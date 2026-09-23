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Тод Боли получи подкрепа от САЩ и Залива за офертата си за активите на „Лукойл“

Тод Боли получи подкрепа от САЩ и Залива за офертата си за активите на „Лукойл“

23 Септември, 2026 11:54 861 6

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Американският инвеститор изгражда консорциум, който може да се конкурира с Carlyle за международния бизнес на руската петролна компания

Тод Боли получи подкрепа от САЩ и Залива за офертата си за активите на „Лукойл“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският милиардер и инвеститор Тод Боли е получил подкрепа от правителството на САЩ и влиятелни фигури от Персийския залив за кандидатурата си за придобиване на международните активи на „Лукойл“. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на запознати с процеса източници. Информацията не е независимо потвърдена от Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според изданието Боли работи по сделката от няколко месеца. Неговият консорциум включва американската Корпорация за международно финансиране на развитието (DFC), шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян – брат на президента на ОАЕ - както и представители на катарското семейство Ал-Хаят.

Офертата се появява на фона на продължаващата процедура около продажбата на международния бизнес на „Лукойл“. Инвестиционната компания Carlyle вече е постигнала договореност за придобиването на активите, но сделката все още очаква окончателно одобрение от американските власти. Според Financial Times процесът е забавен заради междуведомствени проверки, в които участват Съветът за национална сигурност, Държавният департамент и Министерството на енергетиката.

На 18 септември Министерството на финансите на САЩ удължи до 22 октомври лиценза, позволяващ извършването на определени сделки, свързани с продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“. Така процедурата остава отворена, докато Вашингтон разглежда възможните варианти за бъдещето на активите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Какво ни чака

    6 6 Отговор
    Ха сега да видим Асен, на кой ще дава 40 цента и откъде ще ги вземе да ги даде.
    Идват нови цени на горивата и ново ценообразуване по Тръмпски !!!

    11:58 23.09.2026

  • 2 Активи

    2 2 Отговор
    Тръмп ще прилапа Лукойл за без пари.

    12:38 23.09.2026

  • 3 Новичок

    1 0 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    12:39 23.09.2026

  • 4 Бай Дончо

    2 2 Отговор
    Като чух, че някой си Хаят ще участва, се сетих за хотелите на Вальо Златев... защо ли ми прилича на руска схема!?

    12:42 23.09.2026

  • 5 тръмп по малкото зло

    2 2 Отговор
    Тръмпача е куку ,но е по малкото зло от Фашиста путин и руски Лукойл!

    12:46 23.09.2026

  • 6 Читател

    0 0 Отговор
    Този да внимава че това не е Челси.

    12:56 23.09.2026