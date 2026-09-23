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Първият сняг в Сърбия падна преди началото на есента

Първият сняг в Сърбия падна преди началото на есента

23 Септември, 2026 15:20 712 2

  • снеговалеж-
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Температурите в цяла Сърбия постепенно ще се понижават през следващия период

Първият сняг в Сърбия падна преди началото на есента - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди есенното равноденствие в Сърбия падна първият сняг, предават местните медии, цитирани от БТА.

Снегът се появи вчера по най-високите части на планините Голия и Копаоник в югозападната част на страната.

След ясна сутрин и температура от 1°C на Копаоник вчера до обяд беше 5 градуса, а след 14:00 часа местно време започна да вали обилен сняг и температурата падна до 1°C.

На въпрос от РТС как обяснява факта, че само ден преди началото на есента е регистрирана снежна покривка, метеорологът Неделко Тодорович отговори, че метеорологичните условия не следват стриктно астрономическия календар.

Тодорович каза, че температурите в цяла Сърбия постепенно ще се понижават през следващия период.

„В метеорологията и климатологията броим септември като първия есенен месец. Декември е първият зимен месец, а сняг вали обичайно в края на ноември“, обясни Тодорович, добавяйки, че разликата в средната температура в климата в Сърбия е десет градуса, което прави подобни колебания очаквани.


Сърбия
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