Защо Роберт Фицо говори за риск от общоевропейска война?

В реч пред студенти Фицо предупреди, че опасността от общоевропейска война е по-голяма от всякога. Но той не приписва отговорността за това на руския президент Путин. Думите му предизвикаха критики в страната и чужбина.
Разстоянието от Прешов в Източна Словакия до украинската граница е по-малко от 100 километра. Но слушайки речта на Роберт Фицо, която той изнесе там наскоро пред студенти, човек може да остане с впечатлението, че за словашкия министър-председател Русия сякаш е още по-близо до Словакия. В нея Фицо предупреди, че опасността от общоевропейска война е по-голяма от всякога. Той обаче не приписва отговорността за това на руския президент Владимир Путин, а по-скоро на предполагаемата войнствена реторика в Европа.
"Не искам Словакия да бъде въвлечена във въоръжен конфликт заради някакъв си член 5. Да, ние сме в НАТО. Ценим това. Сътрудничеството и спазването на ангажиментите са важни за нас, но като министър-председател ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че Словакия никога няма да бъде въвлечена във въоръжен конфликт", цитира германската обществена телевизия АРД думите на словашкия премиер.
Фицо заяви, че няма да изпраща словашки войници в бойни мисии под "измислен" претекст. Задължението за взаимопомощ, заложено в член 5 от Договора за НАТО, предвижда и други начини за оказване на помощ на нападнатите държави, уточни още той.
След изборната победа на "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт словашкият премиер заяви, че се надява управляващите партии в Берлин да не започнат война с Русия, за да отвлекат вниманието от поражението си.
Критики и от Чешката република
Словашката опозиция е възмутена – тя определи тази реторика на Фицо като "изключително сериозни изявления". Зузана Местерова от партията "Прогресивна Словакия" дори се обяви за това "Фицо незабавно да замине при партньорите ни и да даде обяснения при закрити врати". При подобна логика Словакия не би могла да разчита на никаква помощ в случай на криза, подчерта още тя.
Президентът на съседна Чехия е обезпокоен: бившият генерал от НАТО Петър Павел смята, че всеки, който говори по този начин, не разбира същността на солидарността.
Словашкият президент Петер Пелегрини – съюзник на Фицо – се разграничава предпазливо. "Тълкувам това като призив да не се провокира Русия, за да не се стигне до нападение срещу партньор от НАТО и да не се налага да изпращаме войски."
От завръщането си в политиката преди три години Фицо е зает с разпространяването на кремълски опорки и демонстрира провокативно поведение. През май той посети Москва за втори път, за да присъства на честванията по повод края на Втората световна война, където беше единственият правителствен ръководител от ЕС. Малка Словакия остава зависима от руските суровини, припомня в тази връзка АРД.
"Един от най-големите производители на боеприпаси в НАТО"
Фицо не присъства на учредителната среща на т.нар. "Карпатска осморка" в Украйна миналата седмица - поради здравословни причини. АРД припомня също така, че той спря държавната военна помощ за Киев, но въпреки това частните доставки на оръжие бележат бум, като някои компании са с частично държавно участие.
Публицистът Едуард Хмелар определя призива на Фицо за повече дипломация като лицемерен. "Кой разви оръжейната индустрия на Словакия? Роберт Фицо. При неговите предшественици износът на оръжие възлизаше на малко над 100 милиона евро. А през 2025 г. беше изнесено оръжие на стойност 2,5 милиарда евро. Днес Словакия е един от най-големите производители на боеприпаси в НАТО", посочва Хмелар.
Русия определено възприема като провокация производството на оръжие от Словакия, допълва експертът по въпросите на сигурността Радован Браник, цитиран от АРД. "Това, което Фицо също не споменава, е, че вече имаме 155 словашки войници, разположени в Латвия, а още 100 ще защитават източния фланг на НАТО срещу Русия в Полша и Румъния." Фицо общува по-скоро със своите избиратели, отколкото с реалността, допълва Браник.
