Първият сняг в Сърбия падна преди началото на есента

Преди есенното равноденствие в Сърбия падна първият сняг, предават местните медии, цитирани от БТА.
Снегът се появи вчера по най-високите части на планините Голия и Копаоник в югозападната част на страната.
След ясна сутрин и температура от 1°C на Копаоник вчера до обяд беше 5 градуса, а след 14:00 часа местно време започна да вали обилен сняг и температурата падна до 1°C.
На въпрос от РТС как обяснява факта, че само ден преди началото на есента е регистрирана снежна покривка, метеорологът Неделко Тодорович отговори, че метеорологичните условия не следват стриктно астрономическия календар.
Тодорович каза, че температурите в цяла Сърбия постепенно ще се понижават през следващия период.
„В метеорологията и климатологията броим септември като първия есенен месец. Декември е първият зимен месец, а сняг вали обичайно в края на ноември“, обясни Тодорович, добавяйки, че разликата в средната температура в климата в Сърбия е десет градуса, което прави подобни колебания очаквани.
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15:24 23.09.2026
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15:46 23.09.2026