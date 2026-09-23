Дрон прелетя над противоракетна база на САЩ в Полша

Следобед на 15 септември неидентифициран дрон се приближи до американската база за противоракетна отбрана в Редзиково, в Поморското войводство на Полша, съобщи изданието Onet.

Медията отбеляза, че на 15 септември близо до американската база за противоракетна отбрана в Редзиково е засечен неразрешен безпилотен летателен апарат (БЛА).

Вместо да го неутрализират или свалят, военните служители са се обадили на спешния номер 112.

Във вторник полското Министерство на националната отбрана потвърди в социалната мрежа X, че дрон е прелетял близо до американския военен обект.

В изявлението на министерството се отбелязва, че засеченият дрон е бил граждански БЛА, който "не е представлявал заплаха за съоръженията на базата и през цялото време е бил под наблюдението на военните системи за противовъздушна отбрана".

Полското министерство на отбраната уточни, че дронът не е прелетял над самата база, а е нарушил зоната, забранена за полети на БЛА, на разстояние от около един километър от обекта.

От министерството заявиха, че е установено мястото, от което е бил управляван дронът.

"В съответствие с процедурите, действащи във въоръжените сили на Полша, за инцидента са уведомени съответните органи и служби, включително полицията. Обектът е бил наблюдаван при пълен контрол, като дронът не се е приближил до стратегически важните съоръжения на базата в Редзиково", се посочва в изявлението.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш очаква пълен доклад за инцидента. Той добави, че "ако са допуснати пропуски, ще бъдат предприети съответните мерки".