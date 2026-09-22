Нови удари в Украйна: Поразен е завод в Житомир и логистични центрове в Одеса

Нови руски удари засегнаха украинска индустриална и логистична инфраструктура в Житомирска и Одеска област. В Житомир руската атака е причинила пожар в предприятие с чуждестранни инвестиции, докато руското Министерство на отбраната съобщи за поразени два логистични центъра в Одеса и товарен кораб в района на пристанището.

Украинските власти потвърдиха удара по предприятието в Житомир, а руската страна представи собствена версия за целите на атаките в Одеска област. Част от руските твърдения за характера на поразените обекти не са независимо потвърдени.

Удар по завод с чуждестранни инвестиции в Житомир

На 22 септември руски дронове са атакували Житомирска област, като е бил засегнат завод с чуждестранни инвестиции. Това съобщи началникът на областната военна администрация Виталий Бунечко.

Украински медии съобщиха за голям пожар в предприятието. По информация на ZN.UA става дума за германската компания Kromberg & Schubert, производител на автомобилни електрически системи и компоненти. Според украинските власти предприятието вече е било обект на руски удар.

На мястото са изпратени спасителни екипи, а пожарът е бил локализиран след приключването на непосредствената опасност от нови атаки. Украинските власти съобщават, че предприятието е понесло щети, но първоначално не бяха обявени данни за жертви.

Това е пореден удар по индустриален обект

Атаката идва само дни след друг сериозен удар по промишлеността в Житомирска област.

На 11 срещу 12 септември руска атака нанесе тежки щети на завода Cersanit Invest край Звягел. Предприятието произвежда керамични изделия и е собственост на полската Cersanit. Компанията съобщи, че производството ще остане спряно най-малко шест месеца заради пораженията по ключови елементи от производствения цикъл.

Така новият удар по предприятие с чуждестранни инвестиции се вписва в поредица от атаки срещу украински промишлени и транспортни обекти.

Москва съобщи за удари по три логистични центъра в Одеса

Руското Министерство на отбраната заяви на 22 септември, че руските сили са поразили два логистични центъра в Одеса — „Палма“ и „Новая линия“.

Според руското ведомство обектите са били използвани за съхранение и разпределение на товари с военно и двойно предназначение. Москва съобщи още за удар по логистичен център в Черноморск и по обекти на пристанищната инфраструктура в Рени.

При руска въздушна атака в Одеска област беше напълно унищожен складският комплекс на големия украински производител на санитарно-хигиенни продукти "Снежна Панда". Според официално изявление на компанията във Facebook, "най-важното е, че няма пострадали служители".

Това е вторият мащабен удар срещу марката за последните месеци. Първата атака беше извършена на 1 юли 2026 г., когато беше поразен основният им логистичен хъб, което тогава доведе до временен дефицит на продуктите им в големите търговски вериги в Украйна. [

Марката е изключително популярна в страната с производството на туалетна хартия, хартиени кърпи, както и сухи и влажни салфетки. Към момента точният размер на щетите от новото нападение и сроковете за възстановяване не се съобщават.

Логистиката около Одеса остава под натиск

Одеска област през последните седмици е сред основните направления на руските удари, като атаките засягат не само военни цели, но и пристанищна, складова и логистична инфраструктура.

На 21 септември руското Министерство на отбраната съобщи за удари по два сухогруза в района на Одеса, както и по пристанищни обекти в Измаил.

Украински компании също потвърждават поражения по логистични обекти. Компанията Berger Cargo съобщи, че нейният склад в Одеса е бил ударен през нощта срещу 22 септември. Според компанията там са се обработвали хуманитарни товари за южните региони на Украйна.

Друг логистичен обект — разпределителен център на голямата верига супермаркети "Силпо" — също е бил засегнат при предишната атака срещу Одеса. От компанията съобщиха, че няма пострадали служители.

Руската страна съобщава и за поразен товарен кораб, който според нея е превозвал товари за украинските въоръжени сили.

Одеса остава стратегически център

За Русия Одеска област има важно значение заради пристанищата, морския транспорт и логистичните маршрути на Украйна.

За Киев пристанищната инфраструктура е ключова както за търговията, така и за функционирането на икономиката във военно време.