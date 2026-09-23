Русия може да не успее да защити всички стратегически обекти от украински балистични ракети

Русия може да се изправи пред сериозно предизвикателство при защитата на стратегическите си обекти при евентуално използване на украински балистични ракети. Това заяви военният анализатор от украинския портал „Милитарний“ Вадим Кушников пред „Украинското радио“, предава News.bg.

По думите му руските системи за противовъздушна и противоракетна отбрана С-300, С-400 и С-500 не са разпределени равномерно на територията на страната. Най-съвременните средства, включително С-500 „Прометей“, са концентрирани основно около Московския регион.

Кушников смята, че развитието на украинската ракетна индустрия може в бъдеще да позволи на Киев да произвежда собствени балистични ракети с възможност за поразяване на цели на руска територия. Според него обаче Русия няма достатъчно противоракетни системи, за да осигури плътна защита на всички стратегически обекти в огромната си територия.

Точният брой на руските комплекси С-300 и С-400 не е публично известен. Анализаторът предупреждава, че данните от открити източници могат да бъдат подвеждащи, тъй като понякога се посочват отделни пускови установки, а друг път – цели комплекси с радари, командни пунктове и ракети-прехващачи.

Според Кушников сателитни изображения показват прехвърляне на руски системи за противовъздушна отбрана от отдалечени райони към позиции в европейската част на страната и в близост до фронта. По думите му сред преместените подразделения има и такива от Далечния изток и Далечния север.

Най-модерните системи са около Москва

Като допълнителен проблем Кушников посочва запасите от ракети-прехващачи. Той твърди, че през последните години Русия е изразходвала значителна част от тях, включително за системите С-400.

Най-новите С-500 „Прометей“, оборудвани с ракети-прехващачи 77Н6-Н и 77Н6-Н1, според него са съсредоточени в Московския регион и са част от защитата на столицата.

Това означава, че макар Русия да разполага със способности за противодействие на балистични ракети, защитата не е еднаква във всички части на страната, смята анализаторът.

Украйна също има сериозни препятствия

Кушников отбелязва, че създаването на собствена украинска балистична ракета е сложна задача. Сред основните пречки той посочва руските удари по производствени мощности, както и необходимостта от разработване и производство на специфични компоненти, включително ракетни двигатели с твърдо гориво и системи за насочване.

Допълнително предизвикателство би било увеличаването на производството. Дори при успешна разработка на ракета, според него Киев ще трябва да изгради капацитет за производство на достатъчно количество, за да може системата да бъде използвана регулярно.

Кушников посочва, че много ще зависи и от способността на Украйна да получава разузнавателна информация и да развива собствените си технологии. Той отбелязва, че балистичните ракети се движат с много висока скорост и изискват сложни технологии за управление и насочване.

Така според анализа на Кушников и двете страни са изправени пред ограничения – Русия при разпределението и запасите на противоракетните си системи, а Украйна при разработването и мащабирането на собствено балистично оръжие.