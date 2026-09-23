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Защо Роберт Фицо говори за риск от общоевропейска война?
  Тема: Украйна

Защо Роберт Фицо говори за риск от общоевропейска война?

23 Септември, 2026 11:06 1 642 47

  • словакия-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • роберт фицо

След изборната победа на "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт словашкият премиер заяви, че се надява управляващите партии в Берлин да не започнат война с Русия, за да отвлекат вниманието от поражението си

Защо Роберт Фицо говори за риск от общоевропейска война? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В реч пред студенти Фицо предупреди, че опасността от общоевропейска война е по-голяма от всякога. Но той не приписва отговорността за това на руския президент Путин. Думите му предизвикаха критики в страната и чужбина.

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Разстоянието от Прешов в Източна Словакия до украинската граница е по-малко от 100 километра. Но слушайки речта на Роберт Фицо, която той изнесе там наскоро пред студенти, човек може да остане с впечатлението, че за словашкия министър-председател Русия сякаш е още по-близо до Словакия. В нея Фицо предупреди, че опасността от общоевропейска война е по-голяма от всякога. Той обаче не приписва отговорността за това на руския президент Владимир Путин, а по-скоро на предполагаемата войнствена реторика в Европа.

"Не искам Словакия да бъде въвлечена във въоръжен конфликт заради някакъв си член 5. Да, ние сме в НАТО. Ценим това. Сътрудничеството и спазването на ангажиментите са важни за нас, но като министър-председател ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че Словакия никога няма да бъде въвлечена във въоръжен конфликт", цитира германската обществена телевизия АРД думите на словашкия премиер.

Фицо заяви, че няма да изпраща словашки войници в бойни мисии под "измислен" претекст. Задължението за взаимопомощ, заложено в член 5 от Договора за НАТО, предвижда и други начини за оказване на помощ на нападнатите държави, уточни още той.

След изборната победа на "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт словашкият премиер заяви, че се надява управляващите партии в Берлин да не започнат война с Русия, за да отвлекат вниманието от поражението си.

Критики и от Чешката република

Словашката опозиция е възмутена – тя определи тази реторика на Фицо като "изключително сериозни изявления". Зузана Местерова от партията "Прогресивна Словакия" дори се обяви за това "Фицо незабавно да замине при партньорите ни и да даде обяснения при закрити врати". При подобна логика Словакия не би могла да разчита на никаква помощ в случай на криза, подчерта още тя.

Президентът на съседна Чехия е обезпокоен: бившият генерал от НАТО Петър Павел смята, че всеки, който говори по този начин, не разбира същността на солидарността.

Словашкият президент Петер Пелегрини – съюзник на Фицо – се разграничава предпазливо. "Тълкувам това като призив да не се провокира Русия, за да не се стигне до нападение срещу партньор от НАТО и да не се налага да изпращаме войски."

От завръщането си в политиката преди три години Фицо е зает с разпространяването на кремълски опорки и демонстрира провокативно поведение. През май той посети Москва за втори път, за да присъства на честванията по повод края на Втората световна война, където беше единственият правителствен ръководител от ЕС. Малка Словакия остава зависима от руските суровини, припомня в тази връзка АРД.

"Един от най-големите производители на боеприпаси в НАТО"

Фицо не присъства на учредителната среща на т.нар. "Карпатска осморка" в Украйна миналата седмица - поради здравословни причини. АРД припомня също така, че той спря държавната военна помощ за Киев, но въпреки това частните доставки на оръжие бележат бум, като някои компании са с частично държавно участие.

Публицистът Едуард Хмелар определя призива на Фицо за повече дипломация като лицемерен. "Кой разви оръжейната индустрия на Словакия? Роберт Фицо. При неговите предшественици износът на оръжие възлизаше на малко над 100 милиона евро. А през 2025 г. беше изнесено оръжие на стойност 2,5 милиарда евро. Днес Словакия е един от най-големите производители на боеприпаси в НАТО", посочва Хмелар.

Русия определено възприема като провокация производството на оръжие от Словакия, допълва експертът по въпросите на сигурността Радован Браник, цитиран от АРД. "Това, което Фицо също не споменава, е, че вече имаме 155 словашки войници, разположени в Латвия, а още 100 ще защитават източния фланг на НАТО срещу Русия в Полша и Румъния." Фицо общува по-скоро със своите избиратели, отколкото с реалността, допълва Браник.

На парламентарните избори след една година Фицо трябва да трепери за своето крехко мнозинство, пише още германската обществена медия.


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Дойчо

    32 5 Отговор
    зелето вкисна, вмириса се. Вони, не се трай.

    Коментиран от #33

    11:09 23.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ъперкът

    24 1 Отговор
    Пропадната също се разтресе, бълва мълнии от собственото си поражение.