На парламентарните избори след една година Фицо трябва да трепери за своето крехко мнозинство, пише още германската обществена медия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Дойчо
Коментиран от #33
11:09 23.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ъперкът
11:10 23.09.2026
4 СВЕСТНИТЕ У НАС СЧИТАТ ЗА ЛУДИ
Коментиран от #7, #45
11:11 23.09.2026
5 Защото му плаща
У йло и КИМ не могат 13 годин да победят една Украйна, 20 ПЪТИ по- малка,..та Европейска Война.
С кой може педофила даа воюва? С Германия, Турция,Англия, Франция?!?
Само с бабите, децата и..3 ПЕТИЛЕТКИ с Малая Токмачка )))
Коментиран от #8, #10, #19, #28
11:11 23.09.2026
6 Май май
Коментиран от #37
11:12 23.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тихо тихо
До коментар #5 от "Защото му плаща":Знаем болестта е тежка… тихо тихо
Коментиран от #38
11:14 23.09.2026
9 Я пак бе Дойче
Коментиран от #40
11:14 23.09.2026
10 Защото не ти ли плащат
До коментар #5 от "Защото му плаща":...затова тази злоба? Перчема колко пъти победи Иран? Краварите някъде да са победили ? Крадат само, и на теб ти крадат от заплата, пенсия ... Събуди се !
11:16 23.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЧЕТИ ГОВЕДАРЧЕ
До коментар #7 от "Нема се сдухваш Петушила":ТОВА ПЪК Е ВАЗОВ.А ИНАЧЕ СИ ЧУКЧА ДЕТО Е ПИСАТЕЛ А НЕ ЧИТАТЕЛ
Коментиран от #35
11:17 23.09.2026
13 Оня
11:17 23.09.2026
14 Някой
Никой няма правото да ни вкарва в чужда война. Това е престъпление и по НК с 5-15 години затвор за насърчаване - чл 98, раздел 2 предателство и шпионство.
Всички тук са се клели в парламента да се ръководят само и единствено от интереса на народа - българският.
Коментиран от #18, #39
11:19 23.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 фицо Купейкин
11:21 23.09.2026
17 Опелото
11:22 23.09.2026
18 Ние сме ЕС и НАТО
До коментар #14 от "Някой":рублофилите са национални предатели!
Коментиран от #21, #24
11:23 23.09.2026
19 Някой
До коментар #5 от "Защото му плаща":4-тие най-големи държави имащи територия в Европа са Русия, Казахстан, Турция и четвърта бе Украйна - вече не, сигурно е Франция. Русия пръсната на 11 часови зони. В крайна викали, че те са руснаците. Сега някъде населението наполовина. Наливани с пари и оръжия от запада от 2014г и подготвени за война - реално в такава.
Ако бяха паднали веднага, сега щеше да е пъти по-добре за Украйна. Крайният резултат ще е много по-лош за тях. А всичкото започнато от бандеровците самоопределящи се за фашисти, викащи че руснаците трябва да се избият. С издигнат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа още 2010г.
11:23 23.09.2026
20 Саде минавам тъдява ама да попитам де
За едни 12 надничари лепиларе от МОЧАта питам..
Коментиран от #36
11:25 23.09.2026
21 Някой
До коментар #18 от "Ние сме ЕС и НАТО":Никога не съм се определял за русофил. Такива като теб ме карат да изглеждам такъв. Фобиите (страхове) са болестно състояние. Русофобия значи страх от руснаци/Русия. Е много ви е страх!
Тези викащи не на езика на омразата и расизма, ръсят език на омразата и расизъм. Това представлява русофобията. А ние няма изобщо какво да се занимаваме с чужди конфликти, а да гледаме само нашият интерес.
Коментиран от #25
11:25 23.09.2026
22 ФАКТ
До коментар #15 от "Че то остана само":Всички помним как киро попа- КГБ то публично се гавреше с фатмако и му набиваше чембере по лисавата фатмашка манерка.
