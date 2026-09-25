Взривове в Киев, атака с дронове над Воронеж

Серия взривове е чута в Киев по време на въздушна тревога заради заплаха от балистичен удар. Украинската противовъздушна отбрана е действала срещу въздушни цели над столицата, съобщи 24 Канал. По последните данни на украинските власти при атаката са загинали двама души, а осем са пострадали, като четирима от тях са били хоспитализирани.
В Днепровския район е повредена 16-етажна жилищна сграда, а в Подолския район отломки са паднали край родилен дом и са нанесли щети по прозорци и фасада. В Соломенския район е възникнал пожар в складови помещения. Отломки са регистрирани и в други части на града, включително край гаражен кооператив в Оболонския район.
Тревога и над Воронеж
Във Воронеж и близките райони е била обявена непосредствена опасност от атака с безпилотни летателни апарати. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че дежурните сили на противовъздушната отбрана отблъскват атаката, а информацията за евентуални щети в града се уточнява.
По-късно непосредствената опасност е отменена във всички общини на областта, но общият режим на опасност от атака с дронове е запазен на цялата ѝ територия. Тревогата във Воронежската агломерация и Нововоронеж е била обявена вечерта на 24 септември, като жителите са били призовани да се приберат на закрито и да стоят далеч от прозорците.
Ограничения на полетите в Самара
В летището на Самара са въведени временни ограничения за приемането и изпращането на въздухоплавателни средства. Росавиацията съобщи: „Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“.
Мярката може да доведе до забавяне на пристигащи и излитащи полети, докато ограниченията не бъдат отменени от авиационните власти.
Източници: 24 Канал, Новости Воронежа
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бой по укрите
Коментиран от #3
04:38 25.09.2026
2 удри путине да им уврът главите
май, май нищо не са свалили с тоя патриот само се излгат
04:39 25.09.2026
3 Бой по кратуните кухи
До коментар #1 от "Бой по укрите":на копейките
04:56 25.09.2026