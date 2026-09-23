Дрон прелетя над противоракетна база на САЩ в Полша

Следобед на 15 септември неидентифициран дрон се приближи до американската база за противоракетна отбрана в Редзиково, в Поморското войводство на Полша, съобщи изданието Onet.
Медията отбеляза, че на 15 септември близо до американската база за противоракетна отбрана в Редзиково е засечен неразрешен безпилотен летателен апарат (БЛА).
Вместо да го неутрализират или свалят, военните служители са се обадили на спешния номер 112.
Във вторник полското Министерство на националната отбрана потвърди в социалната мрежа X, че дрон е прелетял близо до американския военен обект.
В изявлението на министерството се отбелязва, че засеченият дрон е бил граждански БЛА, който "не е представлявал заплаха за съоръженията на базата и през цялото време е бил под наблюдението на военните системи за противовъздушна отбрана".
Полското министерство на отбраната уточни, че дронът не е прелетял над самата база, а е нарушил зоната, забранена за полети на БЛА, на разстояние от около един километър от обекта.
От министерството заявиха, че е установено мястото, от което е бил управляван дронът.
"В съответствие с процедурите, действащи във въоръжените сили на Полша, за инцидента са уведомени съответните органи и служби, включително полицията. Обектът е бил наблюдаван при пълен контрол, като дронът не се е приближил до стратегически важните съоръжения на базата в Редзиково", се посочва в изявлението.
Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш очаква пълен доклад за инцидента. Той добави, че "ако са допуснати пропуски, ще бъдат предприети съответните мерки".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Генерала
Коментиран от #5, #9, #14
10:38 23.09.2026
2 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #10
10:38 23.09.2026
3 РАЗОЧАРОВАН
Коментиран от #6
10:40 23.09.2026
4 Овчар
10:40 23.09.2026
5 ПРАВИЛНО
До коментар #1 от "Генерала":И ДА ИДВА ПОЖАРНАТА ИЛИ СПЕШНА ПОМОЩ.ЗАЩОТО ДРУГИТЕ СА СЕ ПОКРИЛИ
10:42 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 дрона е руски с ядрен заряд
Коментиран от #13
10:45 23.09.2026
8 Бъларин
10:45 23.09.2026
9 Дрон без ИИ
До коментар #1 от "Генерала":не е разбрал къде лети..
10:46 23.09.2026
10 ако няма рима..
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Кой те пита, кой те чу, пак със глупост се прочу..
10:48 23.09.2026
11 АБЕ ТОЙ И АДОЛФ Х
До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":КАТО ТЕБЕ Е МИСЛИЛ.ПЪК СЛЕД ТОВА СА ГИ БЕСИЛИ И ТО ПО НАЙ-МЪЧИТЕЛНИЯ НАЧИН
Коментиран от #16
10:48 23.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Манипулативна мисирка
10:52 23.09.2026
16 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #11 от "АБЕ ТОЙ И АДОЛФ Х":за оня с мустачките няма да коментирате , копейзаж!! и той кат вас е мразил евреиоте и ромите..! все пак Англия и САЩ бяха съюзници на Матушката ВИ , и я спасиха от разгром!! нищо че тогава той -Адолф ни върна Добруджа , и бяхме на 3 морета..
Коментиран от #21
10:52 23.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Леля Дрол
10:56 23.09.2026
19 хихи
10:57 23.09.2026
20 Хи хи
Коментиран от #22, #23
10:58 23.09.2026
21 ей мокро жълтопаветно коти
До коментар #16 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Не се прави на много остроумно!
Коментиран от #24
10:59 23.09.2026
22 разкрихме го
До коментар #20 от "Хи хи":Така е .За малко да им цапне пробитата база.От иранците се е научил на тия чалъми..
11:00 23.09.2026
23 хихи
До коментар #20 от "Хи хи":Съветски е и не го яхнал Путин, а Кая е яхнала дрона на Путин----
11:01 23.09.2026
24 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #21 от "ей мокро жълтопаветно коти":не аз не съм остроумен , просто съм умен с остри нокти и зъбаци ,..да ч,,,,,....ам рашафилски гл...пац..и
11:03 23.09.2026