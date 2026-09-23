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Челна катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора! Движението е изцяло блокирано
  Тема: Войната на пътя

Челна катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора! Движението е изцяло блокирано

23 Септември, 2026 12:09 2 199 39

  • катастрофа-
  • загинали-
  • казанлък-
  • казанлък-стара загора-
  • стара загора

Трагедията се е разиграла малко преди обяд днес

Челна катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора! Движението е изцяло блокирано - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души загубиха живота си при тежък пътен инцидент на пътя между Казанлък и Стара Загора. Трагедията се е разиграла малко преди обяд днес.

Според първоначалната информация става въпрос за челен сблъсък на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж, предава БНТ.

В момента движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва. От полицията призовават водачите да шофират внимателно и да използват въведените обходни маршрути.

На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите органи ще установяват какви са точните причини, довели до фаталния инцидент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Xaxa

    30 0 Отговор
    Прост народ.

    Коментиран от #33

    12:12 23.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    17 0 Отговор
    Пpocт нapoд.

    12:12 23.09.2026

  • 4 Купените книжки до това водят

    28 2 Отговор
    За съжаление в ромските села често се случва. Там са основно роми ако са убили бг още повече съжалявам.

    Коментиран от #39

    12:18 23.09.2026

  • 5 хазарин

    14 24 Отговор
    важното е,че вдигналия юмрук забрани рекламата на хазарт,ама за спортните стоки и съоръжения не се отнасяло,а най-важното е електората да му вярва!

    Коментиран от #20

    12:18 23.09.2026

  • 6 Пътен възел

    29 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат масови глоби и отнемане на книжките и колите на некадърните и опасни нагли шофиорчета, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, АПИ и бензиностанциите. И фирмите които правят кръпки на кръпките на мантинелите.

    12:19 23.09.2026

  • 7 Пътен възел

    9 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат масови глоби и отнемане на книжките и колите на опасните и нагли шофиорчета, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, АПИ и бензиностанциите. И фирмите които правят кръпки на кръпките на мантинелите.

    12:20 23.09.2026

  • 8 Пътен възел

    3 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат глоби и отнемане на книжките и колите на опасните шофиорчета, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, АПИ и бензиностанциите. И фирмите които правят кръпки на кръпките на мантинелите.

    12:20 23.09.2026

  • 9 Пътен възел

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат глоби и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, АПИ и бензиностанциите. И фирмите които правят кръпки на кръпките на мантинелите.

    12:21 23.09.2026

  • 10 Пътник

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат глоби и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, АПИ и бензиностанциите. И фирмите които правят кръпки на кръпките на мантинелите.

    12:21 23.09.2026

  • 11 Пътник

    2 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат глоби и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят кръпки на кръпките на мантинелите.

    12:22 23.09.2026

  • 12 Пътник

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат глоби и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките на мантинелите.

    12:22 23.09.2026

  • 13 Пътник

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат глоби и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:23 23.09.2026

  • 14 Път

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат глоби и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:23 23.09.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    4 20 Отговор
    Свиквайте... докато Радев не направи и шофирането "тежко престъпление"...

    12:23 23.09.2026

  • 16 Път

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:23 23.09.2026

  • 17 На времето

    19 1 Отговор
    Турците заселили много ромеи в Розовата долина за компрометиране на местното население там. После бг власти ги народиха намножиха дадоха им права и сега ето какво стана всеки ден убийства и по пътищата боже пази.

    12:24 23.09.2026

  • 18 Път

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен хартийка от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:24 23.09.2026

  • 19 Път

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартия от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:25 23.09.2026

  • 20 Забранени са много думи

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "хазарин":

    По форумите голямо триене нямам думи.

    Коментиран от #28

    12:25 23.09.2026

  • 21 МВР

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартия от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла каса за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:25 23.09.2026

  • 22 МВР

    1 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и колите на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартия от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла касичка за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:26 23.09.2026

  • 23 Юбрееее🤣🤣🤣🤣

    7 3 Отговор
    Тва е якоооо🤣🤣🤣суперскооооо🤣🤣🤣🤣явно не са имали одеало за пожар и затва челно са ударили или може би не са пуснали фара на обед да зяпат пъта🤣🤣🤣🤣🤣

    12:26 23.09.2026

  • 24 МВР

    1 1 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и возилата на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартия от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла касичка за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:26 23.09.2026

  • 25 МВР

    1 1 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и возилата на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартия от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла касичка за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:27 23.09.2026

  • 26 МВР

    2 1 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и возилата на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартия от дъвка през прозореца на колата, нищо няма да се промени.

    12:27 23.09.2026

  • 27 МВР

    0 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и возилата на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартия от дъвка през прозореца, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла касичка за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:28 23.09.2026

  • 28 мутра от 90-те

    7 5 Отговор

    До коментар #20 от "Забранени са много думи":

    100% бкп насредниците ще ни избухат извънредно положение!

    12:28 23.09.2026

  • 29 МВР

    0 0 Отговор
    Не се спряхте! Докато не започнат наказания и отнемане на книжките и возилата на опасните водачи, дори и за хвърлен фас или хартия от дъвка от колата, нищо няма да се промени. Управлението и поддържането на пътищата е превърнато в търговия, огромна бяла касичка за застрахователите, агенциите за пътища и бензиностанциите. И фирмите които правят поправки на поправките.

    12:28 23.09.2026

  • 30 ИВАН

    7 0 Отговор
    Там са все отворени и открехнати селендури и карат като богаташи и не зачитат човешкия живот.

    12:31 23.09.2026

  • 31 T Живков

    7 5 Отговор
    Долу комунизма!

    12:32 23.09.2026

  • 32 Факти БГ

    10 3 Отговор
    Извинявайте на модераторите на сайта, но ще трябва да изтриете излишните мнения. Какво е това блокиране на думи. Ще се вкарате в някой филм, и после ще трябва да махате всички думи наведнъж. Поне ги трийте наистина мненията, не да ги криете.

    12:33 23.09.2026

  • 33 2 ж. и 1 м.

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Xaxa":

    Значи поне един от водачите е жена.

    12:36 23.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Изтрепаха се тия хора...

    0 1 Отговор
    Затова Т2, самолета и далеч от добитъка при Евро джендърите...!

    12:39 23.09.2026

  • 36 Лили Шпекова

    3 0 Отговор
    Няма дя могат да подкрепят своят кандидат за президент на изборите.Бог да ги прости!🌈

    12:56 23.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Каква е тая статия

    2 0 Отговор
    Ми то няма никаква информация. Не трябва да се плаща за такава кратка статия.

    13:07 23.09.2026

  • 39 Проблема не е в купената книшка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Купените книжки до това водят":

    А в гена на притежателя й

    13:14 23.09.2026

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