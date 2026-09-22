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Съдът в Букурещ отказа 30 дни арест за Калин Джорджеску
  Тема: Избори

Съдът в Букурещ отказа 30 дни арест за Калин Джорджеску

22 Септември, 2026 20:04, обновена 22 Септември, 2026 20:13 743 12

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Прокуратурата го разследва за организирана измама със схема за 6 милиона евро

Съдът в Букурещ отказа 30 дни арест за Калин Джорджеску - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съдът в Букурещ отказа искането на прокуратурата Калин Джорджеску да бъде задържан за 30 дни и го освободи от ареста, съобщиха румънски медии. Решението идва ден след като DIICOT поиска мярката по дело за предполагаемо участие в организирана престъпна група и измама с тежки последици.

На 21 септември 2026 г. DIICOT съобщи, че е задържал двама румънски обвиняеми на 64 и 47 години и че ще поиска от Букурещкия съд мярка „за 30 дни“. В съобщението на прокуратурата се казва, че разследването е за "образуване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици, продължавано престъпление".

По данни, огласени по делото, схемата е свързана с обещано финансиране от 6 милиона евро и гаранции от 1,1 милиона евро. В досегашната версия на разследването се посочват действия от 2021 г. насам, включително срещи в Букурещ, окръг Арджеш и по-късно във Великобритания.

Какво е известно за проверяваната схема

Румънски медии съобщиха още, че при претърсванията са открити документи и устройства, част от които ще бъдат експертно изследвани. Сред тях са и документи за идентичност, за които има съмнение, че са фалшиви.

Делото продължава по линията на разследването на DIICOT, а решението на съда към този етап оставя Джорджеску без исканата 30-дневна мярка за неотклонение.

Източници: DIICOT, Ройтерс, Аджерпрес, Радио Румъния, ХотНюз, Диги24, ТВР Инфо


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Надъхан фан

    4 5 Отговор
    Коцито,Коцито ,Коцито

    Коментиран от #3

    20:16 22.09.2026

  • 2 хаха

    13 14 Отговор
    "Прокуратурата го разследва за организирана измама със схема за 6 милиона евро"

    Съвсем нормално след залавянето на бодигарда му с незаконни пари и оръжие.
    И снимките на тази обезяна с чеченските престъпници.

    И обезяната е била само политически назначения през цялата си "кариера". ХАХАХА
    Същият бАклук като байганьовците.

    Коментиран от #8

    20:17 22.09.2026

  • 3 Абе тоя влах

    13 14 Отговор

    До коментар #1 от "Надъхан фан":

    По-богат от Коцето и Петър Подлогин

    20:18 22.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 13 Отговор
    ЕДИН КОЛЕГА РУМЪНЕЦ ВСЕ КАЗВАШЕ
    " ДАКИТЕ СА СЕВЕРНИ ТРАКИ"
    .....
    И КАТО ДИВ НАРОД ВИНАГИ НАКРАЯ СИ РЕШАВАТ ВЪПРОСА С РИМЕЙК НА ФИЛМА
    " СМЪРТТА НА ЧАУШЕСКО" :)
    ......
    БРАДЧЕДИТЕ ОТ ТУРЦИЯ И ТЕ
    .....
    САМО НИЕ КРОТКИ УФЦЕ;)

    20:18 22.09.2026

  • 5 кьодо

    11 13 Отговор
    еврогрйскитье всякак се опитват да удържат властта. този ще ги разкара и се опитват да го отстранят

    20:22 22.09.2026

  • 6 военен неможач

    5 11 Отговор
    Уплашената от АфюрГ румънска мафия вика дръжте крадеца.

    20:25 22.09.2026

  • 7 Браво мунчо

    3 7 Отговор
    4 лв дизела.

    20:31 22.09.2026

  • 8 Милен

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Дай дефиниция за ,,незаконни пари", че нещо не мога да схвана какво означава.

    Коментиран от #11

    20:31 22.09.2026

  • 9 Ядосан

    14 6 Отговор
    Гейовете нямат удържане. Имаше някаква румънка която стана главен прокурор на Европа. А Урсула още не е на топло. Какво да си мислим нормалните хора???

    Коментиран от #10

    20:33 22.09.2026

  • 10 Милен

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ядосан":

    Е па що мислиш, че въпросната румънка не е проверена дали става за това назначение, случайни хора там няма.

    20:36 22.09.2026

  • 11 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Милен":

    Ами хубаво ми пушите минуси ама обяснете ми какво означава това ,,незаконни пари"?

    Коментиран от #12

    20:45 22.09.2026

  • 12 Милен

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Милен":

    Ако са истински защо да са незаконни, ако са придобити по нелегален начин това прави ли ги незаконни?

    20:49 22.09.2026

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