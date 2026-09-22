Съдът в Букурещ отказа 30 дни арест за Калин Джорджеску

Съдът в Букурещ отказа искането на прокуратурата Калин Джорджеску да бъде задържан за 30 дни и го освободи от ареста, съобщиха румънски медии. Решението идва ден след като DIICOT поиска мярката по дело за предполагаемо участие в организирана престъпна група и измама с тежки последици.
На 21 септември 2026 г. DIICOT съобщи, че е задържал двама румънски обвиняеми на 64 и 47 години и че ще поиска от Букурещкия съд мярка „за 30 дни“. В съобщението на прокуратурата се казва, че разследването е за "образуване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици, продължавано престъпление".
По данни, огласени по делото, схемата е свързана с обещано финансиране от 6 милиона евро и гаранции от 1,1 милиона евро. В досегашната версия на разследването се посочват действия от 2021 г. насам, включително срещи в Букурещ, окръг Арджеш и по-късно във Великобритания.
Какво е известно за проверяваната схема
Румънски медии съобщиха още, че при претърсванията са открити документи и устройства, част от които ще бъдат експертно изследвани. Сред тях са и документи за идентичност, за които има съмнение, че са фалшиви.
Делото продължава по линията на разследването на DIICOT, а решението на съда към този етап оставя Джорджеску без исканата 30-дневна мярка за неотклонение.
Източници: DIICOT, Ройтерс, Аджерпрес, Радио Румъния, ХотНюз, Диги24, ТВР Инфо
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Надъхан фан
Коментиран от #3
20:16 22.09.2026
2 хаха
Съвсем нормално след залавянето на бодигарда му с незаконни пари и оръжие.
И снимките на тази обезяна с чеченските престъпници.
И обезяната е била само политически назначения през цялата си "кариера". ХАХАХА
Същият бАклук като байганьовците.
Коментиран от #8
20:17 22.09.2026
3 Абе тоя влах
До коментар #1 от "Надъхан фан":По-богат от Коцето и Петър Подлогин
20:18 22.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ДАКИТЕ СА СЕВЕРНИ ТРАКИ"
.....
И КАТО ДИВ НАРОД ВИНАГИ НАКРАЯ СИ РЕШАВАТ ВЪПРОСА С РИМЕЙК НА ФИЛМА
" СМЪРТТА НА ЧАУШЕСКО" :)
......
БРАДЧЕДИТЕ ОТ ТУРЦИЯ И ТЕ
.....
САМО НИЕ КРОТКИ УФЦЕ;)
20:18 22.09.2026
5 кьодо
20:22 22.09.2026
6 военен неможач
20:25 22.09.2026
7 Браво мунчо
20:31 22.09.2026
8 Милен
До коментар #2 от "хаха":Дай дефиниция за ,,незаконни пари", че нещо не мога да схвана какво означава.
Коментиран от #11
20:31 22.09.2026
9 Ядосан
Коментиран от #10
20:33 22.09.2026
10 Милен
До коментар #9 от "Ядосан":Е па що мислиш, че въпросната румънка не е проверена дали става за това назначение, случайни хора там няма.
20:36 22.09.2026
11 Милен
До коментар #8 от "Милен":Ами хубаво ми пушите минуси ама обяснете ми какво означава това ,,незаконни пари"?
Коментиран от #12
20:45 22.09.2026
12 Милен
До коментар #11 от "Милен":Ако са истински защо да са незаконни, ако са придобити по нелегален начин това прави ли ги незаконни?
20:49 22.09.2026