Сюзан Сарандън и още 30 души бяха задържана на протест срещу Нетаняху

Най-малко 30 души, сред които актрисата Сюзън Сарандън, бяха арестувани от полицията в Ню Йорк по време на протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху пред централата на ООН. Демонстрацията се проведе преди изказването му пред 81-вата сесия на Общото събрание на световната организация, съобщи Ройтерс.

Сред задържаните са още носителката на награда „Еми“ Хана Айнбиндер, актрисата Синтия Никсън, кандидатката за Конгреса от Демократическата партия Дариализа Авила Шевалие, членът на Общинския съвет на Ню Йорк Чи Осе и Челси Манинг.

Протестиращите блокираха движението

Около 200 души се събраха пред сградата на ООН по призив на еврейската активистка група „Еврейски глас за мир“, която подкрепя палестинците. Участниците бяха облечени в еднакви бели тениски с надписи „Финансирайте хората, а не бомбите“, „Не на войната“ и „Свобода за Палестина“.

След като блокираха движението, протестиращите получиха нареждане да напуснат пътното платно. Част от тях се преместиха на тротоарите, но основната група остана седнала на улицата и продължи да скандира срещу Нетаняху. Полицаи, пристигнали с велосипеди, обградиха демонстрантите, извеждаха ги един по един, поставяха белезници на ръцете им и ги отвеждаха до полицейски автобуси.

„Наша отговорност е да се противопоставим“

„Това, което се прави в Газа - унищожаването на цяло едно общество - от наше име и с парите от нашите данъци, е наша отговорност да се противопоставим, а Нетаняху няма право да използва трибуната на ООН, за да оправдае тези зверства“, заяви Мание Морадиан, 50-годишна преподавателка в университет с ирански и еврейски произход.

Нетаняху защити действията на Израел в региона по време на речта си пред Общото събрание. При началото на изказването му десетки делегати напуснаха залата. В Ню Йорк протестите около централата на ООН са чести по време на срещи на високо равнище, а през предходните два дни в района имаше и демонстрации на ирански опозиционни групи.

Речта на Нетаняху предизвика разнопосочни реакции

Нетаняху е говорил по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. Той е отхвърлил обвиненията срещу Израел в геноцид и е нарекъл режима в Иран „смъртоносен“.

Десетки делегати са напуснали залата преди началото на изказването на израелския премиер. По време на речта му обаче са се чули и овации. Сарандън, която и преди е критикувала Израел, е сред най-разпознаваемите участници в демонстрацията пред сградата на ООН.

Източници: БТА, Ройтерс