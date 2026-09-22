Русия започна износ на петрол от най-големия си нов нефтен проект

Русия започна търговския износ на нефт от „Восток Ойл“ – най-мащабния нов нефтен проект в страната от разпадането на СССР насам.

Първите количества от находищата в Таймир се товарят на специализирани танкери от терминала „Бухта Север“. Според информацията, цитирана от „The Moscow Times“, четири кораба от леден клас са ангажирани с превоза на суровината към азиатските пазари.

Два от танкерите – „Академик Губкин“ и „Валентин Пикул“ – вече са натоварени. Други два – „Владимир Мономах“ и „Владимир Виноградов“ – се очаква да бъдат натоварени в следващите дни.

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Първоначално Русия планира да изнася около 150 000 барела петрол дневно от проекта. Целта е до 2030 г. този обем да достигне 1 милион барела дневно.

Огромни запаси

„Восток Ойл“ обединява повече от 13 нефтени находища в Таймир и Източен Сибир. Според данните, цитирани от „Украинская правда“, запасите се оценяват на около 51 милиарда барела, което представлява приблизително една пета от доказаните петролни запаси на Русия.

Потенциалът за добив се оценява на до 2 милиона барела дневно.

Мащабът на проекта го превръща в един от най-значимите руски нефтени проекти за последните десетилетия. За реализацията му „Роснефт“ е получила и значителни данъчни облекчения, оценявани на около 2,6 трилиона рубли.

Петролът ще пътува към Азия

Една от особеностите на проекта е неговото географско положение. Нефтените находища и арктическият терминал се намират далеч от зоната на бойните действия в Украйна.

Износът е организиран през Северния морски път, който свързва руските арктически пристанища с азиатските пазари.

Това позволява на Русия да заобикаля част от рисковете, свързани с традиционните маршрути през Черно и Балтийско море, които през последните години станаха обект на атаки и санкционни ограничения.

Проектът срещу санкциите

Историята на „Восток Ойл“ започва още преди войната в Украйна. През 2020 и 2021 г. в проекта участват международни инвеститори и търговци на петрол.

След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. западните партньори постепенно се оттеглят. По-късно САЩ наложиха санкции срещу „Восток Ойл“ и оператора му.

Въпреки това Русия продължи развитието на проекта и сега започва първите доставки на петрол към азиатските пазари.

Стартирането на износа показва, че Москва продължава да инвестира в увеличаването на нефтения си добив и в развитието на маршрути към Азия въпреки западните санкции и ограниченията върху достъпа до традиционните европейски пазари.

Източници: Украинска правда, The Moscow Times, Роснефт