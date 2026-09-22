Корнелия Нинова за горивата: Сваляйте ДДС и акциз и освобождавайте резерви

Само намаляването на ДДС и акциз на горивата ще доведе до поевтиняване за крайния потребител. Всичко друго е вятър и мъгла.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Вижте какво направи днес Германия. Намалява данъци средно със 17 цента на литър. Държавата ще загуби 2.5 млрд. евро от ДДС и акциз, но ще си помогне на икономиката и хората.

Нашите умници ще дават по 50 евро на ограничена група хора без коли. И ако цените в магазините не паднели, ще изписват търговците на табло на срама. Майко мила!!!!!!! Това е абсолютно изобретение за учебниците по икономика.

Обзалагам се, че ефект няма да има. Както нямаше от кошница с грижа и справедлива стойност.

Сваляйте ДДС и акциз и освобождавайте резерви.

С всички други мерки управляващите ще заемат почетно място на таблото на срама.