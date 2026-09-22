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Нови удари в Украйна: Поразен е завод в Житомир и логистични центрове в Одеса
  Тема: Украйна

Нови удари в Украйна: Поразен е завод в Житомир и логистични центрове в Одеса

22 Септември, 2026 20:45, обновена 22 Септември, 2026 21:03 777 37

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  • щети

При атаките са засегнати предприятие с чуждестранни инвестиции и логистична инфраструктура; Москва съобщава и за удар по товарен кораб в района на Одеса

Нови удари в Украйна: Поразен е завод в Житомир и логистични центрове в Одеса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нови руски удари засегнаха украинска индустриална и логистична инфраструктура в Житомирска и Одеска област. В Житомир руската атака е причинила пожар в предприятие с чуждестранни инвестиции, докато руското Министерство на отбраната съобщи за поразени два логистични центъра в Одеса и товарен кораб в района на пристанището.

Украинските власти потвърдиха удара по предприятието в Житомир, а руската страна представи собствена версия за целите на атаките в Одеска област. Част от руските твърдения за характера на поразените обекти не са независимо потвърдени.

Удар по завод с чуждестранни инвестиции в Житомир

На 22 септември руски дронове са атакували Житомирска област, като е бил засегнат завод с чуждестранни инвестиции. Това съобщи началникът на областната военна администрация Виталий Бунечко.

Украински медии съобщиха за голям пожар в предприятието. По информация на ZN.UA става дума за германската компания Kromberg & Schubert, производител на автомобилни електрически системи и компоненти. Според украинските власти предприятието вече е било обект на руски удар.

На мястото са изпратени спасителни екипи, а пожарът е бил локализиран след приключването на непосредствената опасност от нови атаки. Украинските власти съобщават, че предприятието е понесло щети, но първоначално не бяха обявени данни за жертви.

Това е пореден удар по индустриален обект

Атаката идва само дни след друг сериозен удар по промишлеността в Житомирска област.

На 11 срещу 12 септември руска атака нанесе тежки щети на завода Cersanit Invest край Звягел. Предприятието произвежда керамични изделия и е собственост на полската Cersanit. Компанията съобщи, че производството ще остане спряно най-малко шест месеца заради пораженията по ключови елементи от производствения цикъл.

Така новият удар по предприятие с чуждестранни инвестиции се вписва в поредица от атаки срещу украински промишлени и транспортни обекти.

Москва съобщи за удари по три логистични центъра в Одеса

Руското Министерство на отбраната заяви на 22 септември, че руските сили са поразили два логистични центъра в Одеса — „Палма“ и „Новая линия“.

Според руското ведомство обектите са били използвани за съхранение и разпределение на товари с военно и двойно предназначение. Москва съобщи още за удар по логистичен център в Черноморск и по обекти на пристанищната инфраструктура в Рени.

При руска въздушна атака в Одеска област беше напълно унищожен складският комплекс на големия украински производител на санитарно-хигиенни продукти "Снежна Панда". Според официално изявление на компанията във Facebook, "най-важното е, че няма пострадали служители".

Това е вторият мащабен удар срещу марката за последните месеци. Първата атака беше извършена на 1 юли 2026 г., когато беше поразен основният им логистичен хъб, което тогава доведе до временен дефицит на продуктите им в големите търговски вериги в Украйна. [

Марката е изключително популярна в страната с производството на туалетна хартия, хартиени кърпи, както и сухи и влажни салфетки. Към момента точният размер на щетите от новото нападение и сроковете за възстановяване не се съобщават.

Логистиката около Одеса остава под натиск

Одеска област през последните седмици е сред основните направления на руските удари, като атаките засягат не само военни цели, но и пристанищна, складова и логистична инфраструктура.

На 21 септември руското Министерство на отбраната съобщи за удари по два сухогруза в района на Одеса, както и по пристанищни обекти в Измаил.

Украински компании също потвърждават поражения по логистични обекти. Компанията Berger Cargo съобщи, че нейният склад в Одеса е бил ударен през нощта срещу 22 септември. Според компанията там са се обработвали хуманитарни товари за южните региони на Украйна.

Друг логистичен обект — разпределителен център на голямата верига супермаркети "Силпо" — също е бил засегнат при предишната атака срещу Одеса. От компанията съобщиха, че няма пострадали служители.

Руската страна съобщава и за поразен товарен кораб, който според нея е превозвал товари за украинските въоръжени сили.

Одеса остава стратегически център

За Русия Одеска област има важно значение заради пристанищата, морския транспорт и логистичните маршрути на Украйна.

За Киев пристанищната инфраструктура е ключова както за търговията, така и за функционирането на икономиката във военно време.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Междувременно

    16 0 Отговор
    Възможно е да има недостиг на тоалетна хартия: врагът напълно унищожи складовия комплекс „Снежна Панда“ за втори път 🤔- пресслужба украина

    20:54 22.09.2026

  • 2 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    25 1 Отговор
    Запазете ли си места у метрото за тази вечер.

