Руски дронове подпалиха бизнес сграда в Киев

Дронова атака срещу Киев през нощта на 26 септември е причинила пожар в офисна сграда в Соломенския район. По данни на Киевската градска военна администрация огънят е избухнал след падането на безпилотен летателен апарат.

„В Соломенския район е възникнал пожар в офисна сграда в резултат на падането на безпилотен летателен апарат“, съобщи Киевската градска военна администрация.

На друго място в района са паднали отломки върху открита територия. Към съобщението не са посочени данни за пострадали или други щети.

В Киев е била обявена въздушна тревога

Преди атаката в Киев и в някои региони на Украйна е била обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотни апарати. Информацията за последиците от удара е предварителна и е предоставена от Киевската градска военна администрация.

Източници: Украинска правда