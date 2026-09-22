Корнелия Нинова за горивата: Сваляйте ДДС и акциз и освобождавайте резерви

Само намаляването на ДДС и акциз на горивата ще доведе до поевтиняване за крайния потребител. Всичко друго е вятър и мъгла.
За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Вижте какво направи днес Германия. Намалява данъци средно със 17 цента на литър. Държавата ще загуби 2.5 млрд. евро от ДДС и акциз, но ще си помогне на икономиката и хората.
Нашите умници ще дават по 50 евро на ограничена група хора без коли. И ако цените в магазините не паднели, ще изписват търговците на табло на срама. Майко мила!!!!!!! Това е абсолютно изобретение за учебниците по икономика.
Обзалагам се, че ефект няма да има. Както нямаше от кошница с грижа и справедлива стойност.
Сваляйте ДДС и акциз и освобождавайте резерви.
С всички други мерки управляващите ще заемат почетно място на таблото на срама.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 биволицата от крушовица
20:57 22.09.2026
2 Перник
20:58 22.09.2026
3 Ц А Р Путин
Много е просто - канцлерът ми звъни ,ала бала ,и от утре имате газ мас и олио и животът ви рязко поевтинява !
20:58 22.09.2026
4 111111
21:01 22.09.2026
5 Пуйка
21:02 22.09.2026
6 А ПО ЛЕКО
21:03 22.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пуфи
21:05 22.09.2026
10 123
21:05 22.09.2026
11 Горски
21:05 22.09.2026
12 Циник
21:05 22.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 куриту ако е кучка
21:06 22.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 111111
21:08 22.09.2026
18 Яшар
21:08 22.09.2026
19 Никога
21:10 22.09.2026
20 А що
21:10 22.09.2026
21 Стамболов
21:11 22.09.2026
22 Още ли дава акъл
Нагла изхвърлена от участие п парламента
21:11 22.09.2026
23 Така е
Коментиран от #26
21:13 22.09.2026
24 Много умна ерудирана и
21:13 22.09.2026
25 Корнелия
Коментиран от #27
21:14 22.09.2026
26 111111
До коментар #23 от "Така е":Да беше учил за писач като теб друго щеше да е, нали?
21:14 22.09.2026
27 111111
До коментар #25 от "Корнелия":Най-разумия коментар до тук!
21:16 22.09.2026
28 Ами
партия с над милион гласоподаватели,
а си я оставил в състояние да не може
да влезе в парламента, е меко казано нагло.
21:16 22.09.2026
29 ШЕФА
21:18 22.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.