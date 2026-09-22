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Ердоган пред ООН: Светът не може да мълчи за Газа и да допуска ескалация в Черно море
  Тема: Бъдещето на Газа

Ердоган пред ООН: Светът не може да мълчи за Газа и да допуска ескалация в Черно море

22 Септември, 2026 19:39, обновена 22 Септември, 2026 19:44 888 32

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  • израел-
  • палестина

Турският президент призова за по-силен международен натиск върху Израел, разкритикува отсъствието на Махмуд Абас и настоя за гаранции за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море

Ердоган пред ООН: Светът не може да мълчи за Газа и да допуска ескалация в Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган използва трибуната на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да отправи остри послания по две от най-чувствителните теми в международния дневен ред — войната в Газа и сигурността на корабоплаването в Черно море.

В речта си Ердоган призова международната общност да увеличи натиска върху Израел заради действията му в Газа и изрази съжаление, че палестинският президент Махмуд Абас не е могъл да присъства на заседанието. Турският лидер постави въпроса и за необходимостта от по-силен международен механизъм за защита на цивилното корабоплаване в Черно море.

„Газа е най-голямото гробище за деца“

Основната част от речта на Ердоган беше посветена на положението в Газа.

Той заяви, че международната общност не може да остава безучастна към случващото се в анклава и призова държавите членки на ООН да окажат по-силен натиск върху Израел, за да бъде прекратена войната.

Според The Guardian Ердоган описа Газа като място с изключително тежки последици за децата и цивилното население и заяви, че никой с чиста съвест не може да затваря очи пред случващото се там. Той също така призова за създаването на независима палестинска държава в границите от 1967 г. със столица Източен Йерусалим.

Турският президент отдавна поставя палестинския въпрос сред основните теми на своите международни изяви. И преди тазгодишната сесия на Общото събрание турската страна заяви, че Ердоган ще настоява за международни действия спрямо Израел и за по-широко признаване на палестинската държавност.

Ердоган съжали за отсъствието на Абас

Друг акцент в речта беше отсъствието на палестинския президент Махмуд Абас.

Ердоган изрази съжаление, че Абас не е могъл да се обърне лично към Общото събрание на ООН. Според турския президент това представлява несправедливост към палестинския народ.

Абас и други палестински представители не получиха американски визи за участие в тазгодишната сесия. The Guardian свързва отсъствието им с решението на Вашингтон да не издаде необходимите разрешения за пътуване на палестински представители за втора поредна година.

Ердоган използва случая, за да подчертае, че палестинският въпрос трябва да бъде представен пред международната общност именно в момент, когато редица държави засилват подкрепата си за признаването на Палестина.

Призив за по-силен натиск върху Израел

Турският лидер призова държавите членки на ООН да предприемат по-сериозни международни действия спрямо Израел.

Посланието му беше свързано не само с военните действия в Газа, но и с необходимостта международната общност да гарантира спазването на международното право и защитата на цивилното население.

Ердоган заяви, че опитите за ограничаване или блокиране на създаването на палестинска държава няма да успеят и изрази надежда за установяване на независима Палестина с териториална цялост и Източен Йерусалим като столица.

По време на речта израелската делегация напусна залата. Това се случи в момент, когато Ердоган говореше за ситуацията в Газа и отправяше критики към действията на Израел.

Черно море: „Недопустимо е да се застрашава търговското корабоплаване“

Друг важен акцент беше сигурността на корабоплаването в Черно море.

Ердоган заяви, че е необходимо да бъде гарантирана безопасността на всички цивилни и търговски кораби, независимо от тяхната националност. Той постави въпроса в контекста на продължаващата война между Русия и Украйна и на нарастващите рискове за морския транспорт.

Reuters съобщи още в началото на септември за настояването на Ердоган да бъде създаден механизъм, който трайно да гарантира безопасността на търговското корабоплаване в Черно море. Турският президент предупреди тогава, че ескалацията на бойните действия може да засегне както цивилните, така и търговския живот и да задълбочи проблемите с доставките на зърно.

Темата има особено значение за Турция заради географското ѝ положение и контрола върху Босфора и Дарданелите.

Опасностите за зърнените доставки

Сигурността на корабите е пряко свързана и с продоволствената сигурност.

Reuters припомня, че през 2022 г. Турция и ООН посредничиха за създаването на Черноморската зърнена инициатива, която позволи износа на близо 33 милиона метрични тона украинско зърно по време на войната. Русия се оттегли от споразумението през 2023 г.

През последните месеци опасността за търговските кораби в региона отново се увеличи. The Guardian съобщи през септември, че атаките срещу кораби и пристанищна инфраструктура са довели до смъртта на моряци и са затруднили износа на зърно от Русия и Украйна. Според публикацията това поражда и опасения за нов натиск върху световните цени на храните.

Именно на този фон призивът на Ердоган за постоянно действащ механизъм за безопасност на търговското корабоплаване придобива по-широко значение.

Турция между регионалните конфликти и дипломатическите усилия

Речта на Ердоган постави Турция в ролята на държава, която се опитва да говори едновременно по две различни линии на сигурност — кризата в Близкия изток и войната в Черноморския регион.

Анкара продължава да поддържа дипломатически контакти с различни страни, включително по въпросите на Русия и Украйна, докато едновременно с това заема твърда позиция по отношение на Израел и палестинската държавност.

На тазгодишната сесия на Общото събрание тези теми се оказаха част от по-широк дебат за способността на международните институции да реагират на продължаващите войни.

Призив за по-активна роля на ООН

В по-широк план Ердоган постави под въпрос способността на настоящата международна система да предотвратява конфликти и да защитава цивилните.

Посланието му съвпадна с предупрежденията на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който в последното си обръщение пред Общото събрание заяви, че светът се движи към все по-дълбока фрагментация и призова за укрепване на многостранното сътрудничество.

Източници: Анадолската агенция, ООН


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    6 3 Отговор
    В Черно море има само платноходки.

    Коментиран от #15

    19:47 22.09.2026

  • 2 адолф

    11 0 Отговор
    иска да каже,че евреин,юдей и израилтянин е едно и също!

    Коментиран от #12

    19:48 22.09.2026

  • 3 оплакал се

    2 10 Отговор
    помагачът на фашистите....

    19:50 22.09.2026

  • 4 Яшар

    4 8 Отговор
    Вече стар мюсюлманин едвам върви ,колко е с акъла той си знае ( но е в пъти по добре от Тръмп !) ...много го почитат ,приятел на Путин но няма я харизмата и силата на предното поколение ппрезиденти на турция

    Коментиран от #29

    19:51 22.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    14 3 Отговор
    МЪДЪР ЧОВЕК!НЕ КАТО НАШИТЕ ЛЬОЛЬОВЦИ

    19:51 22.09.2026

  • 6 РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)

    5 9 Отговор
    Сети се Ердоган за корабоплаването в Черно море, ама късно. Можеше преди години да изтряска два кораба на монголята и Пусин щеше да си подвие опашката, даже щеше още две джамии да му построи. Ама сега вече няма какво да изтряска, всичко е трансформирано в подводници от украинските дрончета.

    Коментиран от #13

    19:55 22.09.2026

  • 7 Робот

    9 2 Отговор
    Султана е прав но можеше да каже още истини.! Докато дронове не започнат да целуват политици светът ще продължи да се самоубива.!

    19:56 22.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    РЕДЖЕП ДА СЕ ПОМОЛИ НА СВЕТИ БАБРАКТАР
    И НА СВЕТИ ДЖАВЕЛИН
    ......
    ДА МУ ПОМОГНАТ , С ПРОБЛЕМИТЕ С ДИАРИЯТА:)

    20:02 22.09.2026

  • 9 Путински болшевишки неволи

    0 5 Отговор
    Константин Полежаев, бивш заместник-губернатор на Белгородска област, е убит на фронта.
    Той е подписал договор с руското министерство на отбраната, за да избегне затвора. През 2024 г. Полежаев беше осъден на пет години затвор за вземане на подкуп, докато е бил на власт.

    20:06 22.09.2026

  • 10 Абе

    9 0 Отговор
    Докато съществува тази изкуствена държавица на ционистите света още много ще страда ,сега цената на дизела 2 евро пак е заради тях

    20:07 22.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 5 Отговор
    БРАТУШКИТЕ МУ ПОСТРОИХА АЕЦ
    .....
    И ТОЙ ЗА БЛАГОДАРНОСТ ПРАЩА ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА
    .... И СЕТНЕ ТУРЦИТЕ ИМАТ ПРЕТЕНЦИИ ЧЕ НЕ СА ГЕЙОВЕ
    ....
    ТУРЦИЯ Е КАТО КРЪШНА КЮЧЕКЧИЙКА - ЕРДОГАН Е НАПЪЛНО ЗАВИСИМ ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ И САУДИТСКИТЕ БАНКОВИ ЗАЕМИ :)

    Коментиран от #27

    20:07 22.09.2026

  • 12 Точно така

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "адолф":

    и хазарин, ционист и шорошпия, също.

