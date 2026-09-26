Руски дронове подпалиха бизнес сграда в Киев

Дронова атака срещу Киев през нощта на 26 септември е причинила пожар в офисна сграда в Соломенския район. По данни на Киевската градска военна администрация огънят е избухнал след падането на безпилотен летателен апарат.
На друго място в района са паднали отломки върху открита територия. Към съобщението не са посочени данни за пострадали или други щети.
В Киев е била обявена въздушна тревога
Преди атаката в Киев и в някои региони на Украйна е била обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотни апарати. Информацията за последиците от удара е предварителна и е предоставена от Киевската градска военна администрация.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #4
05:02 26.09.2026
2 падналия ангел
05:27 26.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ехото
До коментар #1 от "оня с коня":Синът ти да ти доведе зет !
06:04 26.09.2026