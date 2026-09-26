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Петима загинаха при израелски удари в южен Ливан

Петима загинаха при израелски удари в южен Ливан

26 Септември, 2026 05:14 430 0

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Ливанското здравно министерство съобщи, че общият брой на загиналите от 2 март насам е достигнал 4386 души.

Петима загинаха при израелски удари в южен Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са загинали при израелски въздушни удари в южен Ливан за едно денонощие, съобщи Министерството на общественото здраве на страната. Ранени са цивилни в няколко погранични населени места.

С последните жертви общият брой на загиналите от началото на военната ескалация на 2 март е достигнал 4386 души, а ранените са 12 413. „Общият брой на гражданите, убити от началото на военната ескалация на 2 март, нарасна до 4386, а ранените достигнаха 12 413“, се посочва в сводката на ведомството.

По данни на ливанското здравно министерство израелски самолети са атакували Кфар Тибнит и Набатия ел-Фаука. Артилерия е обстрелвала района около Зауатар аш-Шаркия, който е свързван с присъствието на шиитската организация Хизбула. Ведомството твърди, че са използвани фосфорни снаряди. Това твърдение не е потвърдено независимо.

В пограничните райони са били бомбардирани още Хадата, Харис, Кантара и ел-Мансури. Там има пострадали сред мирното население. За ударите по Кфар Тибнит и Набатия ел-Фаука местните власти не са предоставили допълнителни данни за щетите и жертвите.

Израелската армия не е представила в наличните съобщения подробности за конкретните удари. Напрежението в южен Ливан продължава въпреки договореностите за ограничаване на военните действия, а населените места край границата остават основната зона на сблъсъци и разрушения.

Източници: Л’Ориент Тудей, Ал Кудс


Ливан
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