    Коментиран от #12

    20:56 22.09.2026

  • 3 Сорос

    1 26 Отговор
    Путулерчето много си позволява напоследък. Ще трябва пак да му звъня и да напълни крачола

    Коментиран от #5, #21

    20:56 22.09.2026

  • 4 жик так

    24 1 Отговор
    Тая зима укрите зор ще видят .Студ и глад братче .

    20:56 22.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Милиционера

    2 23 Отговор
    5 години унищожава че унищожава и накрая армията му пак на 12 км от руската граница 😅😅🤣🤣🤣🫢🫢🫢

    Коментиран от #35

    20:57 22.09.2026

  • 7 Междувременно

    1 19 Отговор
    В Путинстан пуснаха презервативи.Китайски.С образа на Путлер.Черни на цвят предназначени за руските вдовици.

    Коментиран от #10, #13

    20:58 22.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Жълтият парцал много бавно се ориентира в обстановката.

    Коментиран от #14

    20:59 22.09.2026

  • 10 Междувременно

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Междувременно":

    ❗️ До 40 балистични ракети може да бъдат изстреляни към Киев и региона тази вечер от 00:30 до 03:00, — монитори😉

    20:59 22.09.2026

  • 11 Удри кУйо

    8 7 Отговор
    Сорос,колективния Брикс, Коминтерна на колене пред един комедиант зеленски яко ги клати

    20:59 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Курд Околянов

    13 0 Отговор
    Скоро и американците ще ударят Украйна заради спирането на руския износ на горива и за украинските атаки с дронове по американски кораби в Черно море.

    21:00 22.09.2026

  • 16 Междувременно

    5 0 Отговор
    На връх Поп Иван в Закарпатието вече е зима ,да се готви полето ,прилича да е снежна и дълга зима

    21:02 22.09.2026

  • 17 Още новини от Украйна

    13 0 Отговор
    Подробности за нанесените през нощта удари на Въоръжените сили на Русия по цели в Украйна

    Удари бяха нанесени по обекти на металургичната и химическата промишленост, горивно-енергийната инфраструктура, съоръжения на военнопромишления комплекс и пристанищна инфраструктура в Киев, както и в Днепропетровска, Полтавска, Виницка и Одеска област; мишена бяха и плавателни съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

    Киев

    – промишлен обект (ООД „Файър Пойнт“ / Fire Point LLC), произвеждащ компоненти и бойни глави за крилати ракети с голям обсег FP-5 „Фламинго“;

    – склад за гориво-смазочни материали (ООД „Грандтерминал“ / Grandterminal LLC), използван от ВСУ като логистичен център за приемане и разпределение на дизелово гориво;
    Днепропетровска област:

    – металургичен завод в Кривой Рог, произвеждащ метални изделия за нуждите на военното производство;

    – тръбопрокатен завод („Интерпайп Стийл“) в Днепропетровск – производител и доставчик на метален прокат, използван за изработката на компоненти (фюзелажи, силови установки, крила и други елементи) за безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие;

    – предприятие за производство на твърдо ракетно гориво и барут (ПАО „Соврахим“) в град Павлоград, произвеждащо бойни глави и компоненти за ракетно гориво за балистичните ракети FP-9 на компанията Fire Point;

    21:03 22.09.2026

  • 18 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    14 1 Отговор
    Само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги от мижавия ес и смешното нато които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    21:03 22.09.2026

  • 19 А50

    11 1 Отговор
    И това е ежедневие, да не се чудите къде отиват парите от Европа. Спряха една камара химически заводи в ЕС, и носни кърпички ще внасяме от Китай. Без химия за къде, а като дойдат по добри времена как ще заработят спряните машини. Сегашните ЕС политици виждат изход само във война с Русия, но пак си мислят че ще я спечелят

    21:03 22.09.2026

  • 20 Да те светна

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ще си събираш":

    А ти ще висиш на твоите!

    21:04 22.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 зИленски

    7 1 Отговор
    СЛАВА оКРАИНА
    УДВА СНЯГ
    УХА

    21:04 22.09.2026

  • 23 От дебрите на укродемокрацията

    5 1 Отговор
    За тези, които все още не са чули - трябва да се запасите с храна за 2 седмици: яхния, зърнени храни, крекери, чай - ще има ескалация, сигурен съм, че НЯМА да има занятия в училищата и детските градини, - журналистът Дмитро Гордон ( плешив гандон)

    Коментиран от #27

    21:05 22.09.2026

  • 24 Още новини от Украйна

    7 0 Отговор
    Виницка област:

    – обект на железопътната инфраструктура във Виница;

    Полтавска област:

    – нефтопреработвателен завод в Кременчук – ключово предприятие от горивно-енергийния сектор на Украйна, извършващо първична преработка на нефт и производство на горива за нуждите на Въоръжените сили на Украйна;

    – тютюнева фабрика „JTI Ukraine“ в Кременчук, където производствените мощности бяха преустроени за производство на боеприпаси за стрелково оръжие, предназначени за нуждите на Въоръжените сили на Украйна;
    Одеска област:

    – два логистични центъра в Одеса и логистичен център на „Нова Поща“ в селището Иличовск, обслужващи съхранението и разпределението на военни товари и товари с двойна употреба, предназначени за Въоръжените сили на Украйна;

    – пристанищни съоръжения в пристанище Рени (Одеска област), използвани за разтоварване и съхранение на военни товари, както и на горива и смазочни материали за нуждите на украинската армия.

