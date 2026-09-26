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Руски дронове подпалиха бизнес сграда в Киев
  Тема: Украйна

Руски дронове подпалиха бизнес сграда в Киев

26 Септември, 2026 04:44 613 4

  • киев-
  • дронова атака-
  • соломенски район-
  • безпилотни апарати-
  • въздушна тревога

Пожарът е възникнал в Соломенския район след падане на безпилотен апарат. Няма съобщения за пострадали.

Руски дронове подпалиха бизнес сграда в Киев - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дронова атака срещу Киев през нощта на 26 септември е причинила пожар в офисна сграда в Соломенския район. По данни на Киевската градска военна администрация огънят е избухнал след падането на безпилотен летателен апарат.

„В Соломенския район е възникнал пожар в офисна сграда в резултат на падането на безпилотен летателен апарат“, съобщи Киевската градска военна администрация.

На друго място в района са паднали отломки върху открита територия. Към съобщението не са посочени данни за пострадали или други щети.

В Киев е била обявена въздушна тревога

Преди атаката в Киев и в някои региони на Украйна е била обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотни апарати. Информацията за последиците от удара е предварителна и е предоставена от Киевската градска военна администрация.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 0 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #4

    05:02 26.09.2026

  • 2 падналия ангел

    8 1 Отговор
    Руснаците удрят интернет-провайдърите (доставчици) в случая "Датагруп".

    05:27 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ехото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Синът ти да ти доведе зет !

    06:04 26.09.2026

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