Украински Ил-76МД е засечен два пъти над Полша по пътя към Белгия

Украински военно-транспортен самолет Ил-76МД е преминал два пъти през полското въздушно пространство на 21 септември - първо на път към Белгия, а по-късно при връщането си към Украйна. Данните са съобщени от полския мониторингов ресурс Polish Military Radar и са цитирани от украинската агенция УНИАН и Defence24, предава News.bg.

Първото засичане е било в 9:18 ч. Самолетът е продължил към авиобазата Бовешен (Beauvechain) в Белгия. След кратък престой Ил-76МД е поел обратно и около 15:38 ч. отново е бил засечен над Полша. Данни от авиационен мониторинг потвърждават присъствието на украински Ил-76МД на летище Бовешен на същата дата.

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Ил-76МД е тежък военно-транспортен самолет, предназначен за превоз на техника, оборудване, големи товари и личен състав. Машината може да превозва около 48 тона товар и е проектирана да оперира и от летища с по-ограничена инфраструктура.

Официална информация за целта на конкретния полет и товара не е публикувана. Затова предположенията, че самолетът е превозвал военно оборудване или други доставки за Украйна, не са потвърдени от властите. Полетът е извършен на фона на засилена активност на полската авиация и системите за наблюдение заради руските въздушни атаки срещу Украйна.