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Такаичи обсъди Китай с Тръмп преди срещата му със Си Дзинпин

Такаичи обсъди Китай с Тръмп преди срещата му със Си Дзинпин

23 Септември, 2026 10:28 318 3

  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • санае такаичи

Японският премиер и американският президент са обменили позиции по въпроси, свързани с Китай и регионалната сигурност, преди очакваната среща между Тръмп и китайския лидер

Такаичи обсъди Китай с Тръмп преди срещата му със Си Дзинпин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японският премиер Санае Такаичи заяви, че е обсъдила с президента на САЩ Доналд Тръмп актуални въпроси, свързани с Китай, в навечерието на срещата му с китайския президент Си Дзинпин. Двамата лидери разговаряха в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, предава БТА.

Такаичи посочи, че за Токио е важно отношенията между Вашингтон и Пекин да допринасят за международната стабилност. По време на разговорите са били засегнати и теми като икономическата сигурност, полупроводниците, изкуственият интелект и критичните минерали.

Срещата се състоя два дни преди планираните разговори между Тръмп и Си във Вашингтон. В същия контекст държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе срещи с външните министри на Япония и Южна Корея. Трите държави потвърдиха ангажимента си към сигурността в региона и изразиха подкрепа за стабилността в Тайванския проток.

Според анализатори азиатските съюзници на Вашингтон следят внимателно предстоящата среща, тъй като се опасяват от евентуални отстъпки на САЩ по чувствителни въпроси като Тайван и търговията в замяна на икономически договорености с Китай.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    1 2 Отговор
    Тая срина всякакъв имидж на Япония като сериозна държава и някаква световна сила.

    Коментиран от #2, #3

    10:32 23.09.2026

  • 2 Госあ

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    ама тя урсулата и стрина кая сринаха всякакъв имидж на целия ЕС, та какво остава за тая и една Япония.

    10:33 23.09.2026

  • 3 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Може ли по конкретно - Япония сега е по силна въпреки високите и незаслужени тарифи на Тръмп, средна продължителност на живота около 86 години а на РФ около 75 въпреки големите природни ресурси на империята. А Йотова като лидер няма и 10% от качествата на Такаичи сан

    10:45 23.09.2026

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