Взривове в Киев, атака с дронове над Воронеж

Серия взривове е чута в Киев по време на въздушна тревога заради заплаха от балистичен удар. Украинската противовъздушна отбрана е действала срещу въздушни цели над столицата, съобщи 24 Канал. По последните данни на украинските власти при атаката са загинали двама души, а осем са пострадали, като четирима от тях са били хоспитализирани.

В Днепровския район е повредена 16-етажна жилищна сграда, а в Подолския район отломки са паднали край родилен дом и са нанесли щети по прозорци и фасада. В Соломенския район е възникнал пожар в складови помещения. Отломки са регистрирани и в други части на града, включително край гаражен кооператив в Оболонския район.

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Тревога и над Воронеж

Във Воронеж и близките райони е била обявена непосредствена опасност от атака с безпилотни летателни апарати. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че дежурните сили на противовъздушната отбрана отблъскват атаката, а информацията за евентуални щети в града се уточнява.

По-късно непосредствената опасност е отменена във всички общини на областта, но общият режим на опасност от атака с дронове е запазен на цялата ѝ територия. Тревогата във Воронежската агломерация и Нововоронеж е била обявена вечерта на 24 септември, като жителите са били призовани да се приберат на закрито и да стоят далеч от прозорците.

Ограничения на полетите в Самара

В летището на Самара са въведени временни ограничения за приемането и изпращането на въздухоплавателни средства. Росавиацията съобщи: „Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“.

Мярката може да доведе до забавяне на пристигащи и излитащи полети, докато ограниченията не бъдат отменени от авиационните власти.

Източници: 24 Канал, Новости Воронежа