    11:10 23.09.2026

  • 4 СВЕСТНИТЕ У НАС СЧИТАТ ЗА ЛУДИ

    26 6 Отговор
    ГЛУПЕЦЪТ ВРЕДОМ ВСЕКИ ПОЧИТА-ТОВА Е БОТЕВ.ФИЦО Е УМЕН МЪЖ , ДРУГИТЕ СА ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ НА БРЮКСЕЛ И ТРЪМП

    Коментиран от #7, #45

    11:11 23.09.2026

  • 5 Защото му плаща

    7 31 Отговор
    Педофила, да ги дрънка такива простотии!
    У йло и КИМ не могат 13 годин да победят една Украйна, 20 ПЪТИ по- малка,..та Европейска Война.
    С кой може педофила даа воюва? С Германия, Турция,Англия, Франция?!?
    Само с бабите, децата и..3 ПЕТИЛЕТКИ с Малая Токмачка )))

    Коментиран от #8, #10, #19, #28

    11:11 23.09.2026

  • 6 Май май

    24 6 Отговор
    На зелето му се иска мащабна война с милиони жертви. Другото са лакърдии

    Коментиран от #37

    11:12 23.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тихо тихо

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Защото му плаща":

    Знаем болестта е тежка… тихо тихо

    Коментиран от #38

    11:14 23.09.2026

  • 9 Я пак бе Дойче

    27 4 Отговор
    Айде пак Д Веле се прави на ударено...Ами то Урсула, Мерц ,Макрон и куп още видни евро бюрократи открито говорят за война с Русия -срок до 2030 г..... Сега ДВ се прави на ущипано и върти-сучи ще изкра марсианците виновни че Фицо казва истините такива каквито са...То за това и на немците взе да им писва-затова и АзГ печели избор след избор...Ама ДВеле ни убеждава,че вали-а не ни заливат с помия...

    Коментиран от #40

    11:14 23.09.2026

  • 10 Защото не ти ли плащат

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "Защото му плаща":

    ...затова тази злоба? Перчема колко пъти победи Иран? Краварите някъде да са победили ? Крадат само, и на теб ти крадат от заплата, пенсия ... Събуди се !

    11:16 23.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЧЕТИ ГОВЕДАРЧЕ

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Нема се сдухваш Петушила":

    ТОВА ПЪК Е ВАЗОВ.А ИНАЧЕ СИ ЧУКЧА ДЕТО Е ПИСАТЕЛ А НЕ ЧИТАТЕЛ

    Коментиран от #35

    11:17 23.09.2026

  • 13 Оня

    2 1 Отговор
    Следващият път...

    11:17 23.09.2026

  • 14 Някой

    19 3 Отговор
    Фицо го простреля 4 пъти един с жена украинка.
    Никой няма правото да ни вкарва в чужда война. Това е престъпление и по НК с 5-15 години затвор за насърчаване - чл 98, раздел 2 предателство и шпионство.
    Всички тук са се клели в парламента да се ръководят само и единствено от интереса на народа - българският.

    Коментиран от #18, #39

    11:19 23.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 фицо Купейкин

    5 13 Отговор
    Щото е агент на КГБ!

    11:21 23.09.2026

  • 17 Опелото

    4 9 Отговор
    Колко повече монголска ЛЕШ, толко по- добре

    11:22 23.09.2026

  • 18 Ние сме ЕС и НАТО

    3 16 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    рублофилите са национални предатели!

    Коментиран от #21, #24

    11:23 23.09.2026

  • 19 Някой

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Защото му плаща":

    4-тие най-големи държави имащи територия в Европа са Русия, Казахстан, Турция и четвърта бе Украйна - вече не, сигурно е Франция. Русия пръсната на 11 часови зони. В крайна викали, че те са руснаците. Сега някъде населението наполовина. Наливани с пари и оръжия от запада от 2014г и подготвени за война - реално в такава.
    Ако бяха паднали веднага, сега щеше да е пъти по-добре за Украйна. Крайният резултат ще е много по-лош за тях. А всичкото започнато от бандеровците самоопределящи се за фашисти, викащи че руснаците трябва да се избият. С издигнат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа още 2010г.

    11:23 23.09.2026

  • 20 Саде минавам тъдява ама да попитам де

    4 9 Отговор
    Тия Пиздоглазите ПЕН деле..у йло и Ким, дъл влезнаа веке у Киев ,ил..оше мляскат Украински КУ ранаги у Донбас?
    За едни 12 надничари лепиларе от МОЧАта питам..

