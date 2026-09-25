"Морални страхливци": речта на Нетаняху в полупразната зала

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изнесе реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк в полупразна зала, тъй като преди изказването му десетки дипломати я напуснаха. Когато той застана пред микрофона, се чуха освирквания. Същевременно неговата делегация стана на крака и го аплодира.

Нетаняху определи делегатите, напуснали залата, като "морални страхливци" и поиска, ако в публиката са останали още такива хора, "също да напуснат". Израел защитава много от страните, чиито представители са излезли от залата, посочи той.

Нападението срещу Иран – едно от "най-лесните решения"

Говорейки за военните конфликти, в които страната му участва, израелският министър-председател подчерта: "Ние ще победим, нямаме друг избор".

Нетаняху определи нападението срещу Иран като "едно от най-лесните решения", които някога му се е налагало да взима. "Ако не го бяхме направили, всички щяхме да сме мъртви", заяви той и добави, че очаква иранското ръководство да падне. "Един ден – и този ден може да не е толкова далеч – иранският народ ще бъде свободен."

Израелският премиер припомни, че се е бил зарекъл да не позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие и по думите му това обещание вече е изпълнено. Но доколко ядрената програма на Иран действително е отслабена? По този въпрос Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), разузнавателните служби и експертите имат различни виждания, пише германската обществена телевизия АРД. Така например в несекретен годишен доклад на американските разузнавателни служби се посочва, че липсват доказателства за това Иран да е вземал политическо решение за създаване на ядрена бомба.

Геноцид – "лъжата на века"

По време на речта си Нетаняху защити и войната в Газа. Той отхвърли обвиненията в геноцид като "най-голямата лъжа на века". Израел не е извършил геноцид, а е предотвратил геноцид, настоя той и добави, че ако Израел не беше спрял ислямистката терористична организация Хамас, тя е щяла да продължи да убива.

В тази връзка израелският премиер нападна остро кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, когото определи като "антисемитския кмет на Ню Йорк". Освен това той го обвини, че е опитал да попречи на посещението му в Ню Йорк и да го накара да мълчи. "Е, не можете да ме накарате да мълча. Не можете да накарате истината да мълчи", каза Нетаняху.

Кметът на Ню Йорк призова към протести

И докато израелският премиер говореше пред Общото събрание на ООН, Мамдани съобщи в платформата X, че предната нощ е засадил пред резиденцията си маслиново дръвче заедно с палестинско семейство от Газа. По-късно той заяви, че Нетаняху е "използвал речта си, за да повтори необосновани лъжи, с които се опитва да оправдае геноцида си срещу палестинците". Никаква лъжа не може да промени факта, че срещу Нетаняху има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, каза още кметът на Ню Йорк.

Преди това Мамдани беше призовал хората да протестират срещу Нетаняху и мнозина откликнаха на призива му: по време на речта на израелския лидер около сградата на ООН се събраха много протестиращи, а полицията извърши арести. По информация в медиите сред задържаните са били и актрисите Сюзън Сарандън, Синтия Никсън и Хана Айнбиндер.

Видеообръщение на палестинския президент Абас

Палестинският президент Махмд Абас също се изказа пред Общото събрание, но чрез видеоконферентна връзка, тъй като правителството на САЩ му отказа виза.

В речта си Абас обвини Израел в геноцид и насилствено разселване. Той разкритикува факта, че разпокъсаността на палестинските територии затруднява постигането на решение с две държави – въпреки че миналата година мнозинството в Общото събрание подкрепи именно това решение.

Освен това Абас заяви, че Израел не спазва мирния план от 20 точки, изготвен от Съвета за сигурност на ООН, като отбеляза, че израелски войници продължават да контролират голяма част от ивицата Газа. Той увери, че палестинците са изпълнили ангажиментите си и са провели реформи, а за първи път от 20 години насам в палестинските територии ще се проведат парламентарни избори.

Абас обвини израелското правителство, че се стреми да създаде "Велик Израел" и да унищожи палестинците. Той призова всички страни, които все още не са признали Палестина за държава, да го направят.

Бенямин Нетаняху е обект на международна критика заради начина, по който се водят военните действия в Газа. Войната беше предизвикана от безпрецедентното нападение на Хамас и терористи от други екстремистки организации на 7 октомври 2023, при което бяха убити над 1200 души, а 250 заложници бяха отвлечени от Израел в ивицата Газа. Оттогава, според данни на контролираната от Хамас здравна служба в Газа, са убити над 73 000 палестинци. В статистиката не се прави разграничение между цивилни и въоръжени бойци, уточнява АРД.