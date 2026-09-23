Тод Боли получи подкрепа от САЩ и Залива за офертата си за активите на „Лукойл“

Американският милиардер и инвеститор Тод Боли е получил подкрепа от правителството на САЩ и влиятелни фигури от Персийския залив за кандидатурата си за придобиване на международните активи на „Лукойл“. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на запознати с процеса източници. Информацията не е независимо потвърдена от Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според изданието Боли работи по сделката от няколко месеца. Неговият консорциум включва американската Корпорация за международно финансиране на развитието (DFC), шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян – брат на президента на ОАЕ - както и представители на катарското семейство Ал-Хаят.

Офертата се появява на фона на продължаващата процедура около продажбата на международния бизнес на „Лукойл“. Инвестиционната компания Carlyle вече е постигнала договореност за придобиването на активите, но сделката все още очаква окончателно одобрение от американските власти. Според Financial Times процесът е забавен заради междуведомствени проверки, в които участват Съветът за национална сигурност, Държавният департамент и Министерството на енергетиката.

На 18 септември Министерството на финансите на САЩ удължи до 22 октомври лиценза, позволяващ извършването на определени сделки, свързани с продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“. Така процедурата остава отворена, докато Вашингтон разглежда възможните варианти за бъдещето на активите.