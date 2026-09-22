Русия започна износ на петрол от най-големия си нов нефтен проект

Първите количества от находищата в Таймир се товарят на специализирани танкери от терминала „Бухта Север“. Според информацията, цитирана от „The Moscow Times“, четири кораба от леден клас са ангажирани с превоза на суровината към азиатските пазари.
Два от танкерите – „Академик Губкин“ и „Валентин Пикул“ – вече са натоварени. Други два – „Владимир Мономах“ и „Владимир Виноградов“ – се очаква да бъдат натоварени в следващите дни.
Първоначално Русия планира да изнася около 150 000 барела петрол дневно от проекта. Целта е до 2030 г. този обем да достигне 1 милион барела дневно.
Огромни запаси
„Восток Ойл“ обединява повече от 13 нефтени находища в Таймир и Източен Сибир. Според данните, цитирани от „Украинская правда“, запасите се оценяват на около 51 милиарда барела, което представлява приблизително една пета от доказаните петролни запаси на Русия.
Потенциалът за добив се оценява на до 2 милиона барела дневно.
Мащабът на проекта го превръща в един от най-значимите руски нефтени проекти за последните десетилетия. За реализацията му „Роснефт“ е получила и значителни данъчни облекчения, оценявани на около 2,6 трилиона рубли.
Петролът ще пътува към Азия
Една от особеностите на проекта е неговото географско положение. Нефтените находища и арктическият терминал се намират далеч от зоната на бойните действия в Украйна.
Износът е организиран през Северния морски път, който свързва руските арктически пристанища с азиатските пазари.
Това позволява на Русия да заобикаля част от рисковете, свързани с традиционните маршрути през Черно и Балтийско море, които през последните години станаха обект на атаки и санкционни ограничения.
Проектът срещу санкциите
Историята на „Восток Ойл“ започва още преди войната в Украйна. През 2020 и 2021 г. в проекта участват международни инвеститори и търговци на петрол.
След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. западните партньори постепенно се оттеглят. По-късно САЩ наложиха санкции срещу „Восток Ойл“ и оператора му.
Въпреки това Русия продължи развитието на проекта и сега започва първите доставки на петрол към азиатските пазари.
Стартирането на износа показва, че Москва продължава да инвестира в увеличаването на нефтения си добив и в развитието на маршрути към Азия въпреки западните санкции и ограниченията върху достъпа до традиционните европейски пазари.
Източници: Украинска правда, The Moscow Times, Роснефт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
05:16 22.09.2026
2 Боруна Лом
05:17 22.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Каунь
05:32 22.09.2026
5 Боруна Лом
Коментиран от #7, #9
05:37 22.09.2026
6 Както обичам
Коментиран от #8, #17
05:40 22.09.2026
7 Каунь
До коментар #5 от "Боруна Лом":Изнасят всичко, на ботокса му трябват денги за войни, но тази зима ще му е последна, на свинарника тоже.
Коментиран от #18
05:40 22.09.2026
8 Каунь
До коментар #6 от "Както обичам":Блатарите ще гладуват 50години до като плащат репарации, вие рашбриците също, а ресурсите ще се продават както винаги за жълти копейки на западните фирми соито имат нехнологии да ки добиват, с лопата и галоши не се добиват
Коментиран от #12
05:45 22.09.2026
9 Гордей се
До коментар #5 от "Боруна Лом":че ти тука имаш... но не можеш да си го купиш, чакам нафта по 4 евра и да се успокои малко тоя час пик :Д:Д:Д:Д:Д
Коментиран от #11, #14
05:45 22.09.2026
10 Последния Софианец
05:46 22.09.2026
11 Боруна Лом
До коментар #9 от "Гордей се":Хаха, в кочината бензина е по 300 рупли, при заплата 40К и пенсия 15К
Коментиран от #13, #29, #30
05:49 22.09.2026
12 Бате научи
До коментар #8 от "Каунь":се да пишеш бе шматка, и ти не можеш да си прочетеш това дето си надраскал! Такива като теб дето не могат да плеснат с две ръце и всички благини да имате пред себе си пак ще умрете от глад.
05:50 22.09.2026
13 Братленце там
До коментар #11 от "Боруна Лом":заплатите са по 150 000 рубли, нещо си изостанал с 30 години
Коментиран от #16
05:52 22.09.2026
14 Атина Палада
До коментар #9 от "Гордей се":Кво те бърка трафика като никога не си имал кола, клошар изпаднал!
Коментиран от #15
05:53 22.09.2026
15 Дооообре
До коментар #14 от "Атина Палада"::Д:Д:Д:Д:Д:Д:Д:Д
05:55 22.09.2026
16 Европеец
До коментар #13 от "Братленце там":Това е само в празните ви кратуни, 150к взима директор заедно с взятките, крепостняците като теб взимат 50К макс
05:55 22.09.2026
17 Иван 1
До коментар #6 от "Както обичам":Никой не мисли за руската ко4ина.Бъди спокоен.
Коментиран от #21
05:57 22.09.2026
18 По един
До коментар #7 от "Каунь":Или друг начин и ти плащаш на Русия. Само глупак би се надявал че всичко ще свърши догодина и че ще потекът реки от мед към европа която скоро ще се разпадне.
Коментиран от #20
06:01 22.09.2026
19 зелюНАРКОМАНОВ
Коментиран от #22
06:04 22.09.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #18 от "По един":Разпаднал ти се е мозъка, скъсаняк прегладнел.
06:05 22.09.2026
21 Спокойно
До коментар #17 от "Иван 1":тях никой не ги мисли, но аз си мисля за твоята кочина БГ-то, харесва ли ти като се спъваш в разбитите плочки по тротоарите в центъра или калта пред блока или дупките по улиците и сменените гуми и окачване или цената на хляба и горивити и мизерната ти заплата която е най-ниска в Европа в най-бедната държава в ЕС, с какво се гордееш точно ти в БГ кочината? Не ги мисли тях, мисли за тебе си какъв мизерник си.
Коментиран от #24
06:08 22.09.2026
22 Онв
До коментар #19 от "зелюНАРКОМАНОВ":Марш по кофите копейко гладна за парче баничка.
06:08 22.09.2026
23 оня с коня
русия е сила и ще си остане сила вие само ще лаеете и това е
вечна слава на нашата освободителка русия
Коментиран от #26
06:08 22.09.2026
24 кутевче
До коментар #21 от "Спокойно":Защото сме прогресивни!С кошница за хората!
Коментиран от #27, #28
06:09 22.09.2026
25 оня с коня
06:10 22.09.2026
26 По кофите!
До коментар #23 от "оня с коня":Марш по кофите! Дръгел.
06:10 22.09.2026
27 Вие в БГ-то
До коментар #24 от "кутевче":последните 40 години сте така бе, сега ли ставаш от сън
06:11 22.09.2026
28 Селинджър
До коментар #24 от "кутевче":Скоро ще имаш и туба за хората, за тея неща............... нали знаеш, ръка трябва да целуваш
06:14 22.09.2026
29 Мишел
До коментар #11 от "Боруна Лом":Fuelo: средни цени на горивата днес в Русия - в България: бензин 0.78евро -1.75 евро, дизел 0.85 евро - 1.98евро (Гугъл)
Коментиран от #31
06:41 22.09.2026
30 Мишел
До коментар #11 от "Боруна Лом":Но трябва да признаем, че където има на тези цени опашките за километрични и дават по 10 литра, а на 70% от заправките няма гориво, до къде се докараха братушките с 30годишното управление на милиционера, пази боже!
06:46 22.09.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #29 от "Мишел":Хахаа, смешник, опашки има във всеки град, а топливо се чака да докарата и е с купони.
06:48 22.09.2026