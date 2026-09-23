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Емрах Стораро шофира из София с отнета шофьорска книжка

Емрах Стораро шофира из София с отнета шофьорска книжка

23 Септември, 2026 12:16 1 379 37

  • емрах стораро-
  • шофьорска книжка-
  • закон-
  • шофира

Лишаването от право да управлява моторно превозно средство се оказа недостатъчна мярка за попфолк изпълнителя Емрах Стораро

Емрах Стораро шофира из София с отнета шофьорска книжка - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лишаването от право да управлява моторно превозно средство се оказа недостатъчна мярка за попфолк изпълнителя Емрах Стораро. По-малкият син на Тони Стораро отново бе забелязан да управлява автомобила си по улиците на столицата, въпреки че официално е с отнета шофьорска книжка.

Певецът е засечен зад волана на луксозното си возило в района на квартал "Карпузица", близо до дома си. Според очевидци изпълнителят редовно се придвижва с колата си в квартала, пренебрегвайки наложената му съдебна забрана.

Емрах Стораро шофира из София с отнета шофьорска книжка
Снимка: Интернет

Санкцията след шумната гонка

Проблемите на младия Стораро със закона ескалираха след публично демонстрирана пътна гонка с колегата му Константин. Вследствие на случая съдът наложи окончателно наказание: глоба в размер на 3000 лева и отнемане на свидетелството за управление за срок от една година. Въпреки влязлото в сила решение, поведението на изпълнителя показва пълно неглижиране на съдебните актове и правилата за движение по пътищата, пишат от "Уикенд".

Поредица от пътни инциденти

Това далеч не е първата скандална проява на Емрах на пътя. През летните месеци името му влезе в новините след клип от Созопол, където автомобилът му бе заснет да маневрира необезпокоявано по пешеходната зона в Стария град.

Тогава певецът призна публично, че е бил зад волана, оправдавайки се, че е последвал друга кола и погрешно е помислил зоната за отворена за трафик. Случаят срещна вълна от недоволство сред местните жители и туристите, но очевидно поредицата от обществени критики и финансови глоби не дава резултат.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова

    6 1 Отговор
    Спиридонката може да слезе до на баба офиса да му направя една лангия

    Коментиран от #14

    12:20 23.09.2026

  • 2 оня полицая

    53 2 Отговор
    няма ли кой да го вкара в затвора тоя пикльо? Или се чака да направи тежка катастрофа с жертви и тогава ше се вземат мерки... Тотална анархия е това олицетворение за държавица.

    12:20 23.09.2026

  • 3 Да, да

    11 6 Отговор
    Книжка кола не кара.

    12:20 23.09.2026

  • 4 ХУБАВА РАБОТА

    37 0 Отговор
    АМА .Ц.

    12:21 23.09.2026

  • 5 С КНИЖКА ИЛИ БЕЗ

    61 0 Отговор
    ЦИГАНИНА СИ Е ЦИГАНИН , А НЕ РОМЪНЕЦ ! И МИРИШЕ НА ЦИГАНИН ! МИРИШЕ НА ТУРЛО !

    Коментиран от #17

    12:21 23.09.2026

  • 6 Браво така се прави

    3 27 Отговор
    Подкрепям..всеки трябва да шофира както намери за добре

    12:21 23.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мъж

    25 0 Отговор
    Двамата братя циганьори

    12:25 23.09.2026

  • 11 Ами, той е

    34 0 Отговор
    защитен вид. Бъдещето ни.

    12:26 23.09.2026

  • 12 Тоя жиганин

    40 0 Отговор
    Да чисти кенефите в дом за стари хора, да спи при тях и го хранят с тяхната храна!
    Това говедо колко данъци плаща и от къде са му парите?
    Това е! Електорат и елит на България!
    Отнмане на колата и правото на книжка ДО ЖИВОТ!
    Явно доснгашните наказания, нямат ефект!

    12:29 23.09.2026

  • 13 Констатация

    38 0 Отговор
    Ами вкарайте го у Затвора с присъда от 6 до 9 месеца, плюс солена глоба, плюс конфискация на автомобила и готово!!!

    12:30 23.09.2026

  • 14 хмммммммммммммм

    32 0 Отговор

    До коментар #1 от "Елизабет Цветанова":

    Това е много интересно - а МВР случайно къде са? може би са заети да проверяват дали семействата празнуват рожденни дни по парковете????????

