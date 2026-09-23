DeepState: Украйна си връща позиции край Купянск, Русия превзе село край Краматорск

Украинските сили са постигнали локални успехи в районите на Купянск и Доброполе, докато руските войски са напреднали по Краматорското направление. Това показват последните данни на украинския аналитичен проект DeepState, който следи развитието на бойните действия, предава News.bg.

Според DeepState украинските военни са прочистили позиции в района на село Торецкое в Донецка област, разположено между Константиновка и Доброполе.

На Купянското направление украинските сили са възстановили контрола в района на село Западне в Харковска област. По данни на анализаторите операцията е свързана с подразделения на 2-ри корпус на Националната гвардия „Хартия“. Украинските сили са си върнали и контрол над горски участъци южно от селото и са изтласкали руски подразделения на изток.

В същото време DeepState съобщава за руски напредък в Донецка област. Според актуализираната карта руските сили са поели контрол над село Маркове, част от Константиновската градска община в Краматорски район, и са напреднали в района на съседното село Фьодоровка.

Данните от картата на DeepState отразяват динамична ситуация на фронта и могат да бъдат променяни при постъпване на нова информация. Към момента съобщенията за посочените промени са представени като оценки на аналитичния проект, а не като независимо потвърдени от всички страни в конфликта.