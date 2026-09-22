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Турските медии празнуват победата на Елиф Ералп в Берлин

Турските медии празнуват победата на Елиф Ералп в Берлин

22 Септември, 2026 20:21, обновена 22 Септември, 2026 21:08 711 23

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  • турция

Политичката с турски корени изведе Левицата до историческа победа с 25,7%

Турските медии празнуват победата на Елиф Ералп в Берлин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Победата на Левицата на изборите в Берлин и силното представяне на водача ѝ Елиф Ералп предизвикаха широк отзвук в Турция, където медиите поставят особен акцент върху турските корени на политичката. Някои издания определят резултата като исторически, а вестник Sözcü излезе с емоционалното заглавие: „Турската кандидатка разби урните – германците казаха „Елиф“!“.

Левицата спечели изборите за Камарата на депутатите в Берлин с 25,7% от гласовете, показват предварителните окончателни резултати. Това е най-добрият резултат на партията в германската столица и повече от два пъти над постигнатите 12,2% на изборите през 2023 г.

Християндемократическият съюз (ХДС) остана втори с 18,8%, следван от „Алтернатива за Германия“ с 16,3%, Зелените с 14,3% и Германската социалдемократическа партия с 12,1%. Досегашното управляващо мнозинство на ХДС и социалдемократите по този начин беше загубено.

Резултатът дава на Ералп възможност да участва в преговорите за съставяне на следващото берлинско правителство. Ако получи необходимото парламентарно мнозинство и бъде избрана за управляващ кмет, тя ще стане първият представител на Левицата начело на германската столица и първият човек с мигрантски произход на този пост. Победата на изборите сама по себе си обаче не означава автоматично, че Ералп ще оглави Берлин – за това е необходимо мнозинство в парламента.

Турските медии: „Исторически резултат“

Изборите получиха необичайно широко внимание в Турция. Телевизия Halk TV съобщи за „исторически резултат в Германия“, като подчерта, че в Берлин е победила партията на кандидатката за управляващ кмет с турски произход Елиф Ералп.

Serbestiyet постави акцент върху семейната ѝ история и написа, че дъщерята на семейство, напуснало Турция след военния преврат от 12 септември 1980 г., вече е близо до възможността да оглави управлението на Берлин.

Особено силно прозвуча заглавието на Sözcü: „Турската кандидатка разби урните – германците казаха „Елиф“!“. Формулировката „разби урните“ е турски журналистически израз за изключително силно представяне на избори, а не буквално описание на случилото се.

Самата Ералп също се обърна на турски език към привържениците си непосредствено след първите прогнозни резултати: „Написахме история, приятели“. По-късно тя заяви пред своите поддръжници, че в Берлин „любовта и справедливостта са победили омразата“ и обеща промяна в управлението на града.

Коя е Елиф Ералп

45-годишната Елиф Ералп е родена през 1981 г. в Мюнхен. Родителите ѝ са социалисти и профсъюзни активисти, които напускат Турция след военния преврат през 1980 г. Майка ѝ е бременна с нея по време на бягството на семейството.

Ералп е юрист и заместник-председател на парламентарната група на Левицата в Берлин. Преди изборите тя не беше сред най-разпознаваемите германски политици на национално равнище, но кампанията ѝ привлече внимание с активното използване на социалните мрежи и силния акцент върху жилищната политика и високите наеми.

Победата на Левицата е особено отчетлива в някои части на германската столица. На изборите за районен парламент в Нойкьолн партията получи 32% от гласовете, а в един от избирателните райони там достигна 50,1% при втория вот за партийна листа.

Победата не означава автоматично власт

Въпреки историческия резултат бъдещото управление на Берлин все още не е решено. Ералп трябва да намери партньори за парламентарно мнозинство, преди да може да бъде избрана за управляващ кмет.

Следователно формулировките в част от турските медии, че тя вече е на прага да „поеме Берлин“, отразяват политическите очаквания след изборите, а не завършен процес по формиране на правителство.