    Коментиран от #36

    11:25 23.09.2026

  • 21 Някой

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ние сме ЕС и НАТО":

    Никога не съм се определял за русофил. Такива като теб ме карат да изглеждам такъв. Фобиите (страхове) са болестно състояние. Русофобия значи страх от руснаци/Русия. Е много ви е страх!
    Тези викащи не на езика на омразата и расизма, ръсят език на омразата и расизъм. Това представлява русофобията. А ние няма изобщо какво да се занимаваме с чужди конфликти, а да гледаме само нашият интерес.

    Коментиран от #25

    11:25 23.09.2026

  • 22 ФАКТ

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Че то остана само":

    Всички помним как киро попа- КГБ то публично се гавреше с фатмако и му набиваше чембере по лисавата фатмашка манерка.
    Хихихихихи

    11:30 23.09.2026

  • 23 Пръц

    4 8 Отговор
    Фицо е един обикновен Костя в словашки вариант.

    11:34 23.09.2026

  • 24 Хи хи

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ние сме ЕС и НАТО":

    Дроновете на Путин наближават, ти готов ли си с бункерчето да се криеш ??

    Коментиран от #26, #43

    11:36 23.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Къде...наближават, пе тушара?!? )))

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Константиновка?!? )))
    Или думаш па ..за Лиса бон, )))

    Коментиран от #31

    11:40 23.09.2026

  • 27 Браво

    7 3 Отговор
    Браво ФИцо! Трябва ни и български Фицо.

    Коментиран от #41

    11:46 23.09.2026

  • 28 Извинете

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Защото му плаща":

    Защо, тогава, се повишават военните разходи?

    Коментиран от #42

    11:47 23.09.2026

  • 29 Евроатлантик

    2 5 Отговор
    Копейката-дегенерат Фицо изпълнява указанията от шефа сифашист в Кремъл (подобно на съсания Чорап ).

    11:50 23.09.2026

  • 30 копейка с чалма

    1 4 Отговор
    А помнин ли 1968г.
    август месец

    11:51 23.09.2026

  • 31 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Къде...наближават, пе тушара?!? )))":

    зеленото жуже каза, че наближават, ти с него ли ще спориш, ааааа ????

    Коментиран от #47

    11:58 23.09.2026

  • 32 Павел Анатольевич Судоплатов:

    1 2 Отговор
    „Бандеровецът е особен вид маниак; прилича на човек и изглежда като един от нас, но ако му пощадиш живота или проявиш съжаление, той в крайна сметка ще убие нечия майка, съпруга или дете. Запомни това. Съжалението ще ти струва скъпо!“

    Коментиран от #44

    12:06 23.09.2026

  • 33 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "На Дойчо":

    не знам какво се е вкиснало в Германия ,но ти смърдиш та се не трае

    12:16 23.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 СЕЛЬОООО

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЧЕТИ ГОВЕДАРЧЕ":

    КОЙ ТИ ВНУШАВА ЧЕ НЕ СИ САМО ПИСАТЕЛ ИЛИ САМ ГО ПРАВИШ??

    12:21 23.09.2026

  • 36 13675

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Саде минавам тъдява ама да попитам де":

    Извинявай, но какъв е този език, че google translate не го разпознава

    Коментиран от #46

    12:23 23.09.2026

  • 37 Бууухахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Май май":

    ТИ ЛИ ЩЕ Я ЗАПОЧНЕШ ТАЗИ ПЪЛНОМАЩАБНА ВОЙНА?

    12:23 23.09.2026

  • 38 Знаем,знаем

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тихо тихо":

    Цялото ти семейство ти пази тишина,верно болестта е тежка.

    12:26 23.09.2026

  • 39 Пръдльооо неизвестен

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Кажи кой с кого ще се бие,че никой нормален не се сеща??

    12:29 23.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Недей бе

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Браво":

    Ще се появи някоя украинка и ще го освитка

    12:39 23.09.2026

  • 42 Просто е

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Извинете":

    ЗАЩОТО ТРЯБВА!

    12:40 23.09.2026

  • 43 Муухахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    Объркала си се,украински са,идват за вас.

    12:42 23.09.2026

  • 44 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Павел Анатольевич Судоплатов:":

    Ами и вие изглеждате като човеци,като един от нас,но какво правите,в Украйна,след като тя не желае да е с вас?Защо биете по жилищни сгради,енергийни и цивилни инфраструктури.От хуманност ли го правите??Или дай да лепнем кавлификациите на противника който не се дава,все ще се намерят балами които да повярват.

    12:53 23.09.2026

  • 45 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "СВЕСТНИТЕ У НАС СЧИТАТ ЗА ЛУДИ":

    Като им думне Зеленски петро и газопровода Фицо и унгареца още ще поумнеят.

    13:19 23.09.2026

  • 46 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "13675":

    Учи български диалекти и тогава се прави на важен

    13:23 23.09.2026

  • 47 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    казал го е Зеленски да ви обостри едната гънка с която се гордеете.

    13:26 23.09.2026

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