Лавров поиска от ООН разследване на събитията в Буча

Руският външен министър Сергей Лавров е поискал от ООН подробно разследване на събитията в Буча по време на срещата си с генералния секретар на организацията Антониу Гутериш в Ню Йорк. Москва представя случилото се през април 2022 г. като инсценировка, докато Украйна и международни представители поддържат противоположна позиция.

Лавров и Гутериш са обсъдили и регионалните и глобалните последици от конфликта в Украйна, както и работата на португалския дипломат начело на ООН. Вторият мандат на Гутериш приключва в края на 2026 г.

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Русия твърди, че през май Лавров е изпратил на генералния секретар писмо с 12 въпроса за Буча и настоява за достъп до списък на жертвите и за международна проверка. Говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик заяви през септември, че позицията на ООН по случая остава непроменена.

Москва и Техеран настояват за дипломатическо решение

На полето на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН Лавров се е срещнал и с иранския си колега Абас Арагчи. Според руското външно министерство двамата са обсъдили развитието на обстановката около Иран и други актуални международни въпроси.

Москва и Техеран са подчертали, че дипломатическото уреждане е безалтернативно за кризата. В руското съобщение тя е описана като провокирана от „незаконни действия на САЩ и Израел“ – формулировка, която отразява позицията на руската страна.

Министрите са обсъдили и изпълнението на двустранните договорености, постигнати на срещата на президентите на Русия и Иран в Бишкек на 1 септември. Те са сверили графика на планираните контакти между двете държави на различни равнища.

Русия очаква лидерите на Сахел в Москва

Лавров е провел разговори и с външните министри на държавите от Алианса на държавите от Сахел – Нигер, Мали и Буркина Фасо. Той е заявил, че диалогът с обединението се развива интензивно и че по редица направления вече има постигнати резултати.

Русия очаква лидерите на трите държави на третия форум Русия-Африка, който трябва да се проведе в Москва на 28 и 29 октомври. „На срещата очакваме вашите лидери“, е казал Лавров. По думите му допълнителната подготовка за форума ще бъде сред темите на разговорите между Москва и представителите на Алианса.

Източници: Интерфакс, Комерсант, Укринформ