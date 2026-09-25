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"Морални страхливци": речта на Нетаняху в полупразната зала
  Тема: Бъдещето на Газа

"Морални страхливци": речта на Нетаняху в полупразната зала

25 Септември, 2026 14:17 814 26

  • бенямин нетаняху-
  • оон-
  • израел-
  • ивицата газа-
  • иран-
  • палестина-
  • зохран мамдани

Той заяви, че нападението срещу Иран е било едно от неговите "най-лесни решения" и нарече обвиненията в геноцид "най-голямата лъжа на века"

"Морални страхливци": речта на Нетаняху в полупразната зала - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изнесе реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк в полупразна зала, тъй като преди изказването му десетки дипломати я напуснаха. Когато той застана пред микрофона, се чуха освирквания. Същевременно неговата делегация стана на крака и го аплодира.

Нетаняху определи делегатите, напуснали залата, като "морални страхливци" и поиска, ако в публиката са останали още такива хора, "също да напуснат". Израел защитава много от страните, чиито представители са излезли от залата, посочи той.

Нападението срещу Иран – едно от "най-лесните решения"

Говорейки за военните конфликти, в които страната му участва, израелският министър-председател подчерта: "Ние ще победим, нямаме друг избор".

Нетаняху определи нападението срещу Иран като "едно от най-лесните решения", които някога му се е налагало да взима. "Ако не го бяхме направили, всички щяхме да сме мъртви", заяви той и добави, че очаква иранското ръководство да падне. "Един ден – и този ден може да не е толкова далеч – иранският народ ще бъде свободен."

Израелският премиер припомни, че се е бил зарекъл да не позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие и по думите му това обещание вече е изпълнено. Но доколко ядрената програма на Иран действително е отслабена? По този въпрос Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), разузнавателните служби и експертите имат различни виждания, пише германската обществена телевизия АРД. Така например в несекретен годишен доклад на американските разузнавателни служби се посочва, че липсват доказателства за това Иран да е вземал политическо решение за създаване на ядрена бомба.

Геноцид – "лъжата на века"

По време на речта си Нетаняху защити и войната в Газа. Той отхвърли обвиненията в геноцид като "най-голямата лъжа на века". Израел не е извършил геноцид, а е предотвратил геноцид, настоя той и добави, че ако Израел не беше спрял ислямистката терористична организация Хамас, тя е щяла да продължи да убива.

В тази връзка израелският премиер нападна остро кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, когото определи като "антисемитския кмет на Ню Йорк". Освен това той го обвини, че е опитал да попречи на посещението му в Ню Йорк и да го накара да мълчи. "Е, не можете да ме накарате да мълча. Не можете да накарате истината да мълчи", каза Нетаняху.

Кметът на Ню Йорк призова към протести

И докато израелският премиер говореше пред Общото събрание на ООН, Мамдани съобщи в платформата X, че предната нощ е засадил пред резиденцията си маслиново дръвче заедно с палестинско семейство от Газа. По-късно той заяви, че Нетаняху е "използвал речта си, за да повтори необосновани лъжи, с които се опитва да оправдае геноцида си срещу палестинците". Никаква лъжа не може да промени факта, че срещу Нетаняху има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, каза още кметът на Ню Йорк.

Преди това Мамдани беше призовал хората да протестират срещу Нетаняху и мнозина откликнаха на призива му: по време на речта на израелския лидер около сградата на ООН се събраха много протестиращи, а полицията извърши арести. По информация в медиите сред задържаните са били и актрисите Сюзън Сарандън, Синтия Никсън и Хана Айнбиндер.

Видеообръщение на палестинския президент Абас

Палестинският президент Махмд Абас също се изказа пред Общото събрание, но чрез видеоконферентна връзка, тъй като правителството на САЩ му отказа виза.

В речта си Абас обвини Израел в геноцид и насилствено разселване. Той разкритикува факта, че разпокъсаността на палестинските територии затруднява постигането на решение с две държави – въпреки че миналата година мнозинството в Общото събрание подкрепи именно това решение.

Освен това Абас заяви, че Израел не спазва мирния план от 20 точки, изготвен от Съвета за сигурност на ООН, като отбеляза, че израелски войници продължават да контролират голяма част от ивицата Газа. Той увери, че палестинците са изпълнили ангажиментите си и са провели реформи, а за първи път от 20 години насам в палестинските територии ще се проведат парламентарни избори.

Абас обвини израелското правителство, че се стреми да създаде "Велик Израел" и да унищожи палестинците. Той призова всички страни, които все още не са признали Палестина за държава, да го направят.

