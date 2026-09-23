Предимно бели южноафриканци! Администрацията на Тръмп планира да ограничи броя на бежанците, които ще бъдат приети в САЩ през 2027 г., до 17 500 души

Администрацията на Доналд Тръмп планира да ограничи броя на бежанците, които ще бъдат приети в САЩ през 2027 г., до 17 500 души, предимно бели южноафриканци. Това се казва в съобщение на президентската администрацията до Конгреса на САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В уведомлението до Конгреса администрацията заяви, че белите южноафриканци са изправени пред риска от отнемане на земя и други форми на преследване и че вероятно ще се интегрират, когато пристигнат в Америка. Правителството на Южна Африка многократно е отхвърляло твърдението, че белите южноафриканци са преследвано малцинство в родината си.

Администрацията на Тръмп драстично промени бежанската програма на Вашингтон, която позволяваше досега на десетки хиляди бежанци от държави по целия свят да започнат нов живот в САЩ. Вместо това администрацията я превърна в инструмент за преселване на бели южноафриканци в САЩ.

В съобщението си до Конгреса администрацията заяви, че възнамерява да похарчи около 500 милиона долара за новопристигналите в САЩ.

Организации, които от години работят за настаняването на бежанци в нови домове в страната, разкритикуваха решението на администрацията отново да ограничи програмата до бели южноафриканци.

Президентите определят максималния брой бежанци, които САЩ ще приемат по програмата всяка година. Исторически тези бройки са били разпределяни между различни географски региони, като са се вземали предвид войните и конфликтите, които създават хуманитарни нужди по света. От стартирането на програмата през 1980 г. в САЩ са били приемани средно по 92 000 души годишно.0

Миналата година администрацията на Тръмп първоначално определи квота от 7500 души, предимно африканери, но по-късно увеличи броя до 17 500, след като заяви, че „непредвидени развития в Южна Африка са създали извънредна бежанска ситуация“.

По време на първия си мандат Тръмп значително намали броя на бежанците, одобрявани за прием всяка година. Администрацията на демократа Джо Байдън възстанови програмата, като постави цел за приемането на 125 000 бежанци през последната година на Байдън на поста.

Когато Тръмп отново се върна в Белия дом, той незабавно суспендира бежанската програма, оставяйки хора по целия свят, които вече бяха одобрени по нея, да тънат в неяснота. След това администрацията възобнови програмата, но я ограничи до бели южноафриканци.

Африканерите са потомци предимно на холандски и френски колониални заселници, които за първи път пристигат в Южна Африка през 17 век. Те са само една от белите малцинствени групи в страната, сред които има и южноафриканци с британски произход.

Африканерите са в основата на системата на апартейда - расовата сегрегация в Южна Африка, продължила от 1948 до 1994 г., когато Нелсън Мандела е избран за първия чернокож президент на страната на първите демократични избори, в които участват граждани от всички раси.

Водещата роля на африканерите в апартейда е допринесла за запазването на определено расово напрежение, но като цяло африканерите са приели новата многoрасова демокрация в страната, както и повечето други южноафриканци.