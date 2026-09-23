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Предимно бели южноафриканци! Администрацията на Тръмп планира да ограничи броя на бежанците, които ще бъдат приети в САЩ през 2027 г., до 17 500 души

Предимно бели южноафриканци! Администрацията на Тръмп планира да ограничи броя на бежанците, които ще бъдат приети в САЩ през 2027 г., до 17 500 души

23 Септември, 2026 12:06 845 11

  • доналд тръмп-
  • юар-
  • сащ-
  • мигранти-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Когато Тръмп отново се върна в Белия дом, той незабавно суспендира бежанската програма, оставяйки хора по целия свят, които вече бяха одобрени по нея, да тънат в неяснота

Предимно бели южноафриканци! Администрацията на Тръмп планира да ограничи броя на бежанците, които ще бъдат приети в САЩ през 2027 г., до 17 500 души - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Администрацията на Доналд Тръмп планира да ограничи броя на бежанците, които ще бъдат приети в САЩ през 2027 г., до 17 500 души, предимно бели южноафриканци. Това се казва в съобщение на президентската администрацията до Конгреса на САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В уведомлението до Конгреса администрацията заяви, че белите южноафриканци са изправени пред риска от отнемане на земя и други форми на преследване и че вероятно ще се интегрират, когато пристигнат в Америка. Правителството на Южна Африка многократно е отхвърляло твърдението, че белите южноафриканци са преследвано малцинство в родината си.

Администрацията на Тръмп драстично промени бежанската програма на Вашингтон, която позволяваше досега на десетки хиляди бежанци от държави по целия свят да започнат нов живот в САЩ. Вместо това администрацията я превърна в инструмент за преселване на бели южноафриканци в САЩ.

В съобщението си до Конгреса администрацията заяви, че възнамерява да похарчи около 500 милиона долара за новопристигналите в САЩ.

Организации, които от години работят за настаняването на бежанци в нови домове в страната, разкритикуваха решението на администрацията отново да ограничи програмата до бели южноафриканци.

Президентите определят максималния брой бежанци, които САЩ ще приемат по програмата всяка година. Исторически тези бройки са били разпределяни между различни географски региони, като са се вземали предвид войните и конфликтите, които създават хуманитарни нужди по света. От стартирането на програмата през 1980 г. в САЩ са били приемани средно по 92 000 души годишно.0

Миналата година администрацията на Тръмп първоначално определи квота от 7500 души, предимно африканери, но по-късно увеличи броя до 17 500, след като заяви, че „непредвидени развития в Южна Африка са създали извънредна бежанска ситуация“.

По време на първия си мандат Тръмп значително намали броя на бежанците, одобрявани за прием всяка година. Администрацията на демократа Джо Байдън възстанови програмата, като постави цел за приемането на 125 000 бежанци през последната година на Байдън на поста.

Когато Тръмп отново се върна в Белия дом, той незабавно суспендира бежанската програма, оставяйки хора по целия свят, които вече бяха одобрени по нея, да тънат в неяснота. След това администрацията възобнови програмата, но я ограничи до бели южноафриканци.

Африканерите са потомци предимно на холандски и френски колониални заселници, които за първи път пристигат в Южна Африка през 17 век. Те са само една от белите малцинствени групи в страната, сред които има и южноафриканци с британски произход.

Африканерите са в основата на системата на апартейда - расовата сегрегация в Южна Африка, продължила от 1948 до 1994 г., когато Нелсън Мандела е избран за първия чернокож президент на страната на първите демократични избори, в които участват граждани от всички раси.

Водещата роля на африканерите в апартейда е допринесла за запазването на определено расово напрежение, но като цяло африканерите са приели новата многoрасова демокрация в страната, както и повечето други южноафриканци.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 5 Отговор
    между другото един афроамер. или латинос е много по-ЛЕСЕН за изселване от БГ копей докопал се до САЩ

    Коментиран от #7

    12:08 23.09.2026

  • 2 честен ционист

    5 0 Отговор
    Веска Меджидиева ще е комшийка на Баце у Флорида.

    12:10 23.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    6 4 Отговор
    Прадядо му на този кашон с мръвки,от къде е дошъл в Америка,нали и той е бил имигрант....много поразия още ще направи този човек...

    12:16 23.09.2026

  • 6 гого

    1 0 Отговор
    https://fakti.bg/world/1083041-11-dushi-zaginaha-pri-masova-strelba-v-ujna-afrika

    12:17 23.09.2026

  • 7 честен ционист

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Глупости, наскоро ми обясняваше един американец живеещ постоянно в Москва, как в България му се случила случка по време на почивката му, понеже ползвал американското си гражданство на влизане в страната. Митничарът Ганчо толкова се бил подкефил, че заловил американец двоен агент, та взел да звъни по министерства да го екстрадират човека за Гуантанамо, а той да получи потупване по гърба за добре свършената работа. Американецът само звъннал един телефон и митничарчето рязко му потънали гемиите взел да му се жалва, ама как той не искал така да става, ама ги натискали. Та освободили американецът да продължи с почивката си. Та гражданството трябва да значи нещо поне в родината ти, друг е въпросът, че в България е без никакво покритие.

    Коментиран от #8

    12:17 23.09.2026

  • 8 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    то да не е бил Стефан Морския орел/Стивън Сеегал?Дет и 2роразряден борец у нас , ще му счупи кокалите в суплекс?

    12:27 23.09.2026

  • 9 Атина Палада

    8 1 Отговор
    Белите в САЩ,лилавите в Европа:) Знае Тръмп как да пресява..

    12:27 23.09.2026

  • 10 българина

    1 5 Отговор
    първо бели южноафрикамци няма, това са холандски мигранти, които облагородиха ЮАР, сега май муните като не им искат благата да си ходят .....

    12:29 23.09.2026

  • 11 Евала Тромпет!

    1 1 Отговор
    Все повече ми се издигаш в очите -> бий либерастията докато не се изкорени в главите на всички! Адмирации!!!

    13:06 23.09.2026