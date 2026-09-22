Нови удари в Украйна: Поразен е завод в Житомир и логистични центрове в Одеса

Нови руски удари засегнаха украинска индустриална и логистична инфраструктура в Житомирска и Одеска област. В Житомир руската атака е причинила пожар в предприятие с чуждестранни инвестиции, докато руското Министерство на отбраната съобщи за поразени два логистични центъра в Одеса и товарен кораб в района на пристанището.
Украинските власти потвърдиха удара по предприятието в Житомир, а руската страна представи собствена версия за целите на атаките в Одеска област. Част от руските твърдения за характера на поразените обекти не са независимо потвърдени.
Удар по завод с чуждестранни инвестиции в Житомир
На 22 септември руски дронове са атакували Житомирска област, като е бил засегнат завод с чуждестранни инвестиции. Това съобщи началникът на областната военна администрация Виталий Бунечко.
Украински медии съобщиха за голям пожар в предприятието. По информация на ZN.UA става дума за германската компания Kromberg & Schubert, производител на автомобилни електрически системи и компоненти. Според украинските власти предприятието вече е било обект на руски удар.
На мястото са изпратени спасителни екипи, а пожарът е бил локализиран след приключването на непосредствената опасност от нови атаки. Украинските власти съобщават, че предприятието е понесло щети, но първоначално не бяха обявени данни за жертви.
Това е пореден удар по индустриален обект
Атаката идва само дни след друг сериозен удар по промишлеността в Житомирска област.
На 11 срещу 12 септември руска атака нанесе тежки щети на завода Cersanit Invest край Звягел. Предприятието произвежда керамични изделия и е собственост на полската Cersanit. Компанията съобщи, че производството ще остане спряно най-малко шест месеца заради пораженията по ключови елементи от производствения цикъл.
Така новият удар по предприятие с чуждестранни инвестиции се вписва в поредица от атаки срещу украински промишлени и транспортни обекти.
Москва съобщи за удари по три логистични центъра в Одеса
Руското Министерство на отбраната заяви на 22 септември, че руските сили са поразили два логистични центъра в Одеса — „Палма“ и „Новая линия“.
Според руското ведомство обектите са били използвани за съхранение и разпределение на товари с военно и двойно предназначение. Москва съобщи още за удар по логистичен център в Черноморск и по обекти на пристанищната инфраструктура в Рени.
При руска въздушна атака в Одеска област беше напълно унищожен складският комплекс на големия украински производител на санитарно-хигиенни продукти "Снежна Панда". Според официално изявление на компанията във Facebook, "най-важното е, че няма пострадали служители".
Това е вторият мащабен удар срещу марката за последните месеци. Първата атака беше извършена на 1 юли 2026 г., когато беше поразен основният им логистичен хъб, което тогава доведе до временен дефицит на продуктите им в големите търговски вериги в Украйна. [
Марката е изключително популярна в страната с производството на туалетна хартия, хартиени кърпи, както и сухи и влажни салфетки. Към момента точният размер на щетите от новото нападение и сроковете за възстановяване не се съобщават.
Логистиката около Одеса остава под натиск
Одеска област през последните седмици е сред основните направления на руските удари, като атаките засягат не само военни цели, но и пристанищна, складова и логистична инфраструктура.
На 21 септември руското Министерство на отбраната съобщи за удари по два сухогруза в района на Одеса, както и по пристанищни обекти в Измаил.
Украински компании също потвърждават поражения по логистични обекти. Компанията Berger Cargo съобщи, че нейният склад в Одеса е бил ударен през нощта срещу 22 септември. Според компанията там са се обработвали хуманитарни товари за южните региони на Украйна.
Друг логистичен обект — разпределителен център на голямата верига супермаркети "Силпо" — също е бил засегнат при предишната атака срещу Одеса. От компанията съобщиха, че няма пострадали служители.
Руската страна съобщава и за поразен товарен кораб, който според нея е превозвал товари за украинските въоръжени сили.
Одеса остава стратегически център
За Русия Одеска област има важно значение заради пристанищата, морския транспорт и логистичните маршрути на Украйна.
За Киев пристанищната инфраструктура е ключова както за търговията, така и за функционирането на икономиката във военно време.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Междувременно
20:54 22.09.2026
2 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #12
20:56 22.09.2026
3 Сорос
Коментиран от #5, #21
20:56 22.09.2026
4 жик так
20:56 22.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Милиционера
Коментиран от #35
20:57 22.09.2026
7 Междувременно
Коментиран от #10, #13
20:58 22.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
Коментиран от #14
20:59 22.09.2026
10 Междувременно
До коментар #7 от "Междувременно":❗️ До 40 балистични ракети може да бъдат изстреляни към Киев и региона тази вечер от 00:30 до 03:00, — монитори😉
20:59 22.09.2026
11 Удри кУйо
20:59 22.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Курд Околянов
21:00 22.09.2026
16 Междувременно
21:02 22.09.2026
17 Още новини от Украйна
Удари бяха нанесени по обекти на металургичната и химическата промишленост, горивно-енергийната инфраструктура, съоръжения на военнопромишления комплекс и пристанищна инфраструктура в Киев, както и в Днепропетровска, Полтавска, Виницка и Одеска област; мишена бяха и плавателни съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
Киев
– промишлен обект (ООД „Файър Пойнт“ / Fire Point LLC), произвеждащ компоненти и бойни глави за крилати ракети с голям обсег FP-5 „Фламинго“;
– склад за гориво-смазочни материали (ООД „Грандтерминал“ / Grandterminal LLC), използван от ВСУ като логистичен център за приемане и разпределение на дизелово гориво;
Днепропетровска област:
– металургичен завод в Кривой Рог, произвеждащ метални изделия за нуждите на военното производство;
– тръбопрокатен завод („Интерпайп Стийл“) в Днепропетровск – производител и доставчик на метален прокат, използван за изработката на компоненти (фюзелажи, силови установки, крила и други елементи) за безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие;
– предприятие за производство на твърдо ракетно гориво и барут (ПАО „Соврахим“) в град Павлоград, произвеждащо бойни глави и компоненти за ракетно гориво за балистичните ракети FP-9 на компанията Fire Point;
21:03 22.09.2026
18 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
21:03 22.09.2026
19 А50
21:03 22.09.2026
20 Да те светна
До коментар #14 от "ще си събираш":А ти ще висиш на твоите!
