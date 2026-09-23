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Мбапе: Зидан е моят идол, исках и неговата прическа

Мбапе: Зидан е моят идол, исках и неговата прическа

23 Септември, 2026 11:41, обновена 23 Септември, 2026 11:49 446 0

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Нападателят на Реал Мадрид разказа за ранната си среща със Зизу и за новия етап във Франция

Мбапе: Зидан е моят идол, исках и неговата прическа - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Килиан Мбапе отново постави Зинедин Зидан в центъра на личната си футболна история. Нападателят на Реал Мадрид разказва, че като дете е гледал на Зизу като на свой идол и е искал дори да носи прическа като неговата, съобщи France Football.

„Зидан, това е легендата, това е Зизу национал“, казва Мбапе в интервюто. За французина връзката със Зидан не е само образ от телевизията, а част от собственото му израстване във футбола. Двамата се познават отдавна, още от периода, в който Мбапе е бил на 13 или 14 години и е бил поканен на проби в Реал Мадрид.

Първата среща с Реал Мадрид

По думите на Мбапе именно Зидан е бил човекът, който го е взел първи и го е отвел до тренировъчния комплекс на клуба. В спомените му това е момент, който днес звучи почти символично, защото години по-късно той вече е футболист на Реал Мадрид, а Зидан е начело на националния отбор на Франция.

На 21 септември 2026 г. AFP съобщи, че Мбапе е описал настоящата им връзка с новия селекционер на Франция като „Това е като филм, но е невероятно. Истинско е.“ Той добавя, че началото на новия цикъл при „петлите“ е нещо различно, защото след Дидие Дешан френският тим влиза в нова ера.

Според AFP Зидан трябва да дебютира като селекционер на Франция в мача срещу Турция в Измит от Лигата на нациите. Това поставя Мбапе и идола му в общ национален проект в момент, когато френският отбор търси нова посока след дългия период на Дешан.

Силен старт в Реал и амбиция за трофеи

Темата за Зидан идва на фона на силен старт на сезона за Мбапе в Реал Мадрид. AFP посочва, че нападателят има осем гола в осем мача във всички турнири, макар да не се разписа при поражението с 1:2 от Атлетико Мадрид в градското дерби.

В интервюто Мбапе отправя и ясен сигнал за амбициите си в клуба. „Другите могат да говорят, но ние трябва да правим повече и да работим, за да върнем вълнението в Реал Мадрид и да върнем трофеите“, казва той. Това изречение идва в момент, когато Реал се опитва да върне стабилността и да остане в битката за върха в Испания.

Източници: France Football, AFP


Франция
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