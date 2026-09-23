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Украински Ил-76МД е засечен два пъти над Полша по пътя към Белгия
  Тема: Украйна

Украински Ил-76МД е засечен два пъти над Полша по пътя към Белгия

23 Септември, 2026 11:18 1 382 15

  • полша-
  • белгия-
  • ил-76мд

Военно-транспортният самолет е летял до белгийската база Бовешен, а след кратък престой се е върнал към Украйна

Украински Ил-76МД е засечен два пъти над Полша по пътя към Белгия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински военно-транспортен самолет Ил-76МД е преминал два пъти през полското въздушно пространство на 21 септември - първо на път към Белгия, а по-късно при връщането си към Украйна. Данните са съобщени от полския мониторингов ресурс Polish Military Radar и са цитирани от украинската агенция УНИАН и Defence24, предава News.bg.

Първото засичане е било в 9:18 ч. Самолетът е продължил към авиобазата Бовешен (Beauvechain) в Белгия. След кратък престой Ил-76МД е поел обратно и около 15:38 ч. отново е бил засечен над Полша. Данни от авиационен мониторинг потвърждават присъствието на украински Ил-76МД на летище Бовешен на същата дата.

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Ил-76МД е тежък военно-транспортен самолет, предназначен за превоз на техника, оборудване, големи товари и личен състав. Машината може да превозва около 48 тона товар и е проектирана да оперира и от летища с по-ограничена инфраструктура.

Официална информация за целта на конкретния полет и товара не е публикувана. Затова предположенията, че самолетът е превозвал военно оборудване или други доставки за Украйна, не са потвърдени от властите. Полетът е извършен на фона на засилена активност на полската авиация и системите за наблюдение заради руските въздушни атаки срещу Украйна.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян Пеевски

    26 4 Отговор
    Пренася фурми от Киев за Брюксел.

    11:20 23.09.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    23 3 Отговор
    Превозва консерви за ЕС.🐽

    11:21 23.09.2026

  • 3 Казвал

    16 2 Отговор
    Съм ви - Украйна бомбардира Полша!

    11:22 23.09.2026

  • 4 сюндюк

    21 5 Отговор
    30% от Украйна вече е руска или около 50% от ресурсите им..!

    11:22 23.09.2026

  • 5 Азря

    23 3 Отговор
    Координатите на складчето, където е разтоварил паковете, вече са въведени, утре ще има снимки със зарята.

    11:23 23.09.2026

  • 6 ЛЕ о ПА р Д🐱

    3 9 Отговор
    аре на бас , че имаме кандидат Ленин за президент , и ще гушне 40к еврака?

    11:35 23.09.2026

  • 7 Шопо

    15 11 Отговор
    С помощ от Полша Зеленски може да победи русия, после може да анексира и курилските острови.

    Коментиран от #9, #13

    11:38 23.09.2026

  • 8 БКП

    17 2 Отговор
    Ели Стоянова - това е световна новина, никак не е лесно да си тъпичка и да се чудиш каква глупост да напишеш, а за глупака теми много

    11:39 23.09.2026

  • 9 Не може щото са японски

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Така поне казват японците.

    11:41 23.09.2026

  • 10 незнайко

    12 3 Отговор
    Може ли някой да каже откъде, трябва да мине самолета по права линия за Белгия ? През Полша, Чехия и Германия !
    Каква е тази суматоха ???
    Поляците вече осъзнаха опасноста от УКРАЙНА !!!

    12:18 23.09.2026

  • 11 ……….

    10 3 Отговор
    При всяка война през Полша войски минават първо на изток, после на запад.,

    12:28 23.09.2026

  • 12 Знаещият

    3 0 Отговор
    Въпросът е защо все още лети? До сега трябваше да е за скраб!

    13:04 23.09.2026

  • 13 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Украйна има десетина пъти по малко население от Русия. За да победи , Украйна трябва да нанася над 10 пъти по големи загуби на Русия. Както показват многократните размени на тела, Русия нанася на Украйна 15-20 пъти по-големи загуби. Фактически, Украйна няма никакви шансове да победа.
    Тази война е война до последния украинец.

    Коментиран от #15

    13:11 23.09.2026

  • 14 гост

    3 0 Отговор
    И защо е този барабан...не помагайте на Кремъл.

    13:14 23.09.2026

  • 15 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    До 13 ком - много бодро изказване за скоро фалираща и разпадаща се рузия мишелчо

    13:23 23.09.2026

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