Украински Ил-76МД е засечен два пъти над Полша по пътя към Белгия

Украински военно-транспортен самолет Ил-76МД е преминал два пъти през полското въздушно пространство на 21 септември - първо на път към Белгия, а по-късно при връщането си към Украйна. Данните са съобщени от полския мониторингов ресурс Polish Military Radar и са цитирани от украинската агенция УНИАН и Defence24, предава News.bg.
Първото засичане е било в 9:18 ч. Самолетът е продължил към авиобазата Бовешен (Beauvechain) в Белгия. След кратък престой Ил-76МД е поел обратно и около 15:38 ч. отново е бил засечен над Полша. Данни от авиационен мониторинг потвърждават присъствието на украински Ил-76МД на летище Бовешен на същата дата.
Ил-76МД е тежък военно-транспортен самолет, предназначен за превоз на техника, оборудване, големи товари и личен състав. Машината може да превозва около 48 тона товар и е проектирана да оперира и от летища с по-ограничена инфраструктура.
Официална информация за целта на конкретния полет и товара не е публикувана. Затова предположенията, че самолетът е превозвал военно оборудване или други доставки за Украйна, не са потвърдени от властите. Полетът е извършен на фона на засилена активност на полската авиация и системите за наблюдение заради руските въздушни атаки срещу Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делян Пеевски
11:20 23.09.2026
2 Мими Кучева🐕
11:21 23.09.2026
3 Казвал
11:22 23.09.2026
4 сюндюк
11:22 23.09.2026
5 Азря
11:23 23.09.2026
6 ЛЕ о ПА р Д🐱
11:35 23.09.2026
7 Шопо
Коментиран от #9, #13
11:38 23.09.2026
8 БКП
11:39 23.09.2026
9 Не може щото са японски
До коментар #7 от "Шопо":Така поне казват японците.
11:41 23.09.2026
10 незнайко
Каква е тази суматоха ???
Поляците вече осъзнаха опасноста от УКРАЙНА !!!
12:18 23.09.2026
11 ……….
12:28 23.09.2026
12 Знаещият
13:04 23.09.2026
13 Мишел
До коментар #7 от "Шопо":Украйна има десетина пъти по малко население от Русия. За да победи , Украйна трябва да нанася над 10 пъти по големи загуби на Русия. Както показват многократните размени на тела, Русия нанася на Украйна 15-20 пъти по-големи загуби. Фактически, Украйна няма никакви шансове да победа.
Тази война е война до последния украинец.
Коментиран от #15
13:11 23.09.2026
14 гост
13:14 23.09.2026
15 стоян
До коментар #13 от "Мишел":До 13 ком - много бодро изказване за скоро фалираща и разпадаща се рузия мишелчо
13:23 23.09.2026