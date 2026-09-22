Ердоган пред ООН: Светът не може да мълчи за Газа и да допуска ескалация в Черно море

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган използва трибуната на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да отправи остри послания по две от най-чувствителните теми в международния дневен ред — войната в Газа и сигурността на корабоплаването в Черно море.

В речта си Ердоган призова международната общност да увеличи натиска върху Израел заради действията му в Газа и изрази съжаление, че палестинският президент Махмуд Абас не е могъл да присъства на заседанието. Турският лидер постави въпроса и за необходимостта от по-силен международен механизъм за защита на цивилното корабоплаване в Черно море.

„Газа е най-голямото гробище за деца“

Основната част от речта на Ердоган беше посветена на положението в Газа.

Той заяви, че международната общност не може да остава безучастна към случващото се в анклава и призова държавите членки на ООН да окажат по-силен натиск върху Израел, за да бъде прекратена войната.

Според The Guardian Ердоган описа Газа като място с изключително тежки последици за децата и цивилното население и заяви, че никой с чиста съвест не може да затваря очи пред случващото се там. Той също така призова за създаването на независима палестинска държава в границите от 1967 г. със столица Източен Йерусалим.

Турският президент отдавна поставя палестинския въпрос сред основните теми на своите международни изяви. И преди тазгодишната сесия на Общото събрание турската страна заяви, че Ердоган ще настоява за международни действия спрямо Израел и за по-широко признаване на палестинската държавност.

Ердоган съжали за отсъствието на Абас

Друг акцент в речта беше отсъствието на палестинския президент Махмуд Абас.

Ердоган изрази съжаление, че Абас не е могъл да се обърне лично към Общото събрание на ООН. Според турския президент това представлява несправедливост към палестинския народ.

Абас и други палестински представители не получиха американски визи за участие в тазгодишната сесия. The Guardian свързва отсъствието им с решението на Вашингтон да не издаде необходимите разрешения за пътуване на палестински представители за втора поредна година.

Ердоган използва случая, за да подчертае, че палестинският въпрос трябва да бъде представен пред международната общност именно в момент, когато редица държави засилват подкрепата си за признаването на Палестина.

Призив за по-силен натиск върху Израел

Турският лидер призова държавите членки на ООН да предприемат по-сериозни международни действия спрямо Израел.

Посланието му беше свързано не само с военните действия в Газа, но и с необходимостта международната общност да гарантира спазването на международното право и защитата на цивилното население.

Ердоган заяви, че опитите за ограничаване или блокиране на създаването на палестинска държава няма да успеят и изрази надежда за установяване на независима Палестина с териториална цялост и Източен Йерусалим като столица.

По време на речта израелската делегация напусна залата. Това се случи в момент, когато Ердоган говореше за ситуацията в Газа и отправяше критики към действията на Израел.

Черно море: „Недопустимо е да се застрашава търговското корабоплаване“

Друг важен акцент беше сигурността на корабоплаването в Черно море.

Ердоган заяви, че е необходимо да бъде гарантирана безопасността на всички цивилни и търговски кораби, независимо от тяхната националност. Той постави въпроса в контекста на продължаващата война между Русия и Украйна и на нарастващите рискове за морския транспорт.

Reuters съобщи още в началото на септември за настояването на Ердоган да бъде създаден механизъм, който трайно да гарантира безопасността на търговското корабоплаване в Черно море. Турският президент предупреди тогава, че ескалацията на бойните действия може да засегне както цивилните, така и търговския живот и да задълбочи проблемите с доставките на зърно.

Темата има особено значение за Турция заради географското ѝ положение и контрола върху Босфора и Дарданелите.

Опасностите за зърнените доставки

Сигурността на корабите е пряко свързана и с продоволствената сигурност.

Reuters припомня, че през 2022 г. Турция и ООН посредничиха за създаването на Черноморската зърнена инициатива, която позволи износа на близо 33 милиона метрични тона украинско зърно по време на войната. Русия се оттегли от споразумението през 2023 г.

През последните месеци опасността за търговските кораби в региона отново се увеличи. The Guardian съобщи през септември, че атаките срещу кораби и пристанищна инфраструктура са довели до смъртта на моряци и са затруднили износа на зърно от Русия и Украйна. Според публикацията това поражда и опасения за нов натиск върху световните цени на храните.

Именно на този фон призивът на Ердоган за постоянно действащ механизъм за безопасност на търговското корабоплаване придобива по-широко значение.

Турция между регионалните конфликти и дипломатическите усилия

Речта на Ердоган постави Турция в ролята на държава, която се опитва да говори едновременно по две различни линии на сигурност — кризата в Близкия изток и войната в Черноморския регион.

Анкара продължава да поддържа дипломатически контакти с различни страни, включително по въпросите на Русия и Украйна, докато едновременно с това заема твърда позиция по отношение на Израел и палестинската държавност.

На тазгодишната сесия на Общото събрание тези теми се оказаха част от по-широк дебат за способността на международните институции да реагират на продължаващите войни.

Призив за по-активна роля на ООН

В по-широк план Ердоган постави под въпрос способността на настоящата международна система да предотвратява конфликти и да защитава цивилните.

Посланието му съвпадна с предупрежденията на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който в последното си обръщение пред Общото събрание заяви, че светът се движи към все по-дълбока фрагментация и призова за укрепване на многостранното сътрудничество.

Източници: Анадолската агенция, ООН