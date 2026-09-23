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DeepState: Украйна си връща позиции край Купянск, Русия превзе село край Краматорск
  Тема: Украйна

DeepState: Украйна си връща позиции край Купянск, Русия превзе село край Краматорск

23 Септември, 2026 15:50 670 21

  • украйна-
  • русия-
  • позиции-
  • краматорск

Украинските сили са провели операции край Торецкое и са възстановили контрол близо до Западне, докато руските войски са напреднали при Маркове и Фьодоровка

DeepState: Украйна си връща позиции край Купянск, Русия превзе село край Краматорск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са постигнали локални успехи в районите на Купянск и Доброполе, докато руските войски са напреднали по Краматорското направление. Това показват последните данни на украинския аналитичен проект DeepState, който следи развитието на бойните действия, предава News.bg.

Според DeepState украинските военни са прочистили позиции в района на село Торецкое в Донецка област, разположено между Константиновка и Доброполе.

На Купянското направление украинските сили са възстановили контрола в района на село Западне в Харковска област. По данни на анализаторите операцията е свързана с подразделения на 2-ри корпус на Националната гвардия „Хартия“. Украинските сили са си върнали и контрол над горски участъци южно от селото и са изтласкали руски подразделения на изток.

В същото време DeepState съобщава за руски напредък в Донецка област. Според актуализираната карта руските сили са поели контрол над село Маркове, част от Константиновската градска община в Краматорски район, и са напреднали в района на съседното село Фьодоровка.

Данните от картата на DeepState отразяват динамична ситуация на фронта и могат да бъдат променяни при постъпване на нова информация. Към момента съобщенията за посочените промени са представени като оценки на аналитичния проект, а не като независимо потвърдени от всички страни в конфликта.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 6 Отговор
    Довечера ще сваляме украинското знаме от Столична община.Носете стълби.

    Коментиран от #17

    15:25 23.09.2026

  • 2 честен ционист

    16 3 Отговор
    Смятайте, Купянск има пътища в много по-добро състояние от много софийски квартали.

    15:52 23.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 арбалета 🎯

    18 6 Отговор
    Ако урките не вдигнат белия байрак , зимата ги чака студ и още много бой ...

    15:58 23.09.2026

  • 5 Сандо

    17 6 Отговор
    Особено край Доброполе укрите имат много голям успех - там руснаците им организират поредния чувал,и то черен!Вярвяйте на пропагандата бандеровска,тя пряко ви се отразява на джоба,макар че не всеки го разбира и усеща.

    Коментиран от #15

    15:58 23.09.2026

  • 6 Потвърдено

    10 4 Отговор
    от селянина с колелото!

    15:59 23.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иванов

    16 5 Отговор
    Какво знтачи deep state ??? Дълбоката държава от Краварника сащ . Това ли означава ???

    16:00 23.09.2026

  • 9 Към Крематорск

    5 2 Отговор
    кавалерията напредва бързо !

    16:01 23.09.2026

  • 10 ХиХИ

    2 5 Отговор
    Купянск не беше ли контрата за превземане преди 6 месеца или там стана реконтра?

    Коментиран от #12

    16:02 23.09.2026

  • 11 14/88

    7 3 Отговор
    вече 4 г едно и също село превзема
    върнете се назад и четете

    ама що ме изтрихтеИбаннахтбе

    16:04 23.09.2026

  • 12 Киев за два дня

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "ХиХИ":

    Последният генерал превзел Купянск за трети път запя мощно в хора на Кобзон.

    16:06 23.09.2026

  • 13 Дълбока държава

    6 3 Отговор
    Тиа се майтапят нещо.

    16:08 23.09.2026

  • 14 Връщане

    4 6 Отговор
    Искам да мога да зареждам бензин в русията без да чакам по 12 часа и да плащам
    по 1000 рубли/литър. В Крим съм.

    16:10 23.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 онзи

    2 1 Отговор
    Укрите имат още мнооого да си връщат , а дотогава много пердах ще отнесат .

    16:12 23.09.2026

  • 17 Капейчо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отивай, Манол те чака.

    16:13 23.09.2026

  • 18 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Пак ли са яли боя, миризливите руски смотаняци и палячовци?

    16:14 23.09.2026

  • 19 Украйна нищо не си връща

    0 2 Отговор
    По целият фронт е погром .. (Колко значителна е загубата на три стоманодобивни завода за 15 милиарда долара след руските атаки за икономиката на Украйна? Попитахме Андрий Длигач, професор в Киевския национален университет „Тарас Шевченко“, председател на Advanter Group и съосновател на Центъра за икономическо възстановяване.... човека се разплака и си тръгна)...

    16:16 23.09.2026

  • 20 Мижи а те лажем

    2 0 Отговор
    Монгольята са ми превзели... Дедо ВИЯ! Хехехехехехе
    Z еките в моксель открито обвиняват Без казармения педофил и Гера симав във ЛЪЖИ!!
    Хехехехехехе
    Де факто, фронтовата линия минавала на 20 км от показваните измишльотини по кремля ТВ!!
    Превземали "..села които от...40 год..не съществуват!! Хехехехехехе

    16:16 23.09.2026

  • 21 Миризлив руски палячо-крепостен

    1 0 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    16:18 23.09.2026

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