Бенямин Нетаняху е обект на международна критика заради начина, по който се водят военните действия в Газа. Войната беше предизвикана от безпрецедентното нападение на Хамас и терористи от други екстремистки организации на 7 октомври 2023, при което бяха убити над 1200 души, а 250 заложници бяха отвлечени от Израел в ивицата Газа. Оттогава, според данни на контролираната от Хамас здравна служба в Газа, са убити над 73 000 палестинци. В статистиката не се прави разграничение между цивилни и въоръжени бойци, уточнява АРД.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 3 Отговор
    Важното е, че Илюша остана и ръкопляска даже накрая.

    14:19 25.09.2026

  • 2 в полупразната зала

    15 2 Отговор
    Един нацист сам си говореше

    Коментиран от #13

    14:19 25.09.2026

  • 3 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 14 Отговор
    Иран капитулира , между другото

    Коментиран от #22

    14:20 25.09.2026

  • 4 Ъхъ

    20 2 Отговор
    Най-големия жив боклук на света

    Коментиран от #8, #18

    14:21 25.09.2026

  • 5 Алйооооо

    10 0 Отговор
    Нациста Бенямин Нетаняху НЕ е обект на "международна критика" заради начина, по който се водят военните действия в Гаааза А Е ОБЯВЕН за международно издирване за ГЕНОЦИД, военни престъпления и престъпления срещу човечеството от международният трибунал . В сайтовете на Европол и Интерпол също е със червена бюлетина ....

    14:23 25.09.2026

  • 6 Мразим НАТО, ционизма и атлантизма...

    10 1 Отговор
    Никаква лъжа не може да промени факта, че срещу Нетаняху има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, каза още кметът на Ню Йорк.

    Преди това Мамдани беше призовал хората да протестират срещу Нетаняху и мнозина откликнаха на призива му: по време на речта на израелския лидер около сградата на ООН се събраха много протестиращи, а полицията извърши арести. По информация в медиите сред задържаните са били и актрисите Сюзън Сарандън, Синтия Никсън и Хана Айнбиндер.

    14:25 25.09.2026

  • 7 Мдааа

    3 1 Отговор
    По-добре от аморални наглеци извършващи геноцид?

    14:25 25.09.2026

  • 8 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ":

    питал съм много копеи , и теб ще запитам-ЛИЧНО ТИ , КВО СИ ВИДЯЛ лошо от него?или от еврей или си с;лушал само сказания?СССР създаде Израел и Сталин!!! отречи че лъжа

    Коментиран от #25

    14:26 25.09.2026

  • 9 123

    9 0 Отговор
    Почвам да съжалявам че оня с мустачките не си е свършил работата

    Коментиран от #17

    14:26 25.09.2026

  • 10 Хммм

    4 0 Отговор
    Изтича времето на двамата комуно фюрери - зеления и пембения!

    14:27 25.09.2026

  • 11 Zмърт за чфутката Натаняху

    9 0 Отговор
    В човал да бъде изпратен на Международния наказателен съд

    14:27 25.09.2026

  • 12 Свят

    10 0 Отговор
    Господин Нетаняху, вие сте военнопрестъпник и терорист, вие сте нацист.

    14:28 25.09.2026

  • 13 Хммм

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "в полупразната зала":

    Един комунист е по правилно!

    14:28 25.09.2026

  • 14 Русия

    7 0 Отговор
    Ако тази организация ООН не беше изчерпана и мър.ва то тогава военно престъпници като зеленски,натаняху и рижавият кравар не трябваше да се допускат !

    Коментиран от #16

    14:28 25.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЦСКА Москва

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ":

    Аааа недей така да го четкаш,има и по големи ,като например рижавият кравар,зеленият нарко.... Фон Пфайзер,Ме.ц ,Макарон и тн.

    14:32 25.09.2026

  • 19 Анонимен

    3 0 Отговор
    бенджии, когато и да те отрепат все ще е късно .... изСраелците трябва да бъдат изселени и прехвърлени в някое африканско гето без право да излизат от там. Те бързо ще си припомнят да носят жълтата звезда ...

    14:33 25.09.2026

  • 20 Някой

    5 0 Отговор
    Виж се Нетаняху. Виж се. Виж как всички излизат от залата и ти обръщат гръб, а останалите те освиркват.И наричаш тях морални страхливция? Човек без морал да укорява другите за липса на морал, е нонсенс.

    14:34 25.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Констатация

    1 0 Отговор
    Мошеняху на разходка у Ню-Йорк... -))) Следмесец шъ има парламенарни избори у Израел, болшинството от израелтяните не го понасят, много меек казано!!!!

    14:40 25.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путин многоходовия

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Ти какво лошо си видял от Бен Ладен? Или от Алкайда

    14:41 25.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.