Челна катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора! Движението е изцяло блокирано

Трима души загубиха живота си при тежък пътен инцидент на пътя между Казанлък и Стара Загора. Трагедията се е разиграла малко преди обяд днес.
Според първоначалната информация става въпрос за челен сблъсък на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж, предава БНТ.
В момента движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва. От полицията призовават водачите да шофират внимателно и да използват въведените обходни маршрути.
На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите органи ще установяват какви са точните причини, довели до фаталния инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Xaxa
Коментиран от #33
12:12 23.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хаха
12:12 23.09.2026
4 Купените книжки до това водят
Коментиран от #39
12:18 23.09.2026
5 хазарин
Коментиран от #20
12:18 23.09.2026
6 Пътен възел
12:19 23.09.2026
7 Пътен възел
12:20 23.09.2026
8 Пътен възел
12:20 23.09.2026
9 Пътен възел
12:21 23.09.2026
10 Пътник
12:21 23.09.2026
11 Пътник
12:22 23.09.2026
12 Пътник
12:22 23.09.2026
13 Пътник
12:23 23.09.2026
14 Път
12:23 23.09.2026
15 ДрайвингПлежър
12:23 23.09.2026
16 Път
12:23 23.09.2026
17 На времето
12:24 23.09.2026
18 Път
12:24 23.09.2026
19 Път
12:25 23.09.2026
20 Забранени са много думи
До коментар #5 от "хазарин":По форумите голямо триене нямам думи.
Коментиран от #28
12:25 23.09.2026
21 МВР
12:25 23.09.2026
22 МВР
12:26 23.09.2026
23 Юбрееее🤣🤣🤣🤣
12:26 23.09.2026
24 МВР
12:26 23.09.2026
25 МВР
12:27 23.09.2026
26 МВР
12:27 23.09.2026
27 МВР
12:28 23.09.2026
28 мутра от 90-те
До коментар #20 от "Забранени са много думи":100% бкп насредниците ще ни избухат извънредно положение!
12:28 23.09.2026
29 МВР
12:28 23.09.2026
30 ИВАН
12:31 23.09.2026
31 T Живков
12:32 23.09.2026
32 Факти БГ
12:33 23.09.2026
33 2 ж. и 1 м.
До коментар #1 от "Xaxa":Значи поне един от водачите е жена.
12:36 23.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Изтрепаха се тия хора...
12:39 23.09.2026
36 Лили Шпекова
12:56 23.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Каква е тая статия
13:07 23.09.2026
39 Проблема не е в купената книшка
До коментар #4 от "Купените книжки до това водят":А в гена на притежателя й
13:14 23.09.2026