    12:31 23.09.2026

  • 15 Дед

    28 1 Отговор
    Хващам се на бас, че тоя бок... съвсем скоро ще е в затвора! Тотална липса на изначално възпитание. Коли може да му купиш, ама мозък не може да му нарисуваш.

    Коментиран от #19

    12:36 23.09.2026

  • 16 Троян

    17 1 Отговор
    Аз съм престъпник. Бях забравил да си включа фаровете, и ме глобиха. Пуснете човека невинен е.

    12:36 23.09.2026

  • 17 Точно

    25 0 Отговор

    До коментар #5 от "С КНИЖКА ИЛИ БЕЗ":

    Сиганинът си е сиганин, дори и след "интеграцията" на семейството му.

    12:38 23.09.2026

  • 18 Замислям се - онези пловдивски келешчета

    21 1 Отговор
    дето утрепаха невинния човечец - не могат ли да ги пускат целево на такива лекенца като Стораро.

    12:39 23.09.2026

  • 19 А, неее!

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дед":

    Който има пари той плаща! А татко му има и си откупува безчинствата му.

    12:40 23.09.2026

  • 20 Атина Палада оригинал

    19 1 Отговор
    ,Мръсен цигански циганин

    12:41 23.09.2026

  • 21 Иван 1

    13 0 Отговор
    Много много т.по парче за затвора е , язък че нищо не е научил.

    12:47 23.09.2026

  • 22 Ххх

    11 0 Отговор
    Вън мааангалите от България

    Коментиран от #30

    12:50 23.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 няма държава няма значение кой е на

    10 0 Отговор
    власт дори и при Радев още от същото говорят ни за наказания смехурковци - Къде е НАП какви данъци е платил този и фамилията му а разполагат с милиони и коли за над 100 000 евро всяка .истината е че този ромски славей не е платил стотинка данъци някой знае ли колко му е хонорара когато пее в някое заведение или кръчма с касов апарат ли е когато свърши вечерта ? жалка държава няколко роми и певци си мислят че държавата е тяхна .и като чуя радве че ще бори стария модел ми става смешно та те са апк от същото .излиза шишков ли беше и казва нека да не се караме с старите сроителни фирми да продължим работа с тях а тези фирми са свързани с боко и компания или пък с таки- справка фитосаниратния контрол е фирма на таки на границата паркинг за тирове който е задължителен е на таки и свързани фирми с боко

    12:54 23.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фондю тън

    6 0 Отговор
    Мноо беличко това индобългарче бе. Мноо убаво. Ай да иде да попее в софийския.

    12:58 23.09.2026

  • 27 Евгени от Алфапласт

    12 0 Отговор
    Тоя цигански отпадък, ако не бъде пречукан, в скоро време ще убие някой невинен човек.

    12:59 23.09.2026

  • 28 Бат Сали

    3 0 Отговор
    Дум 10 години затвор.

    13:06 23.09.2026

  • 29 Ако е така…

    4 0 Отговор
    …е наистина жалко! При ПТП с жертва става автоматично предумишлено убийство. При толкова пари защо не си наеме шофьор, не разбирам?!

    13:16 23.09.2026

  • 30 Ахъм

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ххх":

    И кой ще остане тук? Ако не си забелязал, вече са навсякъде.

    13:24 23.09.2026

  • 31 Хубаво работо

    1 0 Отговор
    Ама циганска

    13:32 23.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хубава работа

    1 0 Отговор
    Ама ромска

    13:33 23.09.2026

  • 34 Егати полицията!

    1 0 Отговор
    Лишаването от право да управлява моторно превозно средство
    се оказа недостатъчна мярка за "индиеца" Емрах Стораро

    13:33 23.09.2026

  • 35 Тракиец

    2 0 Отговор
    Един м,гал разката полицията и немогат с него да се оправят ,ние чакаме държавата да оправят.

    13:33 23.09.2026

  • 36 Абе

    0 0 Отговор
    Може да купи и продаде цялото МВР, що пък да бе кара и без книжка, като може.
    Аз и с книжка не мога да шофирам като него.

    13:38 23.09.2026

  • 37 Студопор

    0 0 Отговор
    Е какво ще му направите? Ще му вземете книжката ли? Ще го глобите? Той книжка няма, пари има. Какво му е??

    13:39 23.09.2026