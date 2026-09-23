Русия може да не успее да защити всички стратегически обекти от украински балистични ракети

Русия може да се изправи пред сериозно предизвикателство при защитата на стратегическите си обекти при евентуално използване на украински балистични ракети. Това заяви военният анализатор от украинския портал „Милитарний“ Вадим Кушников пред „Украинското радио“, предава News.bg.
По думите му руските системи за противовъздушна и противоракетна отбрана С-300, С-400 и С-500 не са разпределени равномерно на територията на страната. Най-съвременните средства, включително С-500 „Прометей“, са концентрирани основно около Московския регион.
Кушников смята, че развитието на украинската ракетна индустрия може в бъдеще да позволи на Киев да произвежда собствени балистични ракети с възможност за поразяване на цели на руска територия. Според него обаче Русия няма достатъчно противоракетни системи, за да осигури плътна защита на всички стратегически обекти в огромната си територия.
Точният брой на руските комплекси С-300 и С-400 не е публично известен. Анализаторът предупреждава, че данните от открити източници могат да бъдат подвеждащи, тъй като понякога се посочват отделни пускови установки, а друг път – цели комплекси с радари, командни пунктове и ракети-прехващачи.
Според Кушников сателитни изображения показват прехвърляне на руски системи за противовъздушна отбрана от отдалечени райони към позиции в европейската част на страната и в близост до фронта. По думите му сред преместените подразделения има и такива от Далечния изток и Далечния север.
Най-модерните системи са около Москва
Като допълнителен проблем Кушников посочва запасите от ракети-прехващачи. Той твърди, че през последните години Русия е изразходвала значителна част от тях, включително за системите С-400.
Най-новите С-500 „Прометей“, оборудвани с ракети-прехващачи 77Н6-Н и 77Н6-Н1, според него са съсредоточени в Московския регион и са част от защитата на столицата.
Това означава, че макар Русия да разполага със способности за противодействие на балистични ракети, защитата не е еднаква във всички части на страната, смята анализаторът.
Украйна също има сериозни препятствия
Кушников отбелязва, че създаването на собствена украинска балистична ракета е сложна задача. Сред основните пречки той посочва руските удари по производствени мощности, както и необходимостта от разработване и производство на специфични компоненти, включително ракетни двигатели с твърдо гориво и системи за насочване.
Допълнително предизвикателство би било увеличаването на производството. Дори при успешна разработка на ракета, според него Киев ще трябва да изгради капацитет за производство на достатъчно количество, за да може системата да бъде използвана регулярно.
Кушников посочва, че много ще зависи и от способността на Украйна да получава разузнавателна информация и да развива собствените си технологии. Той отбелязва, че балистичните ракети се движат с много висока скорост и изискват сложни технологии за управление и насочване.
Така според анализа на Кушников и двете страни са изправени пред ограничения – Русия при разпределението и запасите на противоракетните си системи, а Украйна при разработването и мащабирането на собствено балистично оръжие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Може , ще
16:26 23.09.2026
3 хаха
16:26 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фен
Коментиран от #43
16:28 23.09.2026
6 Дън Бай
Коментиран от #9, #18
16:28 23.09.2026
7 Шорт
16:30 23.09.2026
8 Дън Бай
16:30 23.09.2026
9 Кретен
До коментар #6 от "Дън Бай":А нещо по темата?
16:31 23.09.2026
10 Град Козлодуй.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те това е добра новина!
16:31 23.09.2026
11 Българин
16:33 23.09.2026
12 Тва..."може да не успее"...
Тия нещастни мякащи монголья са напълно БЕЗПОМОЩНИ!
АааааааХахахаха
Цел Свет е наясно! Оти мислите.. у йло Избега посред нощ само по прашки от некаков ГОТВАЧ?
А ?? АааааааХахахаха
П едофило... уйде
АааааааХахахаха
Коментиран от #20
16:35 23.09.2026
13 Ели, отново си на върха на
16:35 23.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А украйната
Коментиран от #40
16:37 23.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Розовото пони зеля
До коментар #14 от "Соломон":Ааааа Мала Токмачка вече я забравихме ве, сега укрите ядем големия токмак хахаахахаха.
16:39 23.09.2026
18 Соломон
До коментар #6 от "Дън Бай":То по същата логика може да питаш колко от оцелелите от германски плен са се върнали по родните места. И нямам предвид колко са оцелели. Защото всички оцелели от плен са настанени в лагери за да им по хубаво че са оцелели
16:40 23.09.2026
19 Боби Баламата
Що монголите от 23 ядрени Републики, Фюрера педофил и Ким ГАЗО... вече 13 год не МОГАТ да победят една държавица 20 ПЪТИ по- малка, без оръжие, пари, Авиация, подводници, корабли, флот, космически измишльотини , крилати и балистични ракети?!?
Я некой Без- казармен надничар а ни обясни
Коментиран от #31, #42
16:40 23.09.2026
20 би ли казал кой пусна тази опорка,
До коментар #12 от "Тва..."може да не успее"...":защото няма грам истина в нея. Путин при опита за метеж на Пригожин си бе в Москва и никъде не е мърдал, а готвача го сготвиха фламбе във въздуха на 12 000 м, та нищо не остана от него.
Коментиран от #34
16:40 23.09.2026
21 Kaто знам какво им е ПВО-то
Коментиран от #30
16:42 23.09.2026
22 Сю Лей Ман
До коментар #14 от "Соломон":Ще го свалят, а дръжката ще ти я набият в ивицата Газа.
Коментиран от #29
16:42 23.09.2026
23 Последния Софиянец
16:42 23.09.2026
24 Антирашист 4604
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дайте да дадете ! Носиси я сам,и гледай даможеш с нея да прехвърлиш въжето през някой клон ! Родина нямаш ли ,та съдействаш на рашистите ?
