Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Йотова поиска Български културен институт
  Тема: Известни личности

Йотова поиска Български културен институт

24 Септември, 2026 05:59, обновена 24 Септември, 2026 07:41 715 11

  • илияна йотова-
  • български културен институт-
  • ню йорк-
  • българска общност-
  • оон

Президентът заяви в Ню Йорк, че България е единствената държава в ЕС без такава мрежа, и посочи Ню Йорк като възможен филиал.

Йотова поиска Български културен институт - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова се обяви за създаване на Български културен институт и заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз без такава институция, съобщи БТА.

В разговор с представители на българската общност в Ню Йорк президентът определи това като „голяма болка“ и подчерта, че страната има 14-вековна история. По думите ѝ бъдещият институт може да има свой филиал и в Ню Йорк.

Среща с българската общност в Ню Йорк

Срещата се е състояла в Генералното консулство на България в Ню Йорк по време на празничен коктейл за Деня на независимостта на България - 22 септември. Събитието е било организирано от Посолството на България във Вашингтон и Генералното консулство на България в Ню Йорк.

Домакини на приема са били временно управляващият посолството Стефка Йовчева и генералният консул Ангел Ангелов. Почетни гости са били още министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Йотова е в Ню Йорк за сесията на ООН

Илияна Йотова е на посещение в Ню Йорк начело на българската делегация за общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. По-рано същия ден тя е произнесла реч от трибуната на организацията.

Идеята за Български културен институт идва на фона на по-широките усилия на България да представя културата си по-видимо зад граница. В изказването си Йотова постави акцент върху това, че страната ни няма собствена подобна мрежа, каквато имат други държави от ЕС.

Ню Йорк е сред най-логичните възможни места за такъв център заради голямата българска общност в града и ролята му като международен дипломатически център. Засега обаче остава политическо намерение, а не обявен конкретен институционален проект.

Срещата с българите в Ню Йорк беше част от програмата на президента в САЩ и съвпадна с отбелязването на националния празник на българската независимост. Именно в този контекст Йотова постави темата за културното присъствие на България извън страната.

Ако бъде създаден, Българският културен институт би се наредил сред инструментите за популяризиране на българския език, култура и история зад граница. Йотова обаче не съобщи срокове или конкретен административен механизъм за учредяването му.

Посещението в Ню Йорк продължава с участието на българската делегация в работата на Общото събрание на ООН, където България е представена на най-високо политическо равнище от вицепрезидента.

Темата за Български културен институт вероятно ще остане част от обществените и дипломатическите дебати у нас, тъй като засяга начина, по който държавата представя националната си култура в чужбина.

Източници: БТА


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    8 0 Отговор
    Костинбродска мода ли е сакото с остро деколте и блузата под него , приличаща по - скоро на бельо , също ? Решила да каже и тя нещо , както винаги нищо , и поискала.........културен институт в Ню Йорк ?

    Коментиран от #6

    06:08 24.09.2026

  • 2 Пущиня(к)

    6 0 Отговор
    Е, па, начи нема нужда. Така по мое на запомнат, ше кажат: "те, глей ги тие уникати, немат си даже и Български културен институт". И моментално стааме разпознаваеми, даже без чесъна.

    06:08 24.09.2026

  • 3 Мара Джамбазовата Патка

    6 0 Отговор
    Тази на снимката хвърчи нависоко, ама яко падане ще има.

    06:17 24.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Каква е тая щуротия какви са тия институти.... Пурковци сме си ей такива ще си мислех, па да го викат че сме в клубо на богатите... Не знам, от мода не разбирам, ама като гледам това си е чиста петроханска кръстоска с биволица...

    06:41 24.09.2026

  • 7 айдаа

    3 0 Отговор
    нова хранилка за наши хора

    Я тая силистренката като Терзиев я изхвърли от столична община

    как бързо си намери по добра работа при

    БЛаго във варна

    06:43 24.09.2026

  • 8 Събирай си багажа и да те няма бабке

    4 0 Отговор
    Тази кога ще работи нещо освен кражбата

    06:51 24.09.2026

  • 9 Кгг

    1 0 Отговор
    Нямаме държавна детска болница. Срамота тая иска институт. Единствената държава в света без такава болница

    06:59 24.09.2026

  • 10 Кунева

    0 0 Отговор
    Защо Пеевски финансира кампанията на Йотова и как неговите “бизнесмени “ по региони се готвят за изборите на 25 ти октомври ??? Кой стои зад Йотова и та мост ли е между Копринков ,Румен Ралчев и Радев???

    07:23 24.09.2026

  • 11 Вале-каро

    0 0 Отговор
    От така прекрасно поднесената информация някой разбра ли за съдържанието на изказването в ООН?

    07:23 24.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове