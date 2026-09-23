Светът гледа към Вашингтон! Китайският лидер Си Дзинпин се отправя на посещение в САЩ и ще бъде посрещнат лично от Тръмп във военната база "Андрюс"

Китайският президент Си Дзинпин се отправя на посещение във Вашингтон, където ще бъде посрещнат лично от американския си колега Доналд Тръмп на пистата на военновъздушната база "Андрюс" близо до американската столица, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Решението на Тръмп да посрещне Си във военновъздушната база "Андрюс", вместо пред Белия дом изважда на преден план особеното внимание, с което американският президент смята да удостои китайския си колега, който прави първото си посещение в САЩ от повече от десетилетие, отбелязва още агенцията.

Белият дом не публикува повече подробности за днешната среща, но се очаква Тръмп да участва в церемония по посрещането на Си Цзинпин и съпругата му Пън Лиюан. Церемонията ще постави началото на тридневна визита, което се очаква да бъде изключително пищна и тържествена, дори и по стандартите на Белия дом.

Посещението, което утре ще бъде допълнено с официална вечеря в Белия дом, е отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп бе посрещнат в Китай през май тази година, но същевременно е и показно представление в момент, в който напрежението между двамата геополитически съперници е високо що се касае до търговията, изкуствения интелект, войната в Иран и плановете на Китай за Тайван.

На официалната вечеря в четвъртък ще присъстват и лидери от технологичния сектор, като например Дженсен Хуанг от "ЕнВидия" и Илон Мъск.

Двамата държавници ще обсъдят важни теми от двустранните отношения при закрити врати въпреки ниските очаквания, че срещата ще постигне значителен пробив.

В петък Си Дзинпин и съпругата му ще направят обиколка на Националния архив на САЩ, където ще разгледат исторически документи, подчертаващи китайско-американските отношения.

Освен че използва посещението, за да се опита да запази "стратегическата стабилност" между двете страни, Тръмп изглежда полага всички дипломатически усилия, за да изтъкне способностите си пред Си. Той го обсипа с похвали, като го нарече "велик лидер" и заяви, че двамата имат топли взаимоотношения. Всичко това обаче се случва, докато той си затваря очите за много въпроси, свързани с Китай и Си Цзинпин, посочва АП.

Роджър Уикър, сенатор републиканец от щата Мисисипи и председател на комисията по въпросите за въоръжените сили в Сената, разкритикува помпозното посрещане на китайския президент в САЩ и заяви, че Тръмп изобщо не е трябвало да го кани "предвид всички тревоги, които имаме с него и с Китайската комунистическа партия". Сенаторът предложи също редица теми, които Тръмп следва да обсъди със Си, като например "целите на мащабното укрепване на китайски въоръжени сили" и "ясната подкрепа на Китай за Иран".