    20:22 22.09.2026

  • 13 WCкрайна е непокрито 💩

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)":

    Нещо си нервен, явно няма кой да те изтряска тази вечер и да се разлеят 💩💩💩 от paznpaната ти дюза!

    20:28 22.09.2026

  • 14 Професор

    3 3 Отговор
    Ердоган е крипто евреин. Слуга на Израел. Тежко болен. Лекуват го в Израел. Отива на посещение в Катар оттам в Тел Авив. Този човек е турско диктатор от грузински еврейски произход, евреин по майчина линия. Не е турчин. И бавно но сигурно унищожава Турция.

    Коментиран от #19

    20:34 22.09.2026

  • 15 Това е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    Разумно..

    20:34 22.09.2026

  • 16 Както се вижда светът успешно мълчи

    5 0 Отговор
    за Газа.

    20:37 22.09.2026

  • 17 Професор

    2 0 Отговор
    Украйна се Улравляа от Евреин. Володимир Зеленски. Русия се управлява от евреин Владимир Шоломович Епстийн, Медведев - Давид Ааронович Мендел. Ердоган - Теййуп - по бащина линия понтийски грък по майчина сефарадски грузински евреин от Испания чиито предци са прогонени от Изабела Кастилска и се установили в Грузия. После привидно приемат Исляма - Дьонмех... Евреи които живеят като мюсюлмани.

    Коментиран от #23

    20:38 22.09.2026

  • 18 факт

    6 0 Отговор
    Не харесвам Ердоган, но в случая е прав и му прави чест, че повдигна въпроса за отказа на американски визи за палестинския представител. Срам и позор за САЩ, които за пореден път арогантно отказват да спазват Устава на ООН, под който са се подписали.

    20:38 22.09.2026

  • 19 дьонме, маран, крипто...

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Професор":

    Ние сме на всеки километър!

    20:39 22.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сталин също

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Професор":

    е бил сефарад и е мразил хазарите, като масово ги е изпращал в Гулаг, жалко че не си е свършил работата до край!
    Сифилистика Ленин Бланк, Бронщайн Троцки и много други от управлението на Русия са били rнycни xaзари.

    Коментиран от #28

    20:48 22.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Израел

    0 2 Отговор
    Слава на Израел!

    Коментиран от #30

    20:50 22.09.2026

  • 27 Българските турци

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Турция от месец май 2013 насам, няма неизплатени външни заеми !... Турция има стабилно търговско партньорство както със Сащ и Саудитска арабия , така и с ЕС , Русия ,Китай и целия свят с изключение само на Израел !...

    Коментиран от #31

    21:02 22.09.2026

  • 28 Професор

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин също":

    Русия никога не е била управлявана от истински руснаци. Турция също. Османската империя - Сюлейман Безумния всъщност е Соломон. Винаги се вкопчват в империите и големите държави. В по малките държави като нашата си намират "наши" хора готови да продадат дори майка си.

    21:03 22.09.2026

  • 29 Българските турци

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    Кажи един харизматичен президент или премиер който да е бил толкова колкото Ердоган е бил и продължава да е на тия постове в историята на Републиката ?!....

    Коментиран от #32

    21:05 22.09.2026

  • 30 Иран

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Израел":

    и$раел 💩🇮🇱💩🔯💩

    21:06 22.09.2026

  • 31 Професор

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българските турци":

    Турция има над 500 милиарда външен дълг. Огромна инфлация. 14 милиона сирийци, Пакистанци и афгани като половината вече имат турски паспорти. Турция има стари изтребители Ф16. Диктатура. За убийство излизаш от затвора след 6 месеца а за пост в Туитър или шега по адрес на диктатора Ционист лежиш в затвора 2 години. Диктаторът е тежко болен. Лекува се от израелски лекари. Всички новини че Израел и Турция са пред война са парлама за пред Стадото.

    21:09 22.09.2026

  • 32 Професор

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българските турци":

    2 милиона не действителни гласове бяха обявени за гласове за Ердоган. Опозицията също е купена. Ердоган е злокачетсвен тумор за Турция. Вече не остана какво да продаде продава и мостовете над Босфора. Той е евреин, преструващ се на ислямист. Най голямото зло за Турция и ТИ ще ги разбереш само след няколко години. Сега си пиши. Щом ти плащат от посолството ще пишеш разбира се но и ти самия знаеш истината.

    21:14 22.09.2026

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