Йотова поиска Български културен институт

Илияна Йотова се обяви за създаване на Български културен институт и заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз без такава институция, съобщи БТА.

В разговор с представители на българската общност в Ню Йорк президентът определи това като „голяма болка“ и подчерта, че страната има 14-вековна история. По думите ѝ бъдещият институт може да има свой филиал и в Ню Йорк.

Среща с българската общност в Ню Йорк

Срещата се е състояла в Генералното консулство на България в Ню Йорк по време на празничен коктейл за Деня на независимостта на България - 22 септември. Събитието е било организирано от Посолството на България във Вашингтон и Генералното консулство на България в Ню Йорк.

Домакини на приема са били временно управляващият посолството Стефка Йовчева и генералният консул Ангел Ангелов. Почетни гости са били още министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Йотова е в Ню Йорк за сесията на ООН

Илияна Йотова е на посещение в Ню Йорк начело на българската делегация за общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. По-рано същия ден тя е произнесла реч от трибуната на организацията.

Идеята за Български културен институт идва на фона на по-широките усилия на България да представя културата си по-видимо зад граница. В изказването си Йотова постави акцент върху това, че страната ни няма собствена подобна мрежа, каквато имат други държави от ЕС.

Ню Йорк е сред най-логичните възможни места за такъв център заради голямата българска общност в града и ролята му като международен дипломатически център. Засега обаче остава политическо намерение, а не обявен конкретен институционален проект.

Срещата с българите в Ню Йорк беше част от програмата на президента в САЩ и съвпадна с отбелязването на националния празник на българската независимост. Именно в този контекст Йотова постави темата за културното присъствие на България извън страната.

Ако бъде създаден, Българският културен институт би се наредил сред инструментите за популяризиране на българския език, култура и история зад граница. Йотова обаче не съобщи срокове или конкретен административен механизъм за учредяването му.

Посещението в Ню Йорк продължава с участието на българската делегация в работата на Общото събрание на ООН, където България е представена на най-високо политическо равнище от вицепрезидента.

Темата за Български културен институт вероятно ще остане част от обществените и дипломатическите дебати у нас, тъй като засяга начина, по който държавата представя националната си култура в чужбина.

Източници: БТА