11 души загинаха при масова стрелба в Южна Африка

Най-малко 11 души са загинали, а други трима са ранени при масова стрелба край южноафриканския град Дърбан, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

По първоначални данни въоръжени нападатели са нахлули в частен дом и са започнали да стрелят. Десет от жертвите са починали на място, а четирима ранени са били откарани в болница. По-късно един от тях е починал.

Полицията съобщава, че част от жертвите са били наблюдавани заради предполагаема незаконна дейност. Засега мотивът за нападението не е установен.

Разследващите не изключват стрелбата да е свързана с конфликт между враждуващи групировки. Извършителите остават на свобода и се издирват.