Едно обаче вече е факт – Левицата за първи път стана най-силната политическа сила на избори за берлинската Камара на депутатите, а Елиф Ералп се превърна от сравнително малко позната извън германската столица политичка в едно от най-обсъжданите имена в германската и турската преса.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мюмюн немеца

    15 2 Отговор
    ше построим жамия в центъра на берлинабат

    Коментиран от #7

    20:23 22.09.2026

  • 2 не може да бъде

    2 3 Отговор
    И германците вече си имат банга-ранга!?

    Коментиран от #13

    20:23 22.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    В ТУРЦИЯ СИ ИМА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СРЕД КЮРДИТЕ ИМА СЪЩО МНОГО КОМУНИСТИ
    ...
    ДА НЕ ГИ ЗАЛЕЕ ЧЕРВЕНАТА ВЪЛНА И ТЯХ :)
    ......
    НА МЯСТОТО НА РЕЖЕП ЩЯХ ДА ПУША НЕРВНО:)

    20:24 22.09.2026

  • 4 Ей така се

    6 2 Отговор
    превзема европейска държава и след 50 години ще наложат там шариата...

    Коментиран от #10

    20:25 22.09.2026

  • 5 Яшар

    3 0 Отговор
    Това вече е обезпокояваща новина ...г-н Даймлер, г-н Порше , г-н Бош, г-жа Берта , г-н Ото и д-р гда и госпожи ще се обръщат в г..ба ...Германия на германците ...това нее Лондон където всеки неудачник от цял свят може да има храна , въпреки че спи под моста или в парка

    20:25 22.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ЕВРЕИТЕ ВИНАГИ ПРАВЯТ СВЕТОВНИ ХИТОВЕ
    КОГА КОПИРАТ НОВИЯ ЗАВЕТ
    И УЧЕНИЕТО ХРИСТОВО
    - ПРИМЕР МАРКС
    - ПРИМЕР СТИВЪН СПИЛБЪРГ
    ......
    НЯКОЛКО МИСЛИ ЗА КОМУНИЗМА И ДЖЕДАИТЕ:)

    20:26 22.09.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "мюмюн немеца":

    Съвременна Германия дължи всичко на гастарбайтери от Турция Югославия Албания Ако чакаха на мързеливият Ханс с двете леви ръце и голяма празна глава нищо да няма там Турците вече са натурализирани немци Нормално е да управляват Германия Това не важи за Нгонго и Мапумбо

    Коментиран от #8, #18, #20

    20:29 22.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ТАКА Е И ПРИ АНГЛОСАКСИТЕ И НЕГРИТЕ ПРИ НАС В САЩ
    .... И ЗА ДЮЛГЕРИ НЕ СТАВАТ

    20:33 22.09.2026

  • 10 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ей така се":

    14 мюсюлмански и 8 монголоидни републики?!?
    Моксель каков е?
    С най- големата джамия в Света?
    Хахахаха

    20:33 22.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Муахахсхах ,добрите новини за германистан не свършват

    Коментиран от #12

    20:33 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 О, Морес

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "не може да бъде":

    Ами,германците,дори тези с турски произход,па ако щеш и самите турци са сериозни хора.Банга-рангата е за нашите розови понита и техния политически елит ,за щастие малцинство с изпаряващо се влияние.

    20:36 22.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Турчинът е пет пъти по умен от немеца Десет пъти по съобразителен и сто пъти по трудолюбив и съвестен Всеки турчин може да зашие копче Въпреки многократните ми опити да накарам етнически немец да зашие копче всеки път отрицателен резултат Провалят се още на вдяване на иглата

    Коментиран от #19, #21

    20:42 22.09.2026

  • 19 Ехй

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Как пък един читав немец не си намерил да ти зашие копче на фаса с кожената игла ,а само турци

    20:51 22.09.2026

  • 20 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Мани че дойде некой натурализиран хитлер да управлява анадолата

    20:58 22.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мара шивачката

    2 0 Отговор
    А шку.сум 😂🤣🤣🤣

    21:01 22.09.2026

  • 23 Какъв прекрасен ден

    0 0 Отговор
    за германците ,да им е здрава Меркел.

    21:14 22.09.2026

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