Коментиран от #44
16:42 23.09.2026
25 Ехааааааа
Тук у виж наркомана амен ще спечели войната !!!!!!!!
16:43 23.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ели, отново си на върха на
. А, Русия е с ешалонирана отбрана на ПВО и може да ес справи в 98% от случаите с прехващане и унищожаване на балистиката на противниковата страна,защото има средствата и възможностите да го направи.
16:43 23.09.2026
28 Не минава ден без
Остава само неясно , защо му е притрябвало примирие, а просто не използва момента и продължи да мачка до пълна победа.
Може ли някоя ко пейка тук да ни обясни, щото медиите се ослушват.
16:43 23.09.2026
29 Соломон
До коментар #22 от "Сю Лей Ман":Първо от Газа ти
16:43 23.09.2026
30 Украинска пилотирана ракета
До коментар #21 от "Kaто знам какво им е ПВО-то":И откъде знаеш? През последните няколко години има много нови разработки.
16:44 23.09.2026
31 Е щом
До коментар #19 от "Боби Баламата":си признаваш че си баланс можеш да питаш...
16:44 23.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Може
16:47 23.09.2026
38 По-важния въпрос
16:48 23.09.2026
39 Ели ти стана по бетер от мара
16:48 23.09.2026
40 След това
До коментар #15 от "А украйната":няма да има нужда!
16:49 23.09.2026
41 Неразбрал
16:50 23.09.2026
42 Понеже си се нарекъл
До коментар #19 от "Боби Баламата":баламата, то и не виждам смисъл да ти се обяснява каквото и да е. Ще ти кажа, че последните 2 месеца руснаците се активизираха леко и WCкрайна потъна във всяко едно отношение. Нито логистика, нито излаз на Черно море, нито енергийни мощности, нито икономика абсолютно нищо нямат и преживяването им зимата е под голям въпрос, защото въобще не е сигурно дали въобще ще съществува като държава на картата на света. В момента укро силите са съсредоточени на едно единствено направление, а на другите губят главоломно както територия така и личен състав, който и без това го няма никакъв. Уж на Лиман нещо се пънат и са струпали най-елитните си сили и резерви,но всичко отива на украинско варено от кадрите от ТГ. Да не говорим в Харковска област на Волчанското направление където 10 батальона са в чувала и върви зачистка, вчера 30 uкrо pиtека ги даваха с вързани очи вързани като пилци ги водеха двама руски десантника.
Коментиран от #47
16:57 23.09.2026
43 не може да бъде
До коментар #5 от "Фен":Точно това се случва и за мен е напълно неразбираемо защо Зеленски и коалицията на желаещите продължават да се инатят!?Без съмнение някакви балистични ракети могат да нанесат големи щети на различни стратегически инфраструктурни обект -особено тия които са в частни ръце -НПЗ разни предприятия супермаркети и т.н -и собствениците им не са осъзнали още че и те трябва да вземат някакви предпазни мерки- няма такова ПВО което да е достатъчно необходими са и други предпазни мерки!?Но докато Украйна получи такива ракети Русия ще унищожи всичко ценно което е построено от времето на СССР -пиша така защото държавата Украйна не е построила нищо ценно или стойностно за 35 г--почти като нас!?А отделно армията и се топи като пролетен сняг -ето вижте напр-т.н Резниковски котел /край Харков/ за когото в нашите медии няма нито дума а там са обкръжени от 1700 до 2000 души!??.Руската медия Аргументы и Факты пише че всекидневно в този котел умират около 40-50 украински войници и според тях там вече са убити около 600 !?
Коментиран от #46, #52
16:57 23.09.2026
44 А, ти кво си ръгнал да
До коментар #24 от "Антирашист 4604":защитаваш укро наzzисти бе цър вул садран. Що се отнася до родината, имах такава но тя изчезна на 10.11.1989г. Сега съществувам на една територия и нищо повече. В Родината съм се клел да я браня и с живота си,но за територия и капка кръв и сълза няма да пролея.
Коментиран от #45, #49, #50
17:03 23.09.2026
45 Справедлив
До коментар #44 от "А, ти кво си ръгнал да":Нека да ходят да защитават парите на Пеевски, Бойко и т.н. евроатлантици.
17:09 23.09.2026
46 Една поправка,че там
До коментар #43 от "не може да бъде":Путин каза, че се намират 10 батальона,като най-малката численост на батальона е 300 калпака до 1200. При това значи в котела са между 3000 и 12 000 калпака и то от елитните укро военни и наемници. А големияу чувал се дели на няколко по-малки чувала вътре и от тези малките идват тези ежедневни жертви,като цяло общо там са доста повече. Вчера са се предали 30 укро питека и наемника от различни държави.
17:12 23.09.2026
47 Боби Баламата
До коментар #42 от "Понеже си се нарекъл":Питам защо ( и кога)..23 монголски ядрени Републики, Фюрера педофил и Ким ГАЗО ше победят една Украйна!
Не ми пробутвай г ЕЙ фантазии!
Парад на педофила и Ким в КИЕВ,...КОГА?
17:44 23.09.2026
48 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ДА Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
17:54 23.09.2026
49 Антирашист 4603
До коментар #44 от "А, ти кво си ръгнал да":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за критериите за фашистка държава !
Коментиран от #51
17:57 23.09.2026
50 Антирашист 4604
До коментар #44 от "А, ти кво си ръгнал да":Да припомня ,пусин отмени честванията на воср през 2009г . До там с болшевизъм и комунизъм !
18:04 23.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дън Бай
До коментар #43 от "не може да бъде":И аз това се опитах да обясня в началото, но ...
18:21 23.09.2026