21:04 22.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 зИленски
УДВА СНЯГ
УХА
21:04 22.09.2026
23 От дебрите на укродемокрацията
Коментиран от #27
21:05 22.09.2026
24 Още новини от Украйна
– обект на железопътната инфраструктура във Виница;
Полтавска област:
– нефтопреработвателен завод в Кременчук – ключово предприятие от горивно-енергийния сектор на Украйна, извършващо първична преработка на нефт и производство на горива за нуждите на Въоръжените сили на Украйна;
– тютюнева фабрика „JTI Ukraine“ в Кременчук, където производствените мощности бяха преустроени за производство на боеприпаси за стрелково оръжие, предназначени за нуждите на Въоръжените сили на Украйна;
Одеска област:
– два логистични центъра в Одеса и логистичен център на „Нова Поща“ в селището Иличовск, обслужващи съхранението и разпределението на военни товари и товари с двойна употреба, предназначени за Въоръжените сили на Украйна;
– пристанищни съоръжения в пристанище Рени (Одеска област), използвани за разтоварване и съхранение на военни товари, както и на горива и смазочни материали за нуждите на украинската армия.
Освен това, по време на плаване е поразен товарен кораб, превозващ военни товари към пристанище Одеса.
21:05 22.09.2026
25 ПО ТОЧНО
21:06 22.09.2026
26 Хахахахаха
21:08 22.09.2026
27 Ами
До коментар #23 от "От дебрите на укродемокрацията":Те няма да имат ток и вода ма ,с какво ще готвят
21:09 22.09.2026
28 дядя дръмпирушка
Следващият петролен удар срещу Путин: Украйна атакува важна рафинерия на Роснефтубернаторът на Самара Вячеслав Федоришев потвърди щети по индустриални предприятия. Частни къщи и превозни средства също бяха засегнати. Той не предостави никаква информация за наранявания или смъртни случаи.
Атаката е част от украинска офанзива срещу инфраструктурата на руската рафинерия, която ескалира от месеци – кампания, която, според анализаторите, е довела руската преработка на петрол до историческо ниско ниво.Затова ударът на Украйна е особено болезнен за ПутинУдарният завод е една от най-важните рафинерии в района на Самараноминалният му капацитет за обработка е седем милиона тона суров петрол годишно. Миналата година там бяха обработени 4,7 милиона тона – това доведе до около 800 000 тона бензин, 1,4 милиона тона дизел и 1,3 милиона тона отоплително масло.
За рафинерията Куйбишев това не е първата атака от този вид. Украински дронове вече бях
Коментиран от #29, #30, #32, #37
21:09 22.09.2026
29 дядя дръмпирушка
До коментар #28 от "дядя дръмпирушка":Украински дронове вече бяха насочили удара към завода на Роснефт през юни. По това време, според информация от "Ройтерс", обработката трябваше временно да бъде напълно спряна – източници от индустрията потвърдиха спирането на дейността пред новинарската агенция. Все още не е ясно дали последната цел ще доведе до подобно сериозни отсъствия.
21:11 22.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хаген Дас
21:14 22.09.2026
32 Хахахахаха
До коментар #28 от "дядя дръмпирушка":Ко става клошари, къде викаш са погребани твойте хахахахаха, май беше на някакво австрийско сметище, хахаахх дядка как е в бедняшкия старчески дом, да не са ти дали 20 минути да използваш Интернета хахахах, хора това е австрийски престонаследник, отдайте му чест хахахаха
21:15 22.09.2026
33 хахахахха
21:15 22.09.2026
34 Русия
21:15 22.09.2026
35 Жожи
До коментар #6 от "Милиционера":Можеш да си представиш колко са строили по време на СССР, та 4 г разрушават и още има. Ако украинците мислят, че след войната западът ще им построи нещо стойностно, много се лъжат.
21:17 22.09.2026
36 Ако захранват нацисткия режим
21:18 22.09.2026
37 хахахахха
До коментар #28 от "дядя дръмпирушка":Кой та пита тебе ве,ти си резултат от скъсана гума,радвай се че ваща е нямала пари за ескапел,че да се пръкнеш
21:19 22.09.2026