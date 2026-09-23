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Atlantic Council: Русия може да се изправи пред удари по инфраструктурата през зимата
  Тема: Украйна

Atlantic Council: Русия може да се изправи пред удари по инфраструктурата през зимата

23 Септември, 2026 16:36 930 23

  • русия-
  • украйна-
  • инфраструктура-
  • зима-
  • удари

Украйна се подготвя за нов сезон на руски атаки срещу енергетиката, но според анализ на Atlantic Council Киев може да засили ударите по руски обекти

Atlantic Council: Русия може да се изправи пред удари по инфраструктурата през зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна се подготвя за поредната тежка зима на фона на очаквани руски атаки срещу енергийната инфраструктура. В същото време Москва може да се окаже изправена пред ответни украински удари по инфраструктурата си, пише Atlantic Council, предава News.bg.

След четири зими, белязани от руски атаки срещу електроенергийни и отоплителни съоръжения, украинците отново се запасяват с храна, подготвят генератори и преносими батерии и укрепват критичната инфраструктура. Работи се и по създаването на алтернативни източници на енергия.

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Според анализа огромната територия на Русия създава сериозно предизвикателство за противовъздушната ѝ отбрана. Наличните системи не могат да осигурят пълно покритие на всички потенциални стратегически обекти, което оставя редица уязвими цели.

Авторите посочват и климатичния фактор. Руската зима обикновено е по-дълга и по-студена, което би могло да увеличи последствията за цивилното население при евентуални прекъсвания на електроснабдяването, отоплението или други критични услуги.

Украйна увеличава ударите на руска територия

През 2026 г. Киев засили атаките с далечен обсег срещу руски военни, логистични и енергийни обекти. Сред целите са петролни рафинерии и други съоръжения от енергийната инфраструктура.

В анализа се посочва, че ударите по руската петролна индустрия са допринесли за недостиг на горива в някои части на страната. Авторите определят атаките като част от усилията на Украйна да увеличи натиска върху руската икономика и военна логистика.

Atlantic Council отбелязва и мащабна украинска атака срещу Москва на 20 септември, при която според анализа е била засегната петролна рафинерия в столицата. Тези действия са представени като знак за разширяващия се обсег на украинските способности за удари дълбоко в руска територия.

Москва също се подготвя

В същото време Русия продължава да развива способностите си за атаки срещу украинската енергийна система. Според анализа Москва може да използва предстоящия зимен сезон за засилване на натиска върху критичната инфраструктура на Украйна.

В доклада се твърди, че запасите на Киев от ракети-прехващачи за системите Patriot са ограничени, докато Русия увеличава производството на балистични ракети и реактивни безпилотни апарати. Новите дронове се движат с по-висока скорост от някои по-стари модели, което затруднява противодействието им.

Украйна от своя страна разработва нови средства за противовъздушна отбрана и увеличава производството на ракети-прехващачи преди началото на зимния сезон.

Така предстоящите месеци се очертават като пореден период на натиск върху енергийната инфраструктура и на двете страни, като способността им да защитават ключовите си обекти ще бъде от съществено значение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    28 7 Отговор
    РУСКАТА МЕЧКА ВИНАГИ ИДВА ДА СИ ВЗЕМЕ ТОВА КОЕТО И ПРИНАДЛЕЖИ!

    Коментиран от #7

    16:38 23.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    В 18 часа ще сваляме украинското знаме от Столична община.

    Коментиран от #6

    16:41 23.09.2026

  • 3 Град Козлодуй

    11 18 Отговор
    Санкциите действат, Русия е на колене.
    Слава на зеленски, вечна слава

    Коментиран от #9, #18

    16:43 23.09.2026

  • 4 снн

    9 5 Отговор
    Ето я! Появи се, Чамовата ,,модна икона“! Световните модни подиуми в Париж, Милано и Ню Йорк затаиха дъх, а Белият дом спешно пренаписва държавния си протокол. Нашата вънКАшна министърка Чамовата реши да покори Америка с концептуален гардероб, вдъхновен от дълбините на текстилното отчаяние. Стилът? Ранен следвоенен дефицит с елементи на административна меланхолия... Цветовете са на камуфлаж за склад за картофи – комбинация от престояло кафяво, депресиращо сиво и някакъв неопределен нюанс на нафталин. Какво налага първият ни дипломат да изглежда така, сякаш е обрала скрина на прабаба си секунди преди евакуацията през 1946 година? Тази брошка, вероятно е служила за секретно оръжие по време на Студената война, а чантата ѝ – масивен, правоъгълен кожен сандък. А обувките? О, тези ортопедични платформи в цвят „уморен дъб“! Те не просто стъпват по американска земя, те я пренареждат тектонично, издавайки звук на прогресиращо занаятчийство от миналия век.

    16:44 23.09.2026

  • 5 Гошо

    5 2 Отговор
    Може и да се окаже изправена...ама може и да не се!....Всичко може!

    16:46 23.09.2026

  • 6 Град Козлодуй.

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    България.Българско знаме!

    16:46 23.09.2026

  • 7 Да бе, да

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Шорт":

    Само дето нищо не ипренсдлежи реслно, а от историята знаем, че всеки такъв опит е завършвал с национална катастрофа глад и мизерия за населението и.

    Коментиран от #12

    16:47 23.09.2026

  • 8 последната укра

    9 2 Отговор
    Мо може, понеже има инфраструктура, укрите кат си нямат и няма да се изправят пред такива маловажни проблеми хахахахаха.

    16:47 23.09.2026

  • 9 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    НЕ СЕ ЩУРОСВАЙ БЕ АДАШ! МНОГО ПРИКАЗКИ НА ПАЗАРА!

    16:47 23.09.2026

  • 10 Всеки ден

    8 3 Отговор
    победи на Зеленски и уверения за още много бъдещи такива, от медиите и експертите им.
    Остава само неясно , защо му е притрябвало примирие и замразяване на конфликта за в бъдеще, вместо просто да използва момента и продължи да мачка до пълна победа. От хуманизъм ли?
    Може ли някой тук да ни обясни, щото медиите се ослушват.

    Коментиран от #13

    16:50 23.09.2026

  • 11 Ти да видиш

    11 2 Отговор
    А има ли вероятност Украйна да.... изчезне от картата на света?

    16:51 23.09.2026

  • 12 Атина Палада

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Да бе, да":

    От историята знаем,че на всеки 100 години Запада се опитва да превземе Русия и при всеки опит е със счупени зъби и си ближе раните дълго ..Така и не спряха с тези опити ..

    16:55 23.09.2026

  • 13 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Всеки ден":

    Просто за да пдчертаее разликата между Украйна и Русия и да предразположи света към по-голяма пдкрепа за Украйна.

    16:58 23.09.2026

  • 14 Тити

    2 5 Отговор
    Рашистите даде изчерпали отдавна.

    17:22 23.09.2026

  • 15 Нищо ново

    1 5 Отговор
    Руснаците са свикнали на мизерия.

    17:28 23.09.2026

  • 16 Палеж

    1 6 Отговор
    Русия ще яде много бой през зимата.

    17:30 23.09.2026

  • 17 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    И управляваните офце от нациодиоти да се подготви ,газ няма петрол няма ,Ротшилд потрива доволно ръце ,глад иде .аз си имам дръвца

    17:32 23.09.2026

  • 18 Хихи

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    пий една ракия за септемврийското въстание, което твоите господари крият от историята ...

    17:38 23.09.2026

  • 19 НАПОМНЯНЕ

    3 1 Отговор
    САМО 9 МИНУТИ ,СА НУЖНИ,ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    17:51 23.09.2026

  • 20 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    3 0 Отговор
    УКРАЙНА Е НА СПОМ.ДИШАНЕ ОТ 50 ! ДЪРЖАВИ.
    ДА Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.

    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
    АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    17:53 23.09.2026

  • 21 Григор

    2 1 Отговор
    "Atlantic Council: Русия може да се изправи пред удари по инфраструктурата през зимата"
    Грешка! До зимата всичко ще е приключило!

    Коментиран от #22

    18:09 23.09.2026

  • 22 Да бе, да

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Григор":

    от 2022г. го слушаме това и още се мъчат да превземат Мала Токмачка, а вече е 2026г.

    18:13 23.09.2026

  • 23 РуZнак без крак от СВО

    1 0 Отговор
    Май тази зима ще мръзнем.За ветераните по една ушанка и ватенка.И на това ще се радваме.

    18:32 23.09.2026

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