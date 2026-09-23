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11 души загинаха при масова стрелба в Южна Африка

11 души загинаха при масова стрелба в Южна Африка

23 Септември, 2026 10:52, обновена 23 Септември, 2026 10:54 225 0

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Въоръжени нападатели нахлули в къща и открили огън; полицията проверява версия за конфликт между враждуващи групировки

11 души загинаха при масова стрелба в Южна Африка - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 11 души са загинали, а други трима са ранени при масова стрелба край южноафриканския град Дърбан, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

По първоначални данни въоръжени нападатели са нахлули в частен дом и са започнали да стрелят. Десет от жертвите са починали на място, а четирима ранени са били откарани в болница. По-късно един от тях е починал.

Полицията съобщава, че част от жертвите са били наблюдавани заради предполагаема незаконна дейност. Засега мотивът за нападението не е установен.

Разследващите не изключват стрелбата да е свързана с конфликт между враждуващи групировки. Извършителите остават на свобода и се издирват.


Южна Африка
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