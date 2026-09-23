Защо Роберт Фицо говори за риск от общоевропейска война?

В реч пред студенти Фицо предупреди, че опасността от общоевропейска война е по-голяма от всякога. Но той не приписва отговорността за това на руския президент Путин. Думите му предизвикаха критики в страната и чужбина.

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Разстоянието от Прешов в Източна Словакия до украинската граница е по-малко от 100 километра. Но слушайки речта на Роберт Фицо, която той изнесе там наскоро пред студенти, човек може да остане с впечатлението, че за словашкия министър-председател Русия сякаш е още по-близо до Словакия. В нея Фицо предупреди, че опасността от общоевропейска война е по-голяма от всякога. Той обаче не приписва отговорността за това на руския президент Владимир Путин, а по-скоро на предполагаемата войнствена реторика в Европа.

"Не искам Словакия да бъде въвлечена във въоръжен конфликт заради някакъв си член 5. Да, ние сме в НАТО. Ценим това. Сътрудничеството и спазването на ангажиментите са важни за нас, но като министър-председател ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че Словакия никога няма да бъде въвлечена във въоръжен конфликт", цитира германската обществена телевизия АРД думите на словашкия премиер.

Фицо заяви, че няма да изпраща словашки войници в бойни мисии под "измислен" претекст. Задължението за взаимопомощ, заложено в член 5 от Договора за НАТО, предвижда и други начини за оказване на помощ на нападнатите държави, уточни още той.

След изборната победа на "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт словашкият премиер заяви, че се надява управляващите партии в Берлин да не започнат война с Русия, за да отвлекат вниманието от поражението си.

Критики и от Чешката република

Словашката опозиция е възмутена – тя определи тази реторика на Фицо като "изключително сериозни изявления". Зузана Местерова от партията "Прогресивна Словакия" дори се обяви за това "Фицо незабавно да замине при партньорите ни и да даде обяснения при закрити врати". При подобна логика Словакия не би могла да разчита на никаква помощ в случай на криза, подчерта още тя.

Президентът на съседна Чехия е обезпокоен: бившият генерал от НАТО Петър Павел смята, че всеки, който говори по този начин, не разбира същността на солидарността.

Словашкият президент Петер Пелегрини – съюзник на Фицо – се разграничава предпазливо. "Тълкувам това като призив да не се провокира Русия, за да не се стигне до нападение срещу партньор от НАТО и да не се налага да изпращаме войски."

От завръщането си в политиката преди три години Фицо е зает с разпространяването на кремълски опорки и демонстрира провокативно поведение. През май той посети Москва за втори път, за да присъства на честванията по повод края на Втората световна война, където беше единственият правителствен ръководител от ЕС. Малка Словакия остава зависима от руските суровини, припомня в тази връзка АРД.

"Един от най-големите производители на боеприпаси в НАТО"

Фицо не присъства на учредителната среща на т.нар. "Карпатска осморка" в Украйна миналата седмица - поради здравословни причини. АРД припомня също така, че той спря държавната военна помощ за Киев, но въпреки това частните доставки на оръжие бележат бум, като някои компании са с частично държавно участие.

Публицистът Едуард Хмелар определя призива на Фицо за повече дипломация като лицемерен. "Кой разви оръжейната индустрия на Словакия? Роберт Фицо. При неговите предшественици износът на оръжие възлизаше на малко над 100 милиона евро. А през 2025 г. беше изнесено оръжие на стойност 2,5 милиарда евро. Днес Словакия е един от най-големите производители на боеприпаси в НАТО", посочва Хмелар.

Русия определено възприема като провокация производството на оръжие от Словакия, допълва експертът по въпросите на сигурността Радован Браник, цитиран от АРД. "Това, което Фицо също не споменава, е, че вече имаме 155 словашки войници, разположени в Латвия, а още 100 ще защитават източния фланг на НАТО срещу Русия в Полша и Румъния." Фицо общува по-скоро със своите избиратели, отколкото с реалността, допълва Браник.

На парламентарните избори след една година Фицо трябва да трепери за своето крехко мнозинство, пише още германската обществена медия.