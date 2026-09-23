DeepState: Украйна си връща позиции край Купянск, Русия превзе село край Краматорск

Украинските сили са постигнали локални успехи в районите на Купянск и Доброполе, докато руските войски са напреднали по Краматорското направление. Това показват последните данни на украинския аналитичен проект DeepState, който следи развитието на бойните действия, предава News.bg.
Според DeepState украинските военни са прочистили позиции в района на село Торецкое в Донецка област, разположено между Константиновка и Доброполе.
На Купянското направление украинските сили са възстановили контрола в района на село Западне в Харковска област. По данни на анализаторите операцията е свързана с подразделения на 2-ри корпус на Националната гвардия „Хартия“. Украинските сили са си върнали и контрол над горски участъци южно от селото и са изтласкали руски подразделения на изток.
В същото време DeepState съобщава за руски напредък в Донецка област. Според актуализираната карта руските сили са поели контрол над село Маркове, част от Константиновската градска община в Краматорски район, и са напреднали в района на съседното село Фьодоровка.
Данните от картата на DeepState отразяват динамична ситуация на фронта и могат да бъдат променяни при постъпване на нова информация. Към момента съобщенията за посочените промени са представени като оценки на аналитичния проект, а не като независимо потвърдени от всички страни в конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
15:25 23.09.2026
2 честен ционист
15:52 23.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 арбалета 🎯
15:58 23.09.2026
5 Сандо
Коментиран от #15
15:58 23.09.2026
6 Потвърдено
15:59 23.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иванов
16:00 23.09.2026
9 Към Крематорск
16:01 23.09.2026
10 ХиХИ
Коментиран от #12
16:02 23.09.2026
11 14/88
върнете се назад и четете
ама що ме изтрихтеИбаннахтбе
16:04 23.09.2026
12 Киев за два дня
До коментар #10 от "ХиХИ":Последният генерал превзел Купянск за трети път запя мощно в хора на Кобзон.
16:06 23.09.2026
13 Дълбока държава
16:08 23.09.2026
14 Връщане
по 1000 рубли/литър. В Крим съм.
16:10 23.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 онзи
16:12 23.09.2026
17 Капейчо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Отивай, Манол те чака.
16:13 23.09.2026
18 Бай Ганьо
16:14 23.09.2026
19 Украйна нищо не си връща
16:16 23.09.2026
20 Мижи а те лажем
Z еките в моксель открито обвиняват Без казармения педофил и Гера симав във ЛЪЖИ!!
Хехехехехехе
Де факто, фронтовата линия минавала на 20 км от показваните измишльотини по кремля ТВ!!
Превземали "..села които от...40 год..не съществуват!! Хехехехехехе
16:16 23.09.2026
21 Миризлив руски палячо-крепостен
16:18 23.09.2026