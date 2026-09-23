Емрах Стораро шофира из София с отнета шофьорска книжка

Лишаването от право да управлява моторно превозно средство се оказа недостатъчна мярка за попфолк изпълнителя Емрах Стораро. По-малкият син на Тони Стораро отново бе забелязан да управлява автомобила си по улиците на столицата, въпреки че официално е с отнета шофьорска книжка.
Певецът е засечен зад волана на луксозното си возило в района на квартал "Карпузица", близо до дома си. Според очевидци изпълнителят редовно се придвижва с колата си в квартала, пренебрегвайки наложената му съдебна забрана.
Санкцията след шумната гонка
Проблемите на младия Стораро със закона ескалираха след публично демонстрирана пътна гонка с колегата му Константин. Вследствие на случая съдът наложи окончателно наказание: глоба в размер на 3000 лева и отнемане на свидетелството за управление за срок от една година. Въпреки влязлото в сила решение, поведението на изпълнителя показва пълно неглижиране на съдебните актове и правилата за движение по пътищата, пишат от "Уикенд".
Поредица от пътни инциденти
Това далеч не е първата скандална проява на Емрах на пътя. През летните месеци името му влезе в новините след клип от Созопол, където автомобилът му бе заснет да маневрира необезпокоявано по пешеходната зона в Стария град.
Тогава певецът призна публично, че е бил зад волана, оправдавайки се, че е последвал друга кола и погрешно е помислил зоната за отворена за трафик. Случаят срещна вълна от недоволство сред местните жители и туристите, но очевидно поредицата от обществени критики и финансови глоби не дава резултат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елизабет Цветанова
Коментиран от #14
12:20 23.09.2026
2 оня полицая
12:20 23.09.2026
3 Да, да
12:20 23.09.2026
4 ХУБАВА РАБОТА
12:21 23.09.2026
5 С КНИЖКА ИЛИ БЕЗ
Коментиран от #17
12:21 23.09.2026
6 Браво така се прави
12:21 23.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мъж
12:25 23.09.2026
11 Ами, той е
12:26 23.09.2026
12 Тоя жиганин
Това говедо колко данъци плаща и от къде са му парите?
Това е! Електорат и елит на България!
Отнмане на колата и правото на книжка ДО ЖИВОТ!
Явно доснгашните наказания, нямат ефект!
12:29 23.09.2026
13 Констатация
12:30 23.09.2026
14 хмммммммммммммм
До коментар #1 от "Елизабет Цветанова":Това е много интересно - а МВР случайно къде са? може би са заети да проверяват дали семействата празнуват рожденни дни по парковете????????
12:31 23.09.2026
15 Дед
Коментиран от #19
12:36 23.09.2026
16 Троян
12:36 23.09.2026
17 Точно
До коментар #5 от "С КНИЖКА ИЛИ БЕЗ":Сиганинът си е сиганин, дори и след "интеграцията" на семейството му.
12:38 23.09.2026
18 Замислям се - онези пловдивски келешчета
12:39 23.09.2026
19 А, неее!
До коментар #15 от "Дед":Който има пари той плаща! А татко му има и си откупува безчинствата му.
12:40 23.09.2026
20 Атина Палада оригинал
12:41 23.09.2026
21 Иван 1
12:47 23.09.2026
22 Ххх
Коментиран от #30
12:50 23.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 няма държава няма значение кой е на
12:54 23.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фондю тън
12:58 23.09.2026
27 Евгени от Алфапласт
12:59 23.09.2026
28 Бат Сали
13:06 23.09.2026
29 Ако е така…
13:16 23.09.2026
30 Ахъм
До коментар #22 от "Ххх":И кой ще остане тук? Ако не си забелязал, вече са навсякъде.
13:24 23.09.2026
31 Хубаво работо
13:32 23.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хубава работа
13:33 23.09.2026
34 Егати полицията!
се оказа недостатъчна мярка за "индиеца" Емрах Стораро
13:33 23.09.2026
35 Тракиец
13:33 23.09.2026
36 Абе
Аз и с книжка не мога да шофирам като него.
13:38 23.09.2026
37 Студопор
13:39 23.09.2026