    Освен това, по време на плаване е поразен товарен кораб, превозващ военни товари към пристанище Одеса.

    21:05 22.09.2026

  • 25 ПО ТОЧНО

    6 0 Отговор
    ЩЕ ИМА БОЙ ДОКАТО НЕ ПАДНЕ И ПОСЛЕДНИЯ БАНДЕРСКИ КЪТНИК

    21:06 22.09.2026

  • 26 Хахахахаха

    7 0 Отговор
    Руснаците съсипаха Украйна и Нато хахахахахах, Путин се спукват да се подиграва на тръмпчо и Нато хахахахаха, няма такова гъбаркане както Путин гъбарка Нато и слабите американци, иранците и те гъбаркат Тръмп хахахах, всички се подиграват на Нато и американците

    21:08 22.09.2026

  • 27 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "От дебрите на укродемокрацията":

    Те няма да имат ток и вода ма ,с какво ще готвят

    21:09 22.09.2026

  • 28 дядя дръмпирушка

    0 4 Отговор
    Огнена топка над Самара - ударът в Украйна задълбочава проблема на Путин с горивотоЗа Владимир Путин борбата за доставките на петрол на Русия става все по-рискова. Във вторник вечерта десетки украински дронове атакуваха индустриални цели в руския регион Самара – с опустошителни последици за една от най-големите нефтени рафинерии в региона. След обстрела избухна масивен пожар в рафинерията Куйбишев на държавната петролна компания Роснефт, както съобщи руският новинарски портал "Астра", позовавайки се на видеа на очевидци.

    Следващият петролен удар срещу Путин: Украйна атакува важна рафинерия на Роснефтубернаторът на Самара Вячеслав Федоришев потвърди щети по индустриални предприятия. Частни къщи и превозни средства също бяха засегнати. Той не предостави никаква информация за наранявания или смъртни случаи.

    Атаката е част от украинска офанзива срещу инфраструктурата на руската рафинерия, която ескалира от месеци – кампания, която, според анализаторите, е довела руската преработка на петрол до историческо ниско ниво.Затова ударът на Украйна е особено болезнен за ПутинУдарният завод е една от най-важните рафинерии в района на Самараноминалният му капацитет за обработка е седем милиона тона суров петрол годишно. Миналата година там бяха обработени 4,7 милиона тона – това доведе до около 800 000 тона бензин, 1,4 милиона тона дизел и 1,3 милиона тона отоплително масло.

    За рафинерията Куйбишев това не е първата атака от този вид. Украински дронове вече бях

    Коментиран от #29, #30, #32, #37

    21:09 22.09.2026

  • 29 дядя дръмпирушка

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "дядя дръмпирушка":

    Украински дронове вече бяха насочили удара към завода на Роснефт през юни. По това време, според информация от "Ройтерс", обработката трябваше временно да бъде напълно спряна – източници от индустрията потвърдиха спирането на дейността пред новинарската агенция. Все още не е ясно дали последната цел ще доведе до подобно сериозни отсъствия.

    21:11 22.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хаген Дас

    3 0 Отговор
    Шилето в Киев ако не проумее че до нова година не седне ли да преговаря го чака тежко време! Мерц е до три месеца, Макрон най много шест, сметката е точна!

    21:14 22.09.2026

  • 32 Хахахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "дядя дръмпирушка":

    Ко става клошари, къде викаш са погребани твойте хахахахаха, май беше на някакво австрийско сметище, хахаахх дядка как е в бедняшкия старчески дом, да не са ти дали 20 минути да използваш Интернета хахахах, хора това е австрийски престонаследник, отдайте му чест хахахаха

    21:15 22.09.2026

  • 33 хахахахха

    1 0 Отговор
    Кой та пита тебе ве,ти си резултат от скъсана гума,радвай се че ваща е нямала пари за ескапел,че да се пръкнеш

    21:15 22.09.2026

  • 34 Русия

    3 0 Отговор
    Новото поколение лопати излязоха много точни и ефективни ! ПОБЕДА над фашизма,нато и евро-либералните дженда... БУДЕТ ЗА НАМИ !

    21:15 22.09.2026

  • 35 Жожи

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Милиционера":

    Можеш да си представиш колко са строили по време на СССР, та 4 г разрушават и още има. Ако украинците мислят, че след войната западът ще им построи нещо стойностно, много се лъжат.

    21:17 22.09.2026

  • 36 Ако захранват нацисткия режим

    1 0 Отговор
    Е добро попадение но можеше и по силно

    21:18 22.09.2026

  • 37 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "дядя дръмпирушка":

    Кой та пита тебе ве,ти си резултат от скъсана гума,радвай се че ваща е нямала пари за ескапел,че да се пръкнеш

    21:19 22.09.2026

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