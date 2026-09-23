Такаичи обсъди Китай с Тръмп преди срещата му със Си Дзинпин

Японският премиер Санае Такаичи заяви, че е обсъдила с президента на САЩ Доналд Тръмп актуални въпроси, свързани с Китай, в навечерието на срещата му с китайския президент Си Дзинпин. Двамата лидери разговаряха в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, предава БТА.
Такаичи посочи, че за Токио е важно отношенията между Вашингтон и Пекин да допринасят за международната стабилност. По време на разговорите са били засегнати и теми като икономическата сигурност, полупроводниците, изкуственият интелект и критичните минерали.
Срещата се състоя два дни преди планираните разговори между Тръмп и Си във Вашингтон. В същия контекст държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе срещи с външните министри на Япония и Южна Корея. Трите държави потвърдиха ангажимента си към сигурността в региона и изразиха подкрепа за стабилността в Тайванския проток.
Според анализатори азиатските съюзници на Вашингтон следят внимателно предстоящата среща, тъй като се опасяват от евентуални отстъпки на САЩ по чувствителни въпроси като Тайван и търговията в замяна на икономически договорености с Китай.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #2, #3
10:32 23.09.2026
2 Госあ
До коментар #1 от "Госあ":ама тя урсулата и стрина кая сринаха всякакъв имидж на целия ЕС, та какво остава за тая и една Япония.
10:33 23.09.2026
3 Търновец
До коментар #1 от "Госあ":Може ли по конкретно - Япония сега е по силна въпреки високите и незаслужени тарифи на Тръмп, средна продължителност на живота около 86 години а на РФ около 75 въпреки големите природни ресурси на империята. А Йотова като лидер няма и 10% от качествата на Такаичи сан
10:45 23.09.2026