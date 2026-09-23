Такаичи обсъди Китай с Тръмп преди срещата му със Си Дзинпин

Японският премиер Санае Такаичи заяви, че е обсъдила с президента на САЩ Доналд Тръмп актуални въпроси, свързани с Китай, в навечерието на срещата му с китайския президент Си Дзинпин. Двамата лидери разговаряха в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, предава БТА.

Такаичи посочи, че за Токио е важно отношенията между Вашингтон и Пекин да допринасят за международната стабилност. По време на разговорите са били засегнати и теми като икономическата сигурност, полупроводниците, изкуственият интелект и критичните минерали.

Срещата се състоя два дни преди планираните разговори между Тръмп и Си във Вашингтон. В същия контекст държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе срещи с външните министри на Япония и Южна Корея. Трите държави потвърдиха ангажимента си към сигурността в региона и изразиха подкрепа за стабилността в Тайванския проток.

Според анализатори азиатските съюзници на Вашингтон следят внимателно предстоящата среща, тъй като се опасяват от евентуални отстъпки на САЩ по чувствителни въпроси като Тайван и търговията в замяна на икономически договорености с Китай.