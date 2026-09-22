Съдът в Букурещ отказа 30 дни арест за Калин Джорджеску

Съдът в Букурещ отказа искането на прокуратурата Калин Джорджеску да бъде задържан за 30 дни и го освободи от ареста, съобщиха румънски медии. Решението идва ден след като DIICOT поиска мярката по дело за предполагаемо участие в организирана престъпна група и измама с тежки последици.

На 21 септември 2026 г. DIICOT съобщи, че е задържал двама румънски обвиняеми на 64 и 47 години и че ще поиска от Букурещкия съд мярка „за 30 дни“. В съобщението на прокуратурата се казва, че разследването е за "образуване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици, продължавано престъпление".

По данни, огласени по делото, схемата е свързана с обещано финансиране от 6 милиона евро и гаранции от 1,1 милиона евро. В досегашната версия на разследването се посочват действия от 2021 г. насам, включително срещи в Букурещ, окръг Арджеш и по-късно във Великобритания.

Какво е известно за проверяваната схема

Румънски медии съобщиха още, че при претърсванията са открити документи и устройства, част от които ще бъдат експертно изследвани. Сред тях са и документи за идентичност, за които има съмнение, че са фалшиви.

Делото продължава по линията на разследването на DIICOT, а решението на съда към този етап оставя Джорджеску без исканата 30-дневна мярка за неотклонение.

Източници: DIICOT, Ройтерс, Аджерпрес, Радио Румъния, ХотНюз, Диги24, ТВР Инфо