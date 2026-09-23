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Дрон прелетя над противоракетна база на САЩ в Полша

Дрон прелетя над противоракетна база на САЩ в Полша

23 Септември, 2026 10:36 566 24

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  • русия-
  • дронове

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш очаква пълен доклад за инцидента

Дрон прелетя над противоракетна база на САЩ в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Следобед на 15 септември неидентифициран дрон се приближи до американската база за противоракетна отбрана в Редзиково, в Поморското войводство на Полша, съобщи изданието Onet.

Медията отбеляза, че на 15 септември близо до американската база за противоракетна отбрана в Редзиково е засечен неразрешен безпилотен летателен апарат (БЛА).

Вместо да го неутрализират или свалят, военните служители са се обадили на спешния номер 112.

Във вторник полското Министерство на националната отбрана потвърди в социалната мрежа X, че дрон е прелетял близо до американския военен обект.

В изявлението на министерството се отбелязва, че засеченият дрон е бил граждански БЛА, който "не е представлявал заплаха за съоръженията на базата и през цялото време е бил под наблюдението на военните системи за противовъздушна отбрана".

Полското министерство на отбраната уточни, че дронът не е прелетял над самата база, а е нарушил зоната, забранена за полети на БЛА, на разстояние от около един километър от обекта.

От министерството заявиха, че е установено мястото, от което е бил управляван дронът.

"В съответствие с процедурите, действащи във въоръжените сили на Полша, за инцидента са уведомени съответните органи и служби, включително полицията. Обектът е бил наблюдаван при пълен контрол, като дронът не се е приближил до стратегически важните съоръжения на базата в Редзиково", се посочва в изявлението.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш очаква пълен доклад за инцидента. Той добави, че "ако са допуснати пропуски, ще бъдат предприети съответните мерки".


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Генерала

    15 2 Отговор
    Начи ако ни нападнат , звъним на 112

    Коментиран от #5, #9, #14

    10:38 23.09.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 13 Отговор
    кой ме пита? кой ме чу? слава ВСУ!!!!

    Коментиран от #10

    10:38 23.09.2026

  • 3 РАЗОЧАРОВАН

    1 6 Отговор
    А АЗ ОЧАКВАХ ДА Е ПУТИН И ВЕДНАГА ЧЛ. 4 И 5 ОТ НАТО.НИЩО , СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ , А ДАНО !

    Коментиран от #6

    10:40 23.09.2026

  • 4 Овчар

    12 2 Отговор
    Пропагандата няма да въвлече ЕС във война срещу Русия и милиардите които се дават на Сащ за оръжия и бомби са пари на вятъра..!

    10:40 23.09.2026

  • 5 ПРАВИЛНО

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Генерала":

    И ДА ИДВА ПОЖАРНАТА ИЛИ СПЕШНА ПОМОЩ.ЗАЩОТО ДРУГИТЕ СА СЕ ПОКРИЛИ

    10:42 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дрона е руски с ядрен заряд

    9 1 Отговор
    Това е хибридна атака от Русия.Полша веднага ще закупи от САЩ за няколко милиарда противодронави самолети,кораби,пушки ....

    Коментиран от #13

    10:45 23.09.2026

  • 8 Бъларин

    12 1 Отговор
    Докога Украйна ще бомбардира нашият съюзник Полша? Трябва да ги нападнем групово, защото това е украинско посегателство срещу НАТО!

    10:45 23.09.2026

  • 9 Дрон без ИИ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Генерала":

    не е разбрал къде лети..

    10:46 23.09.2026

  • 10 ако няма рима..

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Кой те пита, кой те чу, пак със глупост се прочу..

    10:48 23.09.2026

  • 11 АБЕ ТОЙ И АДОЛФ Х

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    КАТО ТЕБЕ Е МИСЛИЛ.ПЪК СЛЕД ТОВА СА ГИ БЕСИЛИ И ТО ПО НАЙ-МЪЧИТЕЛНИЯ НАЧИН

    Коментиран от #16

    10:48 23.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Манипулативна мисирка

    2 0 Отговор
    Важно е заглавието да е гръмко...а не да е истина 🤡🤡🤡

    10:52 23.09.2026

  • 16 ЛЕ о ПА р Д🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "АБЕ ТОЙ И АДОЛФ Х":

    за оня с мустачките няма да коментирате , копейзаж!! и той кат вас е мразил евреиоте и ромите..! все пак Англия и САЩ бяха съюзници на Матушката ВИ , и я спасиха от разгром!! нищо че тогава той -Адолф ни върна Добруджа , и бяхме на 3 морета..

    Коментиран от #21

    10:52 23.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Леля Дрол

    1 0 Отговор
    Пълен цирк! Логично е да се обадят на 112, щото свършиха пуцалата за патриотите. Американските герои в действие. И тези ще ни пазят от ... какво ли???

    10:56 23.09.2026

  • 19 хихи

    0 0 Отговор
    Дронът демократичен ли е или ДА!?

    10:57 23.09.2026

  • 20 Хи хи

    1 0 Отговор
    Лъжат, това е съветски хибриден дрон, а Путин го е бил яхнал ! зеленото жуже ви каза, че Путин идва, а вие не му вярвахте !!

    Коментиран от #22, #23

    10:58 23.09.2026

  • 21 ей мокро жълтопаветно коти

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Не се прави на много остроумно!

    Коментиран от #24

    10:59 23.09.2026

  • 22 разкрихме го

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    Така е .За малко да им цапне пробитата база.От иранците се е научил на тия чалъми..

    11:00 23.09.2026

  • 23 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    Съветски е и не го яхнал Путин, а Кая е яхнала дрона на Путин----

    11:01 23.09.2026

  • 24 ЛЕ о ПА р Д🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "ей мокро жълтопаветно коти":

    не аз не съм остроумен , просто съм умен с остри нокти и зъбаци ,..да ч,,,,,....ам рашафилски гл...пац..и

    11:03 23.09.2026

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