Хихихихихи
11:30 23.09.2026
23 Пръц
11:34 23.09.2026
24 Хи хи
До коментар #18 от "Ние сме ЕС и НАТО":Дроновете на Путин наближават, ти готов ли си с бункерчето да се криеш ??
Коментиран от #26, #43
11:36 23.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Къде...наближават, пе тушара?!? )))
До коментар #24 от "Хи хи":ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Константиновка?!? )))
Или думаш па ..за Лиса бон, )))
Коментиран от #31
11:40 23.09.2026
27 Браво
Коментиран от #41
11:46 23.09.2026
28 Извинете
До коментар #5 от "Защото му плаща":Защо, тогава, се повишават военните разходи?
Коментиран от #42
11:47 23.09.2026
29 Евроатлантик
11:50 23.09.2026
30 копейка с чалма
август месец
11:51 23.09.2026
31 Хи хи
До коментар #26 от "Къде...наближават, пе тушара?!? )))":зеленото жуже каза, че наближават, ти с него ли ще спориш, ааааа ????
Коментиран от #47
11:58 23.09.2026
32 Павел Анатольевич Судоплатов:
Коментиран от #44
12:06 23.09.2026
33 А бе
До коментар #1 от "На Дойчо":не знам какво се е вкиснало в Германия ,но ти смърдиш та се не трае
12:16 23.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 СЕЛЬОООО
До коментар #12 от "ЧЕТИ ГОВЕДАРЧЕ":КОЙ ТИ ВНУШАВА ЧЕ НЕ СИ САМО ПИСАТЕЛ ИЛИ САМ ГО ПРАВИШ??
12:21 23.09.2026
36 13675
До коментар #20 от "Саде минавам тъдява ама да попитам де":Извинявай, но какъв е този език, че google translate не го разпознава
Коментиран от #46
12:23 23.09.2026
37 Бууухахахаха
До коментар #6 от "Май май":ТИ ЛИ ЩЕ Я ЗАПОЧНЕШ ТАЗИ ПЪЛНОМАЩАБНА ВОЙНА?
12:23 23.09.2026
38 Знаем,знаем
До коментар #8 от "Тихо тихо":Цялото ти семейство ти пази тишина,верно болестта е тежка.
12:26 23.09.2026
39 Пръдльооо неизвестен
До коментар #14 от "Някой":Кажи кой с кого ще се бие,че никой нормален не се сеща??
12:29 23.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Недей бе
До коментар #27 от "Браво":Ще се появи някоя украинка и ще го освитка
12:39 23.09.2026
42 Просто е
До коментар #28 от "Извинете":ЗАЩОТО ТРЯБВА!
12:40 23.09.2026
43 Муухахахахаха
До коментар #24 от "Хи хи":Объркала си се,украински са,идват за вас.
12:42 23.09.2026
44 Ха ха ха ха
До коментар #32 от "Павел Анатольевич Судоплатов:":Ами и вие изглеждате като човеци,като един от нас,но какво правите,в Украйна,след като тя не желае да е с вас?Защо биете по жилищни сгради,енергийни и цивилни инфраструктури.От хуманност ли го правите??Или дай да лепнем кавлификациите на противника който не се дава,все ще се намерят балами които да повярват.
12:53 23.09.2026
45 Хи хи хи хи
До коментар #4 от "СВЕСТНИТЕ У НАС СЧИТАТ ЗА ЛУДИ":Като им думне Зеленски петро и газопровода Фицо и унгареца още ще поумнеят.
13:19 23.09.2026
46 Сельооо
До коментар #36 от "13675":Учи български диалекти и тогава се прави на важен
13:23 23.09.2026
47 Ха ха ха ха
До коментар #31 от "Хи хи":казал го е Зеленски да ви обостри едната гънка с която се гордеете.
13:26 23.09.2026