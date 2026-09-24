СОС гласува бюджета на София за 2026 година

Столичният общински съвет днес гласува проекта за бюджет на София за 2026 година, чиято финансова рамка е около 1,54 млрд. евро. В дневния ред влизат още икономическата рамка на обществения градски транспорт за догодина и изборът на обществен посредник на Столичната община.
Според внесените параметри приоритетите в бюджета са инфраструктурата, изграждането и обновяването на детски градини и училища, както и развитието на градския транспорт. Темите са сред най-важните за следващата финансова година, защото обхващат както ежедневните услуги за столичани, така и големите капиталови проекти.
Къде отиват капиталовите разходи
Председателят на СОС Цветомир Петров посочи, че капиталовите разходи са насочени основно към завършването на метрото, ремонт на улици и подлези, мерки за пътна безопасност и подобряване на чистотата в града. По думите му капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро.
Петров конкретизира, че над 31 милиона евро са предвидени за ремонт на улици и подлези и за пътна безопасност, а около 30 милиона евро са заложени за по-добра чистота на града. Той отбеляза още, че в бюджета има средства и за образователната инфраструктура и детските градини.
Общата стойност на необходимите средства за изпълнение на транспортната задача е близо 330 милиона евро, посочи Петров. Това поставя градския транспорт сред основните разходни пера в бюджета, наред с инвестициите в строителство и поддръжка.
Транспортът и обществен посредник
Освен финансовата рамка на града, СОС ще разгледа и икономическата рамка на обществения градски транспорт за 2026 година. Това е ключов документ за планирането на разходите и организацията на системата, която ежедневно обслужва голяма част от жителите на София.
В същото заседание съветниците трябва да изберат и нов обществен посредник на Столичната община за мандат 2026–2031 година. До финалния етап на процедурата са достигнали четирима кандидати, а изборът изисква квалифицирано мнозинство.
„Ако не бъдат събрани необходимите 41 гласа за някой от кандидатите, процедурата ще започне отначало“, каза Цветомир Петров. Това означава, че назначаването може да се забави, ако нито един претендент не получи необходимата подкрепа в залата.
Със самия вот СОС ще определи не само рамката на основните разходи на София за 2026 година, но и посоката на няколко важни градски политики едновременно. В центъра остават транспортът, инфраструктурата и публичните услуги, които ще се финансират през следващата година.
Източници: БНР Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Магистралата Банкя-Самоков
06:10 24.09.2026
2 Тико
Коментиран от #3
06:35 24.09.2026
3 РеференДуум
До коментар #2 от "Тико":И като отидеш на избори, какво ще стане?
06:41 24.09.2026
4 И нито дума за увеличение
Градини и паркинги, вода нямате, тоалети на обществени места, въпиюща мръсотия,
на какво отгоре ще увеличавате местни данъци с 100%?
Получавате от 8000 до 30 000 лева депутатски
и общински заплати. С 300% увеличение заплати СОС преди три години.
Бюджетни заплати за 5 г. увеличени с 200%.
По 40% на година заплати бюджетници увеличение, сега ми обяснете на кой в частен сектор и пенсии са се увеличили с 40% на година доходите, на никой?
Вие давате ли си сметка, че в презастроени квартали и сгради над 10 г.,
на Запад данъчната оценка започва да пада.
Че на единствено жилище не се увеличават данъци.
Че такса смет е на реално количество смет, или на човек.
Че на второ и трето жилище се вдигат данъци двойно и тройно.
Чудовищен Акт предвид криза и повишение горива, храни, данъци МРЗ, осигуровки, разходи коли, повишени с 200% административни услуги за 5 г., банкови такси, мобилни, парно, ток, води, продукти за хигиена.
100% увеличение стоки и услуги след Ойрото, и 60% увеличение преди Ойрото от 2020 г. при влизане в ойро чакалня.
Зимата хората ще са по площадите.
06:45 24.09.2026
5 Кажете за местни данъци и такси
с тях се увеличават и таксите автоматично. Чудовищно увеличени цени на застраховки, винетки, данъци коли, парно, ток с по 400 лв. сметки 2026 януари, парно, студени, топли води, СИ с 30% върната, 50% увеличения услуги и такси преноси ток и парно, мобилни повишени, храни, горива, дистанционни уреди води и топломери по 500 лв. 250 ойро, такси банки. Пет услуги, данъци, такси осигуровки повишени с по 30 ойро, става сериозна сума от семеен бюджет.Нямате зелени площи, в градинки няма чешми, изпочупени плочи и тротоари, мръсен въздух, изрязани дървета, стари рушащи се сгради с очукани фасади, непродаваеми жилища, заради презастрояване, отнети изложения презастрояване, няма слънце в жилищата от нови сгради. Няма паркинги,места в градини и у-ща.
На обществени места нямате тоалети. В София няма качество на живот, шумов и прахов тормоз, изпочупени настилки от бетоновози, скъсявате живота ни драстично, запушени шахти, открити препълнени контейнери, на Запад ги мият всеки ден и са в подземни помещения.
Само мотриси и автобуси са ви в главите, там са комисионните.
Една причина НЯМАТЕ да увеличавате данъци и такси,
вие трябва да ни плащате за отнети изложения и че живеем в гетото С-я.
Жилищата ни са НЕПРОДАВАЕМИ, поради чудовищно презастрояване купувачите бягат.
07:04 24.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.