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Русия започна износ на петрол от най-големия си нов нефтен проект
  Тема: Украйна

Русия започна износ на петрол от най-големия си нов нефтен проект

22 Септември, 2026 05:01, обновена 22 Септември, 2026 05:05 1 063 31

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  • петрол

Първите танкери с нефт от „Восток Ойл“ потеглят към Азия през Северния морски път

Русия започна износ на петрол от най-големия си нов нефтен проект - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Русия започна търговския износ на нефт от „Восток Ойл“ – най-мащабния нов нефтен проект в страната от разпадането на СССР насам.

Първите количества от находищата в Таймир се товарят на специализирани танкери от терминала „Бухта Север“. Според информацията, цитирана от „The Moscow Times“, четири кораба от леден клас са ангажирани с превоза на суровината към азиатските пазари.

Два от танкерите – „Академик Губкин“ и „Валентин Пикул“ – вече са натоварени. Други два – „Владимир Мономах“ и „Владимир Виноградов“ – се очаква да бъдат натоварени в следващите дни.

Още новини от Украйна

Първоначално Русия планира да изнася около 150 000 барела петрол дневно от проекта. Целта е до 2030 г. този обем да достигне 1 милион барела дневно.

Огромни запаси

„Восток Ойл“ обединява повече от 13 нефтени находища в Таймир и Източен Сибир. Според данните, цитирани от „Украинская правда“, запасите се оценяват на около 51 милиарда барела, което представлява приблизително една пета от доказаните петролни запаси на Русия.

Потенциалът за добив се оценява на до 2 милиона барела дневно.

Мащабът на проекта го превръща в един от най-значимите руски нефтени проекти за последните десетилетия. За реализацията му „Роснефт“ е получила и значителни данъчни облекчения, оценявани на около 2,6 трилиона рубли.

Петролът ще пътува към Азия

Една от особеностите на проекта е неговото географско положение. Нефтените находища и арктическият терминал се намират далеч от зоната на бойните действия в Украйна.

Износът е организиран през Северния морски път, който свързва руските арктически пристанища с азиатските пазари.

Това позволява на Русия да заобикаля част от рисковете, свързани с традиционните маршрути през Черно и Балтийско море, които през последните години станаха обект на атаки и санкционни ограничения.

Проектът срещу санкциите

Историята на „Восток Ойл“ започва още преди войната в Украйна. През 2020 и 2021 г. в проекта участват международни инвеститори и търговци на петрол.

След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. западните партньори постепенно се оттеглят. По-късно САЩ наложиха санкции срещу „Восток Ойл“ и оператора му.

Въпреки това Русия продължи развитието на проекта и сега започва първите доставки на петрол към азиатските пазари.

Стартирането на износа показва, че Москва продължава да инвестира в увеличаването на нефтения си добив и в развитието на маршрути към Азия въпреки западните санкции и ограниченията върху достъпа до традиционните европейски пазари.

Източници: Украинска правда, The Moscow Times, Роснефт


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    10 4 Отговор
    БРАВО НА АЗИЯТА! А НИЕ ГЛУПАЦИТЕ ГУШИМЕ ОБОРА С ТРОИНИ ЦЕНИ ЗА РУСКИ НЕФТ!

    05:16 22.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ПАЗАЧ СЪМ В ЕЛЕКТРОКАРНИЯ ЗАВОД

    05:17 22.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Каунь

    7 2 Отговор
    Санкции? Пародия? Изнасят си хората и не им дреме.

    05:32 22.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    4 4 Отговор
    НО не казват от бункера кога ке пускат бензин на крепостниците в блатата, а изборите минаха!

    Коментиран от #7, #9

    05:37 22.09.2026

  • 6 Както обичам

    8 4 Отговор
    да казвам, Вие Русия не я мислете, на тяхната територия са 40% от ресурсите... да го мислят украинците как ще се възстановяват ако весе още ги има или европейците как ще оцеляват...

    Коментиран от #8, #17

    05:40 22.09.2026

  • 7 Каунь

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Изнасят всичко, на ботокса му трябват денги за войни, но тази зима ще му е последна, на свинарника тоже.

    Коментиран от #18

    05:40 22.09.2026

  • 8 Каунь

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Както обичам":

    Блатарите ще гладуват 50години до като плащат репарации, вие рашбриците също, а ресурсите ще се продават както винаги за жълти копейки на западните фирми соито имат нехнологии да ки добиват, с лопата и галоши не се добиват

    Коментиран от #12

    05:45 22.09.2026

  • 9 Гордей се

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    че ти тука имаш... но не можеш да си го купиш, чакам нафта по 4 евра и да се успокои малко тоя час пик :Д:Д:Д:Д:Д

    Коментиран от #11, #14

    05:45 22.09.2026

  • 10 Последния Софианец

    3 4 Отговор
    Пак фантазии от калното мазе, предназначени за копейки

    05:46 22.09.2026

  • 11 Боруна Лом

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Гордей се":

    Хаха, в кочината бензина е по 300 рупли, при заплата 40К и пенсия 15К

    Коментиран от #13, #29, #30

    05:49 22.09.2026

  • 12 Бате научи

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Каунь":

    се да пишеш бе шматка, и ти не можеш да си прочетеш това дето си надраскал! Такива като теб дето не могат да плеснат с две ръце и всички благини да имате пред себе си пак ще умрете от глад.

    05:50 22.09.2026

  • 13 Братленце там

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    заплатите са по 150 000 рубли, нещо си изостанал с 30 години

    Коментиран от #16

    05:52 22.09.2026

  • 14 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гордей се":

    Кво те бърка трафика като никога не си имал кола, клошар изпаднал!

    Коментиран от #15

    05:53 22.09.2026

  • 15 Дооообре

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    :Д:Д:Д:Д:Д:Д:Д:Д

    05:55 22.09.2026

  • 16 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Братленце там":

    Това е само в празните ви кратуни, 150к взима директор заедно с взятките, крепостняците като теб взимат 50К макс

    05:55 22.09.2026

  • 17 Иван 1

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Както обичам":

    Никой не мисли за руската ко4ина.Бъди спокоен.

    Коментиран от #21

    05:57 22.09.2026

  • 18 По един

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Каунь":

    Или друг начин и ти плащаш на Русия. Само глупак би се надявал че всичко ще свърши догодина и че ще потекът реки от мед към европа която скоро ще се разпадне.

    Коментиран от #20

    06:01 22.09.2026

  • 19 зелюНАРКОМАНОВ

    1 3 Отговор
    НЕ МОГА ПОВЕЧЕ ЩЕ СЕ ХВЪРЛЯ ВЪВ ДУНАВА

    Коментиран от #22

    06:04 22.09.2026

  • 20 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "По един":

    Разпаднал ти се е мозъка, скъсаняк прегладнел.

    06:05 22.09.2026

  • 21 Спокойно

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Иван 1":

    тях никой не ги мисли, но аз си мисля за твоята кочина БГ-то, харесва ли ти като се спъваш в разбитите плочки по тротоарите в центъра или калта пред блока или дупките по улиците и сменените гуми и окачване или цената на хляба и горивити и мизерната ти заплата която е най-ниска в Европа в най-бедната държава в ЕС, с какво се гордееш точно ти в БГ кочината? Не ги мисли тях, мисли за тебе си какъв мизерник си.

    Коментиран от #24

    06:08 22.09.2026

  • 22 Онв

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "зелюНАРКОМАНОВ":

    Марш по кофите копейко гладна за парче баничка.

    06:08 22.09.2026

  • 23 оня с коня

    0 4 Отговор
    безмозъчни загубеняци, прошляци и клошари И мошеници реват за майка русия

    русия е сила и ще си остане сила вие само ще лаеете и това е


    вечна слава на нашата освободителка русия

    Коментиран от #26

    06:08 22.09.2026

  • 24 кутевче

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спокойно":

    Защото сме прогресивни!С кошница за хората!

    Коментиран от #27, #28

    06:09 22.09.2026

  • 25 оня с коня

    2 1 Отговор
    Но трябва да признаем, че без господаря Си матушката беше фалирала още 2023, да се слави името му!

    06:10 22.09.2026

  • 26 По кофите!

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Марш по кофите! Дръгел.

    06:10 22.09.2026

  • 27 Вие в БГ-то

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "кутевче":

    последните 40 години сте така бе, сега ли ставаш от сън

    06:11 22.09.2026

  • 28 Селинджър

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "кутевче":

    Скоро ще имаш и туба за хората, за тея неща............... нали знаеш, ръка трябва да целуваш

    06:14 22.09.2026

  • 29 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Fuelo: средни цени на горивата днес в Русия - в България: бензин 0.78евро -1.75 евро, дизел 0.85 евро - 1.98евро (Гугъл)

    Коментиран от #31

    06:41 22.09.2026

  • 30 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Но трябва да признаем, че където има на тези цени опашките за километрични и дават по 10 литра, а на 70% от заправките няма гориво, до къде се докараха братушките с 30годишното управление на милиционера, пази боже!

    06:46 22.09.2026

  • 31 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Хахаа, смешник, опашки има във всеки град, а топливо се чака да докарата и е с купони.

    06:48 22.09.2026

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