22.09.2026
19 хаха
Е, въпросът е какво става с демокрацията, щом въпреки гласа на народа партиите и политиците си правят своето и нищо не може да ги свали.
20:51 22.09.2026
20 Ами
Ако не сте, вижте снимката :)
20:56 22.09.2026
21 хаха
До коментар #1 от "Кина":Тя вече е счупена и постоянно закриват фабрики и съкращават хора. Още по-страшното е, че всъщност НЕМЦИ И КВАЛИФИЦИРАНИ ИМИГРАНТИ МАСОВО НАПУСКАТ, КАКТО И МИЛИОНЕРИТЕ.
282000 официално напуснали основно 25-35г, родени в Германия, етнически немци, висшисти. Бягат от ниските заплати и огромните данъци- в Берлин 6000 евро бруто(топ 10%) ти оставят 3500 някъде чисто при наем 1500-2000 и ток 400-500. Водиш се топ по прогресивната скала.
към 1000000 напуснали имигранти с квалификация- лекари, инженери, икономисти и т.н.
25% от милионерите заради идеи за данък богатство, данък нереализирани капиталови приходи, висок данък наследство(40% за топ ставката).
4 от 5 млади обявяват, че искат да избягат. 75% от милионерите планират напускане до края на 2027.
Това е статистика за 2025г. Имат положителна имиграция- инженерите и лекарите на Меркел дават към 90-100000 повече влезли в страната от избягалите.
И на това имат до средата на 2027 да рефинансират към трилион дълг, който е теглен на 0 до 1%, а последния месец върви на пазара на близо 6%. Допълнително 50ина милиарда всяка година разход в бюджета само от рефинансирането.
20:58 22.09.2026
22 хаха
До коментар #18 от "ото фон":Е, има само един начин, ама дано не се стига до него. Няма как да свалиш такава власт освен с тояги. Ама да се надяваме, че няма да виждаме кървища като първата половина на 20ти век и в Третия свят.
21:01 22.09.2026