Йотова поиска Български културен институт

Илияна Йотова се обяви за създаване на Български културен институт и заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз без такава институция, съобщи БТА.
В разговор с представители на българската общност в Ню Йорк президентът определи това като „голяма болка“ и подчерта, че страната има 14-вековна история. По думите ѝ бъдещият институт може да има свой филиал и в Ню Йорк.
Среща с българската общност в Ню Йорк
Срещата се е състояла в Генералното консулство на България в Ню Йорк по време на празничен коктейл за Деня на независимостта на България - 22 септември. Събитието е било организирано от Посолството на България във Вашингтон и Генералното консулство на България в Ню Йорк.
Домакини на приема са били временно управляващият посолството Стефка Йовчева и генералният консул Ангел Ангелов. Почетни гости са били още министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
Йотова е в Ню Йорк за сесията на ООН
Илияна Йотова е на посещение в Ню Йорк начело на българската делегация за общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. По-рано същия ден тя е произнесла реч от трибуната на организацията.
Идеята за Български културен институт идва на фона на по-широките усилия на България да представя културата си по-видимо зад граница. В изказването си Йотова постави акцент върху това, че страната ни няма собствена подобна мрежа, каквато имат други държави от ЕС.
Ню Йорк е сред най-логичните възможни места за такъв център заради голямата българска общност в града и ролята му като международен дипломатически център. Засега обаче остава политическо намерение, а не обявен конкретен институционален проект.
Срещата с българите в Ню Йорк беше част от програмата на президента в САЩ и съвпадна с отбелязването на националния празник на българската независимост. Именно в този контекст Йотова постави темата за културното присъствие на България извън страната.
Ако бъде създаден, Българският културен институт би се наредил сред инструментите за популяризиране на българския език, култура и история зад граница. Йотова обаче не съобщи срокове или конкретен административен механизъм за учредяването му.
Посещението в Ню Йорк продължава с участието на българската делегация в работата на Общото събрание на ООН, където България е представена на най-високо политическо равнище от вицепрезидента.
Темата за Български културен институт вероятно ще остане част от обществените и дипломатическите дебати у нас, тъй като засяга начина, по който държавата представя националната си култура в чужбина.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #6
06:08 24.09.2026
2 Пущиня(к)
06:08 24.09.2026
3 Мара Джамбазовата Патка
06:17 24.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Европеец
До коментар #1 от "Това":Каква е тая щуротия какви са тия институти.... Пурковци сме си ей такива ще си мислех, па да го викат че сме в клубо на богатите... Не знам, от мода не разбирам, ама като гледам това си е чиста петроханска кръстоска с биволица...
06:41 24.09.2026
7 айдаа
Я тая силистренката като Терзиев я изхвърли от столична община
как бързо си намери по добра работа при
БЛаго във варна
06:43 24.09.2026
8 Събирай си багажа и да те няма бабке
06:51 24.09.2026
9 Кгг
06:59 24.09.2026
10 Кунева
07:23 24.09.2026
11 Вале-каро
07:23 24.09.2026