СОС гласува бюджета на София за 2026 година

Столичният общински съвет днес гласува проекта за бюджет на София за 2026 година, чиято финансова рамка е около 1,54 млрд. евро. В дневния ред влизат още икономическата рамка на обществения градски транспорт за догодина и изборът на обществен посредник на Столичната община.

Според внесените параметри приоритетите в бюджета са инфраструктурата, изграждането и обновяването на детски градини и училища, както и развитието на градския транспорт. Темите са сред най-важните за следващата финансова година, защото обхващат както ежедневните услуги за столичани, така и големите капиталови проекти.

Къде отиват капиталовите разходи

Председателят на СОС Цветомир Петров посочи, че капиталовите разходи са насочени основно към завършването на метрото, ремонт на улици и подлези, мерки за пътна безопасност и подобряване на чистотата в града. По думите му капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро.

Петров конкретизира, че над 31 милиона евро са предвидени за ремонт на улици и подлези и за пътна безопасност, а около 30 милиона евро са заложени за по-добра чистота на града. Той отбеляза още, че в бюджета има средства и за образователната инфраструктура и детските градини.

Общата стойност на необходимите средства за изпълнение на транспортната задача е близо 330 милиона евро, посочи Петров. Това поставя градския транспорт сред основните разходни пера в бюджета, наред с инвестициите в строителство и поддръжка.

Транспортът и обществен посредник

Освен финансовата рамка на града, СОС ще разгледа и икономическата рамка на обществения градски транспорт за 2026 година. Това е ключов документ за планирането на разходите и организацията на системата, която ежедневно обслужва голяма част от жителите на София.

В същото заседание съветниците трябва да изберат и нов обществен посредник на Столичната община за мандат 2026–2031 година. До финалния етап на процедурата са достигнали четирима кандидати, а изборът изисква квалифицирано мнозинство.

„Ако не бъдат събрани необходимите 41 гласа за някой от кандидатите, процедурата ще започне отначало“, каза Цветомир Петров. Това означава, че назначаването може да се забави, ако нито един претендент не получи необходимата подкрепа в залата.

Със самия вот СОС ще определи не само рамката на основните разходи на София за 2026 година, но и посоката на няколко важни градски политики едновременно. В центъра остават транспортът, инфраструктурата и публичните услуги, които ще се финансират през следващата година.

Източници: БНР Новините