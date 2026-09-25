Нетаняху показа пейджър в ООН, припомни операцията срещу "Хизбула"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху показа пейджър от трибуната на Общото събрание на ООН и припомни операцията срещу комуникационни устройства, използвани от „Хизбула“, през септември 2024 г. Речта му в Ню Йорк на 24 септември беше посрещната с напускане на много делегации, а извън сградата на ООН се проведоха масови протести.

„Помните ли пейджърите? „Хизбула“ със сигурност ги помни“, заяви Нетаняху, докато защитаваше действията на Израел срещу групировката, „Хамас“ и Иран. Той представи войната като многоп фронтов конфликт и заяви, че Израел ще продължи да се защитава.

Сблъсък с кмета на Ню Йорк

В речта си Нетаняху директно атакува кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, който преди избирането си заявяваше, че израелският премиер трябва да бъде арестуван при посещение в града. По-късно Мамдани призна, че градските власти нямат правомощия да изпълнят заповедта за арест на Международния наказателен съд, но продължи да настоява федералните власти да действат.

„Господин Мамдани, откакто бяхте избран за кмет, много евреи вече не се чувстват в безопасност в Ню Йорк“, каза Нетаняху. Той обвини кмета, че разпространява обвинения в геноцид и се опитва да попречи на участието му в заседанието на ООН.

„Опитвате се да ме накарате да замълча. Но не можете да ме накарате да замълча. Не можете да накарате истината да замълчи“, заяви израелският премиер.

След речта Мамдани отговори, че Нетаняху е повторил „неоснователни лъжи“, предназначени да оправдаят действията на Израел в Газа. Кметът посочи и заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд през ноември 2024 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Израел отхвърля обвиненията.

Протести и задържания в Манхатън

Стотици демонстранти се събраха в района на ООН и блокираха движението по Първо авеню със седящ протест. Те носеха плакати с послания като „Финансирайте хората, не бомбите“ и скандираха срещу войната в Газа.

Според CBS New York полицейски източници около 100 души са били отведени в ареста. Сред задържаните бяха актрисите Сюзан Сарандън и Хана Айнбайндър, активистката Челси Манинг, комикът Кейлъб Хиърън и членове на градския съвет. Организаторите на протеста заявиха, че броят на задържаните е над 100.

На място имаше и демонстрация в подкрепа на Израел. Двете групи влязоха в словесни конфликти, а на моменти се стигна до физически сблъсъци. Посещението на Нетаняху беше планирано като кратко пътуване до Ню Йорк, след което той трябваше да се върне в Израел още същия ден.

Източници: CBS News, CBS New York, Гардиън