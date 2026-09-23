"Atlantic Council: Русия може да се изправи пред удари по инфраструктурата през зимата"

Украйна се подготвя за поредната тежка зима на фона на очаквани руски атаки срещу енергийната инфраструктура. В същото време Москва може да се окаже изправена пред ответни украински удари по инфраструктурата си, пише Atlantic Council, предава News.bg.
След четири зими, белязани от руски атаки срещу електроенергийни и отоплителни съоръжения, украинците отново се запасяват с храна, подготвят генератори и преносими батерии и укрепват критичната инфраструктура. Работи се и по създаването на алтернативни източници на енергия.
Според анализа огромната територия на Русия създава сериозно предизвикателство за противовъздушната ѝ отбрана. Наличните системи не могат да осигурят пълно покритие на всички потенциални стратегически обекти, което оставя редица уязвими цели.
Авторите посочват и климатичния фактор. Руската зима обикновено е по-дълга и по-студена, което би могло да увеличи последствията за цивилното население при евентуални прекъсвания на електроснабдяването, отоплението или други критични услуги.
Украйна увеличава ударите на руска територия
През 2026 г. Киев засили атаките с далечен обсег срещу руски военни, логистични и енергийни обекти. Сред целите са петролни рафинерии и други съоръжения от енергийната инфраструктура.
В анализа се посочва, че ударите по руската петролна индустрия са допринесли за недостиг на горива в някои части на страната. Авторите определят атаките като част от усилията на Украйна да увеличи натиска върху руската икономика и военна логистика.
Atlantic Council отбелязва и мащабна украинска атака срещу Москва на 20 септември, при която според анализа е била засегната петролна рафинерия в столицата. Тези действия са представени като знак за разширяващия се обсег на украинските способности за удари дълбоко в руска територия.
Москва също се подготвя
В същото време Русия продължава да развива способностите си за атаки срещу украинската енергийна система. Според анализа Москва може да използва предстоящия зимен сезон за засилване на натиска върху критичната инфраструктура на Украйна.
В доклада се твърди, че запасите на Киев от ракети-прехващачи за системите Patriot са ограничени, докато Русия увеличава производството на балистични ракети и реактивни безпилотни апарати. Новите дронове се движат с по-висока скорост от някои по-стари модели, което затруднява противодействието им.
Украйна от своя страна разработва нови средства за противовъздушна отбрана и увеличава производството на ракети-прехващачи преди началото на зимния сезон.
Така предстоящите месеци се очертават като пореден период на натиск върху енергийната инфраструктура и на двете страни, като способността им да защитават ключовите си обекти ще бъде от съществено значение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорт
Коментиран от #7
16:38 23.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
16:41 23.09.2026
3 Град Козлодуй
Слава на зеленски, вечна слава
Коментиран от #9, #18
16:43 23.09.2026
4 снн
16:44 23.09.2026
5 Гошо
16:46 23.09.2026
6 Град Козлодуй.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":България.Българско знаме!
16:46 23.09.2026
7 Да бе, да
До коментар #1 от "Шорт":Само дето нищо не ипренсдлежи реслно, а от историята знаем, че всеки такъв опит е завършвал с национална катастрофа глад и мизерия за населението и.
Коментиран от #12
16:47 23.09.2026
8 последната укра
16:47 23.09.2026
9 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Град Козлодуй":НЕ СЕ ЩУРОСВАЙ БЕ АДАШ! МНОГО ПРИКАЗКИ НА ПАЗАРА!
16:47 23.09.2026
10 Всеки ден
Остава само неясно , защо му е притрябвало примирие и замразяване на конфликта за в бъдеще, вместо просто да използва момента и продължи да мачка до пълна победа. От хуманизъм ли?
Може ли някой тук да ни обясни, щото медиите се ослушват.
Коментиран от #13
16:50 23.09.2026
11 Ти да видиш
16:51 23.09.2026
12 Атина Палада
До коментар #7 от "Да бе, да":От историята знаем,че на всеки 100 години Запада се опитва да превземе Русия и при всеки опит е със счупени зъби и си ближе раните дълго ..Така и не спряха с тези опити ..
16:55 23.09.2026
13 Ами
До коментар #10 от "Всеки ден":Просто за да пдчертаее разликата между Украйна и Русия и да предразположи света към по-голяма пдкрепа за Украйна.
16:58 23.09.2026
14 Тити
17:22 23.09.2026
15 Нищо ново
17:28 23.09.2026
16 Палеж
17:30 23.09.2026
17 Kaлпазанин
17:32 23.09.2026
18 Хихи
До коментар #3 от "Град Козлодуй":пий една ракия за септемврийското въстание, което твоите господари крият от историята ...
17:38 23.09.2026
19 НАПОМНЯНЕ
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
17:51 23.09.2026
20 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ДА Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
17:53 23.09.2026
21 Григор
Грешка! До зимата всичко ще е приключило!
Коментиран от #22
18:09 23.09.2026
22 Да бе, да
До коментар #21 от "Григор":от 2022г. го слушаме това и още се мъчат да превземат Мала Токмачка, а вече е 2026г.
18:13 23.09.2026
23 РуZнак без крак от СВО
18:32 23.09.2026