Турските медии празнуват победата на Елиф Ералп в Берлин

Победата на Левицата на изборите в Берлин и силното представяне на водача ѝ Елиф Ералп предизвикаха широк отзвук в Турция, където медиите поставят особен акцент върху турските корени на политичката. Някои издания определят резултата като исторически, а вестник Sözcü излезе с емоционалното заглавие: „Турската кандидатка разби урните – германците казаха „Елиф“!“.

Левицата спечели изборите за Камарата на депутатите в Берлин с 25,7% от гласовете, показват предварителните окончателни резултати. Това е най-добрият резултат на партията в германската столица и повече от два пъти над постигнатите 12,2% на изборите през 2023 г.

Християндемократическият съюз (ХДС) остана втори с 18,8%, следван от „Алтернатива за Германия“ с 16,3%, Зелените с 14,3% и Германската социалдемократическа партия с 12,1%. Досегашното управляващо мнозинство на ХДС и социалдемократите по този начин беше загубено.

Резултатът дава на Ералп възможност да участва в преговорите за съставяне на следващото берлинско правителство. Ако получи необходимото парламентарно мнозинство и бъде избрана за управляващ кмет, тя ще стане първият представител на Левицата начело на германската столица и първият човек с мигрантски произход на този пост. Победата на изборите сама по себе си обаче не означава автоматично, че Ералп ще оглави Берлин – за това е необходимо мнозинство в парламента.

Турските медии: „Исторически резултат“

Изборите получиха необичайно широко внимание в Турция. Телевизия Halk TV съобщи за „исторически резултат в Германия“, като подчерта, че в Берлин е победила партията на кандидатката за управляващ кмет с турски произход Елиф Ералп.

Serbestiyet постави акцент върху семейната ѝ история и написа, че дъщерята на семейство, напуснало Турция след военния преврат от 12 септември 1980 г., вече е близо до възможността да оглави управлението на Берлин.

Особено силно прозвуча заглавието на Sözcü: „Турската кандидатка разби урните – германците казаха „Елиф“!“. Формулировката „разби урните“ е турски журналистически израз за изключително силно представяне на избори, а не буквално описание на случилото се.

Самата Ералп също се обърна на турски език към привържениците си непосредствено след първите прогнозни резултати: „Написахме история, приятели“. По-късно тя заяви пред своите поддръжници, че в Берлин „любовта и справедливостта са победили омразата“ и обеща промяна в управлението на града.

Коя е Елиф Ералп

45-годишната Елиф Ералп е родена през 1981 г. в Мюнхен. Родителите ѝ са социалисти и профсъюзни активисти, които напускат Турция след военния преврат през 1980 г. Майка ѝ е бременна с нея по време на бягството на семейството.

Ералп е юрист и заместник-председател на парламентарната група на Левицата в Берлин. Преди изборите тя не беше сред най-разпознаваемите германски политици на национално равнище, но кампанията ѝ привлече внимание с активното използване на социалните мрежи и силния акцент върху жилищната политика и високите наеми.

Победата на Левицата е особено отчетлива в някои части на германската столица. На изборите за районен парламент в Нойкьолн партията получи 32% от гласовете, а в един от избирателните райони там достигна 50,1% при втория вот за партийна листа.

Победата не означава автоматично власт

Въпреки историческия резултат бъдещото управление на Берлин все още не е решено. Ералп трябва да намери партньори за парламентарно мнозинство, преди да може да бъде избрана за управляващ кмет.

Следователно формулировките в част от турските медии, че тя вече е на прага да „поеме Берлин“, отразяват политическите очаквания след изборите, а не завършен процес по формиране на правителство.

Едно обаче вече е факт – Левицата за първи път стана най-силната политическа сила на избори за берлинската Камара на депутатите, а Елиф Ералп се превърна от сравнително малко позната извън германската столица политичка в едно от най-обсъжданите имена в германската и турската преса.