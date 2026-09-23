Светът гледа към Вашингтон! Китайският лидер Си Дзинпин се отправя на посещение в САЩ и ще бъде посрещнат лично от Тръмп във военната база "Андрюс"

Китайският президент Си Дзинпин се отправя на посещение във Вашингтон, където ще бъде посрещнат лично от американския си колега Доналд Тръмп на пистата на военновъздушната база "Андрюс" близо до американската столица, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Решението на Тръмп да посрещне Си във военновъздушната база "Андрюс", вместо пред Белия дом изважда на преден план особеното внимание, с което американският президент смята да удостои китайския си колега, който прави първото си посещение в САЩ от повече от десетилетие, отбелязва още агенцията.
Белият дом не публикува повече подробности за днешната среща, но се очаква Тръмп да участва в церемония по посрещането на Си Цзинпин и съпругата му Пън Лиюан. Церемонията ще постави началото на тридневна визита, което се очаква да бъде изключително пищна и тържествена, дори и по стандартите на Белия дом.
Посещението, което утре ще бъде допълнено с официална вечеря в Белия дом, е отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп бе посрещнат в Китай през май тази година, но същевременно е и показно представление в момент, в който напрежението между двамата геополитически съперници е високо що се касае до търговията, изкуствения интелект, войната в Иран и плановете на Китай за Тайван.
На официалната вечеря в четвъртък ще присъстват и лидери от технологичния сектор, като например Дженсен Хуанг от "ЕнВидия" и Илон Мъск.
Двамата държавници ще обсъдят важни теми от двустранните отношения при закрити врати въпреки ниските очаквания, че срещата ще постигне значителен пробив.
В петък Си Дзинпин и съпругата му ще направят обиколка на Националния архив на САЩ, където ще разгледат исторически документи, подчертаващи китайско-американските отношения.
Освен че използва посещението, за да се опита да запази "стратегическата стабилност" между двете страни, Тръмп изглежда полага всички дипломатически усилия, за да изтъкне способностите си пред Си. Той го обсипа с похвали, като го нарече "велик лидер" и заяви, че двамата имат топли взаимоотношения. Всичко това обаче се случва, докато той си затваря очите за много въпроси, свързани с Китай и Си Цзинпин, посочва АП.
Роджър Уикър, сенатор републиканец от щата Мисисипи и председател на комисията по въпросите за въоръжените сили в Сената, разкритикува помпозното посрещане на китайския президент в САЩ и заяви, че Тръмп изобщо не е трябвало да го кани "предвид всички тревоги, които имаме с него и с Китайската комунистическа партия". Сенаторът предложи също редица теми, които Тръмп следва да обсъди със Си, като например "целите на мащабното укрепване на китайски въоръжени сили" и "ясната подкрепа на Китай за Иран".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #20
11:39 23.09.2026
2 Йотова
11:39 23.09.2026
3 зле
11:55 23.09.2026
4 Иван
11:59 23.09.2026
5 Вижте как
11:59 23.09.2026
6 незнайко
11:59 23.09.2026
7 Си и Тръмп
Коментиран от #9, #16
12:01 23.09.2026
8 Тръм
Коментиран от #19
12:01 23.09.2026
9 А за Европа
До коментар #7 от "Си и Тръмп":ще остане доуралска Русия с много гладни рашки, които Европа ще трябва да изхранва...
Коментиран от #10, #11
12:03 23.09.2026
10 Жожи
До коментар #9 от "А за Европа":Боже опази, българският цървул щял да изхранва руснаци! Пищите, че изхранвате украинците, но не казвате за субсидиите, които получавате от ЕС за това. А за това че ги търпите-няма безплатен обяд, те изпълняват Вашата злоба към руснаците.
Коментиран от #21
12:21 23.09.2026
11 Орк
До коментар #9 от "А за Европа":Руснаците имат всичко в отличие от Европа. И храна колкото щеш и то здрава и нормальна.
12:25 23.09.2026
12 Мдаааа
Коментиран от #14
12:28 23.09.2026
13 Иван
Коментиран от #15
12:28 23.09.2026
14 Иван
До коментар #12 от "Мдаааа":И изпраща равините.
12:30 23.09.2026
15 Евреин
До коментар #13 от "Иван":е само ако е роден от еврейка...
Коментиран от #18
12:33 23.09.2026
16 Иван
До коментар #7 от "Си и Тръмп":Да се срещнат на Курилските острови.
12:37 23.09.2026
17 Зеленото:
12:38 23.09.2026
18 Иван
До коментар #15 от "Евреин":Като Барак Обама, чистокръвен тъмнокож евреин.....два мандата служил на Израел.
12:40 23.09.2026
19 Иван
До коментар #8 от "Тръм":Тръмп е бог на света. На картината се вижда как съживява Джефри Епщайн.........след това каза, че не бил бог, а доктор.
12:43 23.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тука си в груба грешка
До коментар #10 от "Жожи":Кремлингите тъпчат руснаците.
12:51 23.09.2026
22 НЕМЕДЛЕНО!
До коментар #20 от "Хаха хаха ха":Вън Русия от Съвета за сигурност на ООН!Абсурно е Русия да бъде там, след като нападна Украйна, която в рамките на СССР, също беше член на Съвета за сигурност
12:54 23.09.2026
23 Кубрат Домов
13:11 23.09.2026
24 Жоро
13:11 23.09.2026