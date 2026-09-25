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Взривове в Киев, атака с дронове над Воронеж
  Тема: Украйна

Взривове в Киев, атака с дронове над Воронеж

25 Септември, 2026 04:29 433 3

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  • воронеж-
  • самара-
  • росавиация

В Самара са въведени временни ограничения за приемане и изпращане на самолети. В Киев украинските власти съобщават за жертви и пострадали при нощната атака.

Взривове в Киев, атака с дронове над Воронеж - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия взривове е чута в Киев по време на въздушна тревога заради заплаха от балистичен удар. Украинската противовъздушна отбрана е действала срещу въздушни цели над столицата, съобщи 24 Канал. По последните данни на украинските власти при атаката са загинали двама души, а осем са пострадали, като четирима от тях са били хоспитализирани.

В Днепровския район е повредена 16-етажна жилищна сграда, а в Подолския район отломки са паднали край родилен дом и са нанесли щети по прозорци и фасада. В Соломенския район е възникнал пожар в складови помещения. Отломки са регистрирани и в други части на града, включително край гаражен кооператив в Оболонския район.

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Тревога и над Воронеж

Във Воронеж и близките райони е била обявена непосредствена опасност от атака с безпилотни летателни апарати. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че дежурните сили на противовъздушната отбрана отблъскват атаката, а информацията за евентуални щети в града се уточнява.

По-късно непосредствената опасност е отменена във всички общини на областта, но общият режим на опасност от атака с дронове е запазен на цялата ѝ територия. Тревогата във Воронежската агломерация и Нововоронеж е била обявена вечерта на 24 септември, като жителите са били призовани да се приберат на закрито и да стоят далеч от прозорците.

Ограничения на полетите в Самара

В летището на Самара са въведени временни ограничения за приемането и изпращането на въздухоплавателни средства. Росавиацията съобщи: „Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“.

Мярката може да доведе до забавяне на пристигащи и излитащи полети, докато ограниченията не бъдат отменени от авиационните власти.

Източници: 24 Канал, Новости Воронежа


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бой по укрите

    4 23 Отговор
    долари им омекнат тенджерите на главите.

    Коментиран от #3

    04:38 25.09.2026

  • 2 удри путине да им уврът главите

    4 23 Отговор
    нали се хвалиха как свалят балистичните ракети?

    май, май нищо не са свалили с тоя патриот само се излгат

    04:39 25.09.2026

  • 3 Бой по кратуните кухи

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бой по укрите":

    на копейките

    04:56 25.09.2026