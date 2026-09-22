Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Корнелия Нинова за горивата: Сваляйте ДДС и акциз и освобождавайте резерви

Корнелия Нинова за горивата: Сваляйте ДДС и акциз и освобождавайте резерви

22 Септември, 2026 20:51 511 30

  • корнелия нинова-
  • горива-
  • цени-
  • бензин-
  • дизел-
  • поскъпване

Вижте какво направи днес Германия. Намалява данъци средно със 17 цента на литър. Държавата ще загуби 2.5 млрд.

Корнелия Нинова за горивата: Сваляйте ДДС и акциз и освобождавайте резерви - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само намаляването на ДДС и акциз на горивата ще доведе до поевтиняване за крайния потребител. Всичко друго е вятър и мъгла.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Вижте какво направи днес Германия. Намалява данъци средно със 17 цента на литър. Държавата ще загуби 2.5 млрд. евро от ДДС и акциз, но ще си помогне на икономиката и хората.

Нашите умници ще дават по 50 евро на ограничена група хора без коли. И ако цените в магазините не паднели, ще изписват търговците на табло на срама. Майко мила!!!!!!! Това е абсолютно изобретение за учебниците по икономика.

Обзалагам се, че ефект няма да има. Както нямаше от кошница с грижа и справедлива стойност.

Сваляйте ДДС и акциз и освобождавайте резерви.

С всички други мерки управляващите ще заемат почетно място на таблото на срама.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 биволицата от крушовица

    11 5 Отговор
    той и тоя резерв не бил в България, ама ти знаеш

    20:57 22.09.2026

  • 2 Перник

    6 2 Отговор
    Кака Здравка щяла да праи алианс с Диана Мъжкарана да борят картелите за горива

    20:58 22.09.2026

  • 3 Ц А Р Путин

    6 5 Отговор
    То затова и правителството на Германия си отива ,щот са много умни като Корнела .
    Много е просто - канцлерът ми звъни ,ала бала ,и от утре имате газ мас и олио и животът ви рязко поевтинява !

    20:58 22.09.2026

  • 4 111111

    11 5 Отговор
    Тая чушка лесно дава акъл отстрани!

    21:01 22.09.2026

  • 5 Пуйка

    10 6 Отговор
    проста

    21:02 22.09.2026

  • 6 А ПО ЛЕКО

    14 3 Отговор
    КОРНЕЛОООО, КОЛКО Е ЛЕСНО ДА ДАВАШ АКЪЛ ОТ ЗАДНИЯ ДВОР, А ГА БЕШЕ ВИЦЕ .....ДА НЕ ЦЪФНАХМЕ

    21:03 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пуфи

    5 2 Отговор
    Не забравяйте че тая тьотка вкара мрънкалото Радев в политиката, като нищо може би още му дърпа юздите

    21:05 22.09.2026

  • 10 123

    2 0 Отговор
    Само сваляне на акциз и ДДС не може да има ефект, така е и за другите стоки не само за готивата. За да има ефект от сваляне на акциз и ДДС върху цената д необходимо да има и налагане на праг за максимална цена, без да бъдат ограничени цените от горе, намаляне на която и да е ставка само ще увеличи печалбата на търговците, защото цените леко ще започнат да се повишават и отново ще достигнат равновесната цена действала преди намалените ставки. Ако приложат намаления акциз при пропан-бутана ще го видим този процес в реална ситуация - прогнозата ми е че в кратък период от време ще сме свидетели на по-висок ръст от преди намаляването на акциза.

    21:05 22.09.2026

  • 11 Горски

    3 2 Отговор
    Поредната подигравка с хората от страна на Фатмашкото правителство! От акцизи и ДДС лапат много повече от високите цени, но пускат жълти центове на хората. Че и сваляли само ДДС за газта, смях! Но сега защо няма кой да плати протести?! Къде са лумпените от площадите?

    21:05 22.09.2026

  • 12 Циник

    3 2 Отговор
    Нинова, ако не бяхте унищожили БСП можеше и да има барем една партия, която да защитава интересите на народа. Сега да плачете е късно, вече утекохте у канала и никой не ви слуша.

    21:05 22.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 куриту ако е кучка

    3 1 Отговор
    ще лае и на сън... тя си е кучка де

    21:06 22.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 111111

    0 0 Отговор
    А за 50 евро не ги ща и давам още 50 да си ги навият на фунийка и да си ги заврат в зъзъ!

    21:08 22.09.2026

  • 18 Яшар

    4 1 Отговор
    Г-жо Нинов ,в Германия седалища имат едни от най, най големите корпорации немски и световни , те плащат не 10 % данъци ....и това че ще дадеш на 50 млн по евтин бензин и дизел няма да е кой знае какво перо ...а тук пълно с тро.шл.яци ..и милионерите пишман

    21:08 22.09.2026

  • 19 Никога

    2 3 Отговор
    Не е имало толкова некомпетентно правителство в последните 30 години.Няма да изкарат до края на годината.

    21:10 22.09.2026

  • 20 А що

    1 5 Отговор
    не обложим Лукойлната с данък свръхпечалба и да изгоним рушнята от управлението.

    21:10 22.09.2026

  • 21 Стамболов

    2 5 Отговор
    Изгонете крадливите руснаци от Нефтохима, нищо друго няма да свали цените!

    21:11 22.09.2026

  • 22 Още ли дава акъл

    1 1 Отговор
    Какъвто няма и капацитет за това
    Нагла изхвърлена от участие п парламента

    21:11 22.09.2026

  • 23 Така е

    0 1 Отговор
    Човека е учил да кара самолет и да козирува а малоумниците гласуваха за него и му подариха държавата.

    Коментиран от #26

    21:13 22.09.2026

  • 24 Много умна ерудирана и

    1 0 Отговор
    Докарана дама е Корнелия.

    21:13 22.09.2026

  • 25 Корнелия

    2 0 Отговор
    така и не разбра, че в условия на свободно ценообразуване намаляването на косвените данъци не води до автоматично намаление на крайните цени. Рационалният търговец просто ще прибере разликата от намаления данък в печалбата си.

    Коментиран от #27

    21:14 22.09.2026

  • 26 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Така е":

    Да беше учил за писач като теб друго щеше да е, нали?

    21:14 22.09.2026

  • 27 111111

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Корнелия":

    Най-разумия коментар до тук!

    21:16 22.09.2026

  • 28 Ами

    1 0 Отговор
    Да даваш акъл при положение, че си получил
    партия с над милион гласоподаватели,
    а си я оставил в състояние да не може
    да влезе в парламента, е меко казано нагло.

    21:16 22.09.2026

  • 29 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Няма да стане Трансимпексова,в момента лапат като луди ,а Ганьо дебила не му пука,даже шофира още повече .

    21:18 22.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове