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Светът гледа към Вашингтон! Китайският лидер Си Дзинпин се отправя на посещение в САЩ и ще бъде посрещнат лично от Тръмп във военната база "Андрюс"

Светът гледа към Вашингтон! Китайският лидер Си Дзинпин се отправя на посещение в САЩ и ще бъде посрещнат лично от Тръмп във военната база "Андрюс"

23 Септември, 2026 11:36 1 551 24

  • китай-
  • сащ-
  • иран-
  • тайван-
  • доналд тръмп-
  • си дзинпин

Решението на Тръмп да посрещне Си във военновъздушната база "Андрюс", вместо пред Белия дом изважда на преден план особеното внимание, с което американският президент смята да удостои китайския си колега, който прави първото си посещение в САЩ от повече от десетилетие

Светът гледа към Вашингтон! Китайският лидер Си Дзинпин се отправя на посещение в САЩ и ще бъде посрещнат лично от Тръмп във военната база "Андрюс" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин се отправя на посещение във Вашингтон, където ще бъде посрещнат лично от американския си колега Доналд Тръмп на пистата на военновъздушната база "Андрюс" близо до американската столица, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Решението на Тръмп да посрещне Си във военновъздушната база "Андрюс", вместо пред Белия дом изважда на преден план особеното внимание, с което американският президент смята да удостои китайския си колега, който прави първото си посещение в САЩ от повече от десетилетие, отбелязва още агенцията.

Белият дом не публикува повече подробности за днешната среща, но се очаква Тръмп да участва в церемония по посрещането на Си Цзинпин и съпругата му Пън Лиюан. Церемонията ще постави началото на тридневна визита, което се очаква да бъде изключително пищна и тържествена, дори и по стандартите на Белия дом.

Посещението, което утре ще бъде допълнено с официална вечеря в Белия дом, е отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп бе посрещнат в Китай през май тази година, но същевременно е и показно представление в момент, в който напрежението между двамата геополитически съперници е високо що се касае до търговията, изкуствения интелект, войната в Иран и плановете на Китай за Тайван.

На официалната вечеря в четвъртък ще присъстват и лидери от технологичния сектор, като например Дженсен Хуанг от "ЕнВидия" и Илон Мъск.

Двамата държавници ще обсъдят важни теми от двустранните отношения при закрити врати въпреки ниските очаквания, че срещата ще постигне значителен пробив.

В петък Си Дзинпин и съпругата му ще направят обиколка на Националния архив на САЩ, където ще разгледат исторически документи, подчертаващи китайско-американските отношения.

Освен че използва посещението, за да се опита да запази "стратегическата стабилност" между двете страни, Тръмп изглежда полага всички дипломатически усилия, за да изтъкне способностите си пред Си. Той го обсипа с похвали, като го нарече "велик лидер" и заяви, че двамата имат топли взаимоотношения. Всичко това обаче се случва, докато той си затваря очите за много въпроси, свързани с Китай и Си Цзинпин, посочва АП.

Роджър Уикър, сенатор републиканец от щата Мисисипи и председател на комисията по въпросите за въоръжените сили в Сената, разкритикува помпозното посрещане на китайския президент в САЩ и заяви, че Тръмп изобщо не е трябвало да го кани "предвид всички тревоги, които имаме с него и с Китайската комунистическа партия". Сенаторът предложи също редица теми, които Тръмп следва да обсъди със Си, като например "целите на мащабното укрепване на китайски въоръжени сили" и "ясната подкрепа на Китай за Иран".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    4 12 Отговор
    призовавам!!! целокупния копейзаж да гласува за тавариш Ленин за президент!!! имаме такъв кандидат!!!! само и само той ще оправи БГ , докат се чуди де ще изхарчи 40к субсидия

    Коментиран от #20

    11:39 23.09.2026

  • 2 Йотова

    6 10 Отговор
    От Бостън заявявам ,че много обичам САЩ.

    11:39 23.09.2026

  • 3 зле

    3 14 Отговор
    а ци зи поднебесния на крачета при бай дон ти да видиш, чудя са га гномкин ша фръкни натам

    11:55 23.09.2026

  • 4 Иван

    10 5 Отговор
    Следващата фаза на параноята е Тръмп да не излиза от бункера

    11:59 23.09.2026

  • 5 Вижте как

    18 1 Отговор
    Америка посреща лидерите на Китай и Русия и как европейските лидери и после преценете кои колко са уважавани...

    11:59 23.09.2026

  • 6 незнайко

    9 5 Отговор
    Просто Тръмп се страхува да не му гръмнат Белия дом затова ща го посрещне във военната база която е ЗАЩИТЕНА !!!

    11:59 23.09.2026

  • 7 Си и Тръмп

    6 23 Отговор
    ще обсъждат как да си поделят Сибирските райони след разпада на РФ.

    Коментиран от #9, #16

    12:01 23.09.2026

  • 8 Тръм

    4 16 Отговор
    Тръмп е императорът на света.

    Коментиран от #19

    12:01 23.09.2026

  • 9 А за Европа

    4 18 Отговор

    До коментар #7 от "Си и Тръмп":

    ще остане доуралска Русия с много гладни рашки, които Европа ще трябва да изхранва...

    Коментиран от #10, #11

    12:03 23.09.2026

  • 10 Жожи

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "А за Европа":

    Боже опази, българският цървул щял да изхранва руснаци! Пищите, че изхранвате украинците, но не казвате за субсидиите, които получавате от ЕС за това. А за това че ги търпите-няма безплатен обяд, те изпълняват Вашата злоба към руснаците.

    Коментиран от #21

    12:21 23.09.2026

  • 11 Орк

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "А за Европа":

    Руснаците имат всичко в отличие от Европа. И храна колкото щеш и то здрава и нормальна.

    12:25 23.09.2026

  • 12 Мдаааа

    7 0 Отговор
    На това летище сигур лично пасреща и Зелю ....

    Коментиран от #14

    12:28 23.09.2026

  • 13 Иван

    5 3 Отговор
    В Националния архив на САЩ е записано, че Соломон Паси е евреин.

    Коментиран от #15

    12:28 23.09.2026

  • 14 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаааа":

    И изпраща равините.

    12:30 23.09.2026

  • 15 Евреин

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Иван":

    е само ако е роден от еврейка...

    Коментиран от #18

    12:33 23.09.2026

  • 16 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Си и Тръмп":

    Да се срещнат на Курилските острови.

    12:37 23.09.2026

  • 17 Зеленото:

    5 3 Отговор
    А мен ме посреща стюардесата от самолета ми..

    12:38 23.09.2026

  • 18 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Евреин":

    Като Барак Обама, чистокръвен тъмнокож евреин.....два мандата служил на Израел.

    12:40 23.09.2026

  • 19 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тръм":

    Тръмп е бог на света. На картината се вижда как съживява Джефри Епщайн.........след това каза, че не бил бог, а доктор.

    12:43 23.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тука си в груба грешка

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Жожи":

    Кремлингите тъпчат руснаците.

    12:51 23.09.2026

  • 22 НЕМЕДЛЕНО!

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха хаха ха":

    Вън Русия от Съвета за сигурност на ООН!Абсурно е Русия да бъде там, след като нападна Украйна, която в рамките на СССР, също беше член на Съвета за сигурност

    12:54 23.09.2026

  • 23 Кубрат Домов

    2 1 Отговор
    Императорите на Русия и Китай са посрещани на крака, а европейските трябва да ходят пеша в Белия дом.

    13:11 23.09.2026

  • 24 Жоро

    1 1 Отговор
    Тръмп....да започва да учи китайски....

    